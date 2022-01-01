渣打：跨境理財通已見積極回應，銀行業數碼轉型加快

《經濟通通訊社１１日專訊》渣打香港行政總裁禤惠儀出席亞洲金融論壇時表示，過去兩年世界各地及香港均受到疫情所帶來的挑戰，銀行業就此作出回應進行了一定程度的轉型，以繼續為客戶提供服務及應對經濟挑戰，過去數年隨著不斷開發數碼技術，如數碼支付等，加快了銀行業的數碼轉型。 她指出，於去年才開通的跨境理財