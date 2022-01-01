渣打：跨境理財通已見積極回應，銀行業數碼轉型加快
《經濟通通訊社１１日專訊》渣打香港行政總裁禤惠儀出席亞洲金融論壇時表示，過去兩年世界各地及香港均受到疫情所帶來的挑戰，銀行業就此作出回應進行了一定程度的轉型，以繼續為客戶提供服務及應對經濟挑戰，過去數年隨著不斷開發數碼技術，如數碼支付等，加快了銀行業的數碼轉型。 她指出，於去年才開通的跨境理財2022年01月11日
陳茂波：與內地合作考慮擴跨境理財通深度及廣度
《經濟通通訊社１１日專訊》財政司司長陳茂波在亞洲金融論壇上致辭時表示，過去幾年，內地和香港之間很多的互通計劃已成功推出，去年滬深港通日均成交額按年增加３２％至１２００億人民幣。去年１０月推出ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通期貨指數，去年１２月日均成交量有１﹒９萬份，為１０月的５倍，而跨境理財通為金融及2022年01月11日
金管局：截至上月底，逾１﹒４萬個人投資者參與理財通
《經濟通通訊社１５日專訊》香港金管局副總裁劉應彬在出席財新峰會（大灣區場）發表主題演講時提及，「跨境理財通」開通至今運行暢順，截至１１月底，已有１９家香港銀行與其內地夥伴銀行開展業務，吸引超過１﹒４萬名個人投資者參與，跨境匯劃金額超過３億元人民幣。 他指出，香港將進一步擴大與內地金融市場的互聯2021年12月15日
上月債券通成交環比增４４％，國債和政策性金融債活躍
《經濟通通訊社２日專訊》債券通公司發布債券市場運行報告顯示，１１月債券通交投活躍，日均交易量達２９３億元（人民幣．下同），月度成交６４４０億元，環比增長４４％。其中，國債和政策性金融債交易最為活躍，分別佔月度交易量的４４％及４１％。截至１１月底，債券通匯集了來自全球３４個國家和地區的３１６３家境2021年12月02日
調查：南向投資者偏好基金，北向通屬意權益類理財產品
《經濟通通訊社１日專訊》匯豐最新發布調查顯示，「跨境理財通」南向投資者偏好基金，北向通投資者則普遍選擇權益類理財產品作投資工具。 有意參與計劃的南向投資者，當中８３％表示有興趣投資基金，其次是港幣存款（７０％）、債券（５７％）和其它外幣存款（２５％）。最受北向投資者歡迎的則是權益類理財產品（７2021年12月01日
金管局：自推出以來跨境匯款金額逾２﹒６億人民幣
《經濟通通訊社３０日專訊》金管局副總裁劉應彬表示，自「跨境理財通」在１０月１９日推出以來，目前已有超過１﹒３萬名個人投資者參與，包括香港和澳門的投資者，已完成交易逾３６００筆，跨境匯款金額已超過２﹒６億元人民幣。（ｂｎ）2021年11月30日
開通滿月深圳「跨境理財通」業務規模１億人幣
《經濟通通訊社２３日專訊》內媒從人行深圳市中心支行獲悉，自１０月１９日粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點落地以來，深圳轄內２０家銀行完成了試點備案，開通一個月深圳累計業務規模超過１億元人民幣。 數據顯示，截至１１月１９日，深圳地區２０家試點銀行累計開立「跨境理財通」業務相關帳戶５０７９個，辦理2021年11月23日
工銀亞洲：理財通投資額，料兩周內破千萬
中港「跨境理財通」開通一個月，暫時仍以「北向通」的投資反應較熾熱。根據人民銀行廣州分行資料，截至周三（１７日）止，「北向通」及「南向通」已用額度分別約１﹒０４億元及約８２７２萬元人民幣。另截至上周五（１２日），參與理財通的個人投資者已累計超過１﹒１５萬人，其中「北向通」投資者佔６５％。 工銀亞2021年11月19日
上海清算所落地首單「南向通」債券擔保品管理服務
《經濟通通訊社１０日專訊》廈門銀行（滬：６０１１８７）、洛陽銀行以托管在上海清算所的「南向通」債券作為擔保品開展同業業務合作，上海清算所為雙方提供擔保品管理服務，這標志著上海清算所首單「南向通」債券擔保品管理服務成功落地。 根據人民銀行、香港金融管理局聯合公告，自２０２１年９月２４日起，上海清2021年11月10日
次批港銀陸續遞申請，東亞北向通仍待批，創興月內入紙
《經濟通通訊社８日專訊》上月首批１９間港銀，獲當局准參與「跨境理財通」（包括南向通及北向通），據《信報》報道，尚有一些未列於首批名單的港銀，已遞交或準備遞交南北向通申請，包括上海商業銀行夥拍內地城商行上海銀行，已申請開辦南北向通，正待當局審批。創興銀行據悉亦已經落實一間內地銀行為夥伴，冀本月內正2021年11月08日
理財通落地首月７６００人嘗鮮，跨境金額１﹒３億人幣
《經濟通通訊社４日專訊》人行廣州分行表示，粵港澳大灣區「跨境理財通」業務正式落地實施首月（１０月１９日－３１日），參與「跨境理財通」的個人投資者共計７６００人，境內銀行通過資金閉環匯劃管道辦理資金跨境匯劃１７５２筆，金額１﹒３１億元（人民幣．下同）。 其中，港澳地區合計共５０２２人參與北向通，2021年11月04日
《互聯互通》保監局：大灣區潛力大，跨境保險通將參考理財通做法
《經濟通通訊社４日專訊》保監局行政總監張雲正認為，在大灣區內設立港澳保險售後服務中心只是第一步，未來會朝「跨境保險通」邁進，屆時會參考跨境理財通的做法，因兩地有法制差異，所以需要共同合作協調監管，一站式沙盒聯網將有助處理相關困難。 張雲正在金融科技周上指出，大灣區保險滲透率低，有巨大發展潛力，2021年11月04日
中銀香港：理財通業務開戶量佔整體市場達六成
《經濟通通訊社３日專訊》中銀香港（０２３８８）個人數字金融產品部副總經理周國昌出席香港金融科技周２０２１論壇時表示，跨境理財通正式推出約兩周，業務順利開展，市場開戶量已達數千個，南北向通同樣熱烈，經該行辦理的理財通業務開戶量佔整體市場達六成，處於市場領導地位，獲得客戶正面的反饋與肯定。此外，該行2021年11月03日
澳門金管局：近４０００居民已開戶，錄近９００宗交易
《經濟通通訊社３日專訊》跨境理財通開通兩星期，澳門金管局宣布，至今已有近４０００名內地及澳門居民完成開戶，累計錄得近９００筆交易，當中約１５％為橫琴粵澳深度合作區的交易，市場反應良好。「南向通」有近３００名內地投資者，「北向通」則有近３６００名澳門居民參與。 金管局指，現時參與跨境理財通的澳門2021年11月03日
１０月境外機構買賣中國債券日均交易量環比增１８％
《經濟通通訊社３日專訊》債券通公司昨日（２日）發布債券市場運行報告顯示，１０月，境外機構買賣中國債券交投活躍。當月，日均交易量達２７９億元（人民幣．下同），環比增長１８％，同比增長６３％，月度總交易量達４４６６億，交易筆數為５９１１。 截至１０月底，債券通匯集了來自全球３４個國家和地區的３０８2021年11月03日
東亞聯豐冀理財通產品擴風險類別
理財通正式實施接近兩周，東亞聯豐投資管理業務發展部董事總經理盧穗欣表示，現時理財通只涵蓋低至中風險的理財產品，故所有股票基金都不合資格，但內地投資者普遍希望理財產品有更高回報，反映目前理財產品與投資者並不匹配，希望未來可以擴闊產品的風險類別及個人額度門檻。 盧穗欣接受訪問時稱，各家銀行在理財通2021年11月01日
銀公：跨境理財通推出至今大致運作暢順，市場反應正面
《經濟通通訊社２９日專訊》銀行公會表示，跨境理財通上周一（１８日）順利啟動，多家會員銀行均積極參與，據悉推出至今大致運作暢順，市場反應正面，收到不少客戶查詢。 該會指，「理財通」可以幫助內地開放資本市場和人民幣國際化，不僅便利內地投資者透過香港，涉足國際資本市場的產品，同時為國際投資者開拓新渠2021年10月29日
余偉文：跨境理財通南北向通首周開設逾４０００戶
《經濟通通訊社２９日專訊》金管局總裁余偉文接受《香港電台》專訪時表示，對於跨境理財通開展逾一星期，其初步反應不錯，南向及北向通首個星期共開設４０００多個戶口，北向通佔逾２０００個，南向通近２０００個，形容兩邊大致平衡。 他指，跨境理財通仍有很大深化空間，包括可否放寬個人投資額度、增加可投資產品2021年10月29日
《理財通》人行：運行首周個人投資者購買投資產品２４８１萬元
《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行廣州分行透露，１０月１９日至２２日下午５時３０分，粵港澳大灣區參與「跨境理財通」的個人投資者共計５０９２人，通過資金閉環匯劃管道辦理資金跨境匯劃１０４７筆，金額７７６６﹒２８萬元（人民幣．下同）。個人投資者累計購買投資產品２４８１﹒３萬元。 北向通項下，港澳個2021年10月28日
華僑永亨：南向通反應較北向通佳
「跨境理財通」啟動一周，共有１９間港銀獲准開展理財通業務，１６間同時開展南、北向通業務。其中，華僑永亨銀行更夥平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）旗下的平安銀行合作，有別於普遍港銀初期主要與內地分行合作。內地財富管理需求龐大，華僑永亨目標明年境外財富管理客戶數量可以倍增。 華僑永亨行政總裁歐2021年10月27日