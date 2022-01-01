Ａ股明年難言牛市，美啟加息或引外資逆流
《經濟通通訊社記者林雯婕、楊英傑３１日報道》中國政府在１２月舉行的中央經濟工作會議明確指出，中國經濟面臨需求收縮、供給衝擊及預期轉弱三重壓力，語調強烈近年來少有，加上房年內地產債務問題連環爆，多地樓價有調頭的跡象，長遠來看將會影響到地方政府的財政收入，財政部提醒地方要過緊日子……面對經濟挑戰，人2021年12月31日
白酒失勢寧王崛起，Ａ股板塊風水輪流轉
《經濟通通訊社記者吳迪、林雯婕３１日報道》回望２０２１年，Ａ股在年初快速反彈後持續震盪，結構性行情下市場風格接連轉換，各板塊漲跌互見。高市值抱團股瓦解，「喝酒吃藥」行情不再；周期股重新站上舞台，煤炭、有色金屬等漲幅居前；新能源板塊全面開花，鋰電池龍頭寧德時代（深：３００７５０）躍升為萬億元（人民2021年12月31日
機構看法分歧，惠譽最淡看６﹒７兌一美元
《經濟通通訊社記者徐曉瑩３０日報道》人民幣持續了近兩年的漲勢，對於明年走勢，中外資投行看法出現較大分歧，部分大行認為，疫情明年仍然持續，內地或可保持強勁貿易順差，推動人民幣再迭創新高，另一部分則擔心，隨著疫苗接種率提升，疫情影響可控，外圍經濟復甦間接令中國產品外需減弱，拖累人民幣從高位回落。＊大2021年12月30日
貿易暢旺海量結匯湧，人幣中間價年漲２％
《經濟通通訊社記者李菲３０日報道》在美聯儲大水漫灌導致的美匯急貶、中美利差帶來的外資大舉流入雙重影響下，去年人民幣兌美元即期強勢升值６﹒５％，今年再接再厲，以２０２１年１２月３０日中間價６﹒３６７４計，年內人幣兌美元匯率溫和升值２﹒４％，實現兩年連漲。不過，今年人幣即期表現總體平穩，僅在６﹒３４2021年12月30日
升浪已完？三大因素影響人幣走勢
《經濟通通訊社記者徐曉瑩３０日報道》疫情捲席全球兩年仍未消停，但在中國強勁貿易順差及資金流入支撐下，人民幣匯率愈戰愈勇，一度迫使人行出手遏制匯率急升值態勢，意外成為環球匯市中的贏家。展望明年人民幣前景，業界分析，主要關注三大關鍵因素，其一，內地的貿易順差能否持續強勁；其二，內地的貨幣政策走向；其2021年12月30日
今年新股表現弱，來年抽咩留後著？
《經濟通通訊社２９日戚朗軒、余穎恒專訊》以往提到「抽新股」，投資者都非常雀躍，不少ＩＰＯ都錄得巨額超額認購。去到今年，人人似乎都怕了抽新股，認購反應大不如前，多隻ＩＰＯ首掛「潛水」。有專家表示，今年市況低迷，中央監管政策、科技股殺估值等不利因素，嚴重影響投資氣氛，加上缺乏北水支持，很多投資者抽新2021年12月29日
賣地收入增１﹒９倍，中環海濱地歷來最貴
《經濟通通訊社記者羅綽堯２４日報道》今年政府的賣地收入正值豐收年，合共誕生三幅造價超過百億的地王。當中，最受矚目的「地王」中環新海濱三號商業地由恒地（０００１２）投得，創下本港有史以來最貴賣地紀錄，另外，中標額超過百億元的地皮分別為銅鑼灣加路連山道商業地及九龍啟德跑道區住宅地。據本通訊社統計，今2021年12月24日