《神州經脈》一年期LPR終調降 中證監打假外資 滬指失三千六

人民銀行20個月來首次調降一年期貸款市場報價利率（LPR），中證監擬要求香港經紀商不得再為內地投資者新開通滬深股通交易權限，壓制投資者情緒，光伏新能源板塊領跌，惟地產板塊逆勢上揚。滬指低開0.34％後跌幅不斷擴大，全日跌1.07％，報3593.6點，深成指更瀉2％；創業板指大挫2.96％。

（資料圖片）

人行公開市場周一（20日）將進行100億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作和重啟100億14天期逆回購操作，當日實現淨投放100億元。兩市全日成交略減11582億元，連續第42個交易日成交額突破1萬億元。外資周一通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出9.71億元，連續兩日淨流出。

另外，人民銀行實施年內第二次降準後，12月貸款市場報價利率（LPR）出爐，其中1年期LPR為3.8％，較上月調降5基點，結束連續19個月不變；5年期以上LPR為4.65％，自去年5月份以來，已連續20個月保持不變。國金證券最新研報指出，LPR變動基本符合市場預期。1年下降、5年不動，符合地產調控、政策調結構的需要。

今日新聞精選

1. 美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）發布《＜外國公司問責法＞認定報告》，認定60餘家在美註冊中國會計師事務所「無法完成檢查或調查」。中國證監會負責人回應稱，PCAOB「認定報告」中，關於中美審計監管合作歷程和現狀的描述，未能全面、客觀反映中方所持立場和所作努力，我們會就相關情況與美方溝通。目前，中美雙方相關監管機構正在就開展審計監管合作事宜進行磋商，並已取得一些積極進展。SEC本月初表示，在美國證券交易所上市的大陸公司必須披露是否由政府實體擁有或控制，並提供審計檢查證據，否則可能將被摘牌，這個規定恐導致200多家大陸公司被踢出美國交易所。此外，國務委員兼外交部長王毅周一在2021年國際形勢與中國外交研討會上發表主旨演講時表示，推動美國對華政策回歸理性，推動中美關係重回正軌；堅定捍衛國家核心利益，對於任何危害中國主權、安全、發展利益的威脅挑戰，都將堅決鬥爭。

2. 中國證監會完善滬深港通機制，對所謂「假外資」從嚴監管，新規定將列明香港經紀商不得再為內地投資者新開通滬深股通交易權限，期內存量內地投資者可繼續通過滬深股通買賣A股。一年過渡期結束後，存量投資者不得再通過滬深股通主動買入A股，所持A股可繼續賣出；無持股內地投資者的交易權限，由香港經紀商及時註銷。中證監指，近年有部分內地投資者在香港開通北向交易權限，但交易金額只佔北向交易約1％，造成北向交易出現「假外資」的印象，不利於滬深港通的平穩運行和長遠發展。港交所發言人回應指，中國證監會規定內地投資者不得參與滬深股通交易，指修訂只涉及內地個人及組織開設的滬股通和深股通交易帳戶。所有其他帳戶，包括港股通帳戶、香港市場的證券交易帳戶均不受影響。

3. 據內媒報道，人民銀行與銀保監近日聯合出台通知，鼓勵銀行業金融機構做好重點房地產企業風險處置項目併購的金融支持和服務。通知主要圍繞六方面內容展開，包括:穩妥有序開展併購貸款業務、加大債券融資支持力度、積極提供併購融資顧問服務、提高併購服務效率、做好風險管理，以及建立報告制度和宣傳機制。其中，重點支持優質房地產企業兼併收購一些出險和經營困難的大型房地產企業的優質項目。值得注意的是，被兼併收購的對象應為項目而非企業股權。與此同時，據內媒《21世紀經濟報道》引述知情人士指，融創中國(01918)近日成功出售上海虹橋商務區寫字樓、杭州核心地段酒店及寫字樓等三個項目，預計交易總價在26.8億元。此外，佳兆業集團(01638)公布三項票據未能如期還款或支付利息，可能導致公司債權人要求加快還款。該公司目前優先票據的未償還本金額約117.8億美元。

4. 江杭州市稅務局稽查局通報，淘寶頭部主播黃薇（網名：薇婭）在2019至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務將個人收入轉換為公司經營收入虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元，杭州市稅務局稽查局依法對其作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元。杭州市稅務部門指，若其能在規定期限內繳清稅款、滯納金和罰款，則依法不予追究刑事責任；若其在規定期限內未繳清稅款、滯納金和罰款，稅務機關將依法移送公安機關處理。國家稅務總局表示，堅決支持杭州市稅務部門依法嚴肅處理黃薇偷逃稅案件。同時，要求各級稅務機關對各種偷逃稅行為，堅持依法嚴查嚴處，堅決維護國家稅法權威，促進社會公平正義；要求認真落實好各項稅費優惠政策，持續優化稅費服務，促進新經濟新業態在發展中規範，在規範中發展。

5. 上月獲委任國家反壟斷局局長的甘霖近日受訪時表示，國務院新成立「國家反壟斷局」，同時組建競爭政策與大數據中心，消除了此前存在的職責交叉、執法尺度不一等問題，提高了反壟斷執法效能。強調今年「618」和「雙11」購物節期間，網絡零售市場「二選一」（禁止平台內商家在其他平台開店促銷）行為基本停止，市場競爭秩序明顯好轉。下一步將加強反壟斷監管執法，進一步維護市場公平競爭秩序；持續加強經營者集中反壟斷審查，防止「掐尖式併購」和資本無序擴張。被問及當前反壟斷監管執法面臨的主要挑戰，甘霖指出，主要包括公平競爭制度有待進一步完善；反壟斷監管效能有待進一步提升，以及公平競爭文化有待進一步培育等方面。此外，國家計算機病毒應急處理中心公告，通過互聯網監測發現，包括《哈囉出行》、《58同城》等17款移動應用存在隱私不合規行為，違反網絡安全法、個人信息保護法相關規定，涉嫌超範圍採集個人隱私信息。

6. 國家工信部原材料工業司副司長常國武在一個論壇表示，適度有序投放稀土探礦權和採礦權，加大對白雲鄂博礦和中重稀土資源地的勘察力度，摸清資源儲量家底，擴大資源可採規模，統籌利用國內、國外兩種資源，進一步完善稀土總量控制指標管理，規範進口礦、含稀土資源的工業廢料等加工利用管理。國稀土行業協會副會長楊文浩於同一場合表示，要建立協調穩定的供需關係，避免市場價格頻繁大幅波動對上下游實體企業造成的不利影響。海關總署數據顯示，中國11月份稀土出口4859噸，同比增86.1％，增速較10月的52.9％顯著加快。另外，北方稀土(滬:600111)公告，與中國稀土(00769)簽署戰略合作框架協議。雙方就中國稀土現有稀土產業及業務加強交流，在南方礦、北方礦產能方面開展合作；就稀土貿易、稀土深加工等方面開展合作，延伸稀土合作產業鏈條等等。

7. 美國前總統特朗普接受福克斯電視台採訪時表示，中國必須支付賠償金，至少部分地彌補新冠病毒大流行所造成的損失，他估計損失為60萬億美元；特朗普又稱中國在經濟上剝削美國多年。在北京，外交部發言人汪文斌回應稱，特朗普反覆推責，只會不斷提醒誰才是美國疫情慘狀第一責任人。趙立堅又認為，美國無理打壓中國企業是破壞國際經貿規則。國家衛健委公布，12月19日，全國確診者新增確診102宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土確診37宗。交通運輸部應急辦副主任周旻在國務院聯防聯控機制發布會上表示，交通運輸部門將進一步做好兩節期間交通運輸疫情防控工作。進京防控方面，對存在14日內有1例及以上感染者的縣（區、市）和陸路邊境口岸所在縣（區、市）旅居史的人員，按有關規定暫不提供進京道路客運服務。

8. 人民幣中間價兩連跌，急挫282點至近一個月低，即期匯率（CNY）周一早跟隨低開58點子，全日跌39點，收報6.3781，實現五連貶，續創11月29日以來三周新低。有數據顯示，人行11月的外匯淨買入規模急增至56億美元，10月僅為17億美元。野村首席中國經濟學家陸挺發表報告稱，人行增加外匯淨買入規模對於降低市場利率更加有效，預計未來幾個月人行對外匯的淨購買量可能大幅增加。此舉可以阻止人民幣進一步升值，增加實體經濟流動性。此外，國家外匯管理局原國際收支司司長管濤周一在《第一財經日報》撰文表示，明年初中國外貿出口即便依然較為強勁，但企業結匯沖動減弱，美元指數可能對人民幣匯率走勢發揮主導作用。若美指在美國通脹上行和美聯儲貨幣緊縮預期下延續強勢行情，不排除人民幣匯率會出現回調。

撰文：經濟通中國組

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