2020年如同暴擊，2021年更像宿醉。經歷前一年的鎖國封城、死亡恐懼、經濟衰退，這一年，疫苗如隧道盡頭之光從天而降，全球逾46％人口完成接種，愈來愈多國家祭出「與病毒共存」策略；東奧聖火終燃、美股牛氣回歸、邊境次第開放、餐廳酒吧商場重新人來人往……

然而，想走出百年一遇疫情魔障的希望仍敗於現實，層出不窮的變種病毒防不勝防、晶片等供應鏈錯亂至今無解、力抗氣候危機卻對化石能源依賴日增、通脹指數爆表但印鈔機卻停不下來。

一年將盡，《經濟通通訊社》推出【回顧展望】系列；活在當下，let's learn to live again。