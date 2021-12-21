《神州經脈》監管鼓勵房企項目併購 中移動高溢價回A 滬指收升

人行、銀保監和國資委鼓勵優質企業加大房地產項目兼併收購，鼓勵金融機構提供兼併收購的金融服務，助力化解風險，反映中國政府有意出手協助解決房企違約問題，滬深房地產板塊全日大升超過5%，儘管白酒板塊領跌，但滬綜指全日仍升0.88%，報3625.13點，重上三千六；深成指升0.82%，創業板指升0.53%。

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人民銀行周二（21日）進行100億元（人民幣．下同）7天期逆回購，同時進行100億元14天期逆回購操作，實現淨投放100億元。周二是冬至，儘管不是假期，但年底收爐因素下，兩市全日成交降至10004億元，按日減少13.6%，仍連續第43個交易日成交額突破1萬億元。

今日新聞精選

1. 美國國務卿布林肯周一（20日）向國會遞交一年一度的「香港自治報告」，再次點名制裁破壞香港民主的五名中聯辦副主任。美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）隨後宣布將陳冬、何靖、盧新寧、譚鐵牛及尹宗華這五名中聯辦副主任列入特別指定國民和被封鎖人員（SDN）黑名單，凍結他們的在美資產以及禁止交易。在北京，外交部發言人趙立堅表示，相關制裁嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，是非法無效的。根據美國國務院的制裁聲明，報告確認上述五名官員「削弱了香港的自治權」，中聯辦是「中國在香港投射影響力的主要實體」。美國財政部的報告又表示，深切關注北京在立法會選舉，明顯剝奪港人有意義的話語權。

2. 黑龍江省政府20日公布，黑龍江住建廳召開全省房地產業經濟運行調度會議，部署全力衝刺年底前房地產業增長工作。有分析指這是近期首個由省級主管部門發出的提振房地產政策。不過，該文周二下午已從黑龍江省政府官網撤下。上述文章稱，會議要求多措並舉促銷，要在滿足本地居民購房的剛性需求和改善性需求方面想辦法、促銷售、見實效，積極組織協會、商會服務房企，為房企搭建平台，開展「線上」、「域內外」商品房促銷活動。二是要落實優惠政策。要落實各類購房補貼優惠政策，有效激發群眾購房需求，釋放消費潛能。三是要積極引導市場預期。要加強輿論引導，增強房地產消費意願，提振市場信心。

3. 近日人行、銀保監和國資委召集部分民營、國有房地產企業、商業銀行召開座談會，鼓勵優質企業按照市場化原則加大房地產項目兼併收購，鼓勵金融機構提供兼併收購的金融服務，助力化解風險、促進行業出清。據《中國證券報》引述接近監管人士表示，鼓勵優質房地產企業併購出險房地產企業的優質項目，是按照市場化方式出清風險的有力舉措。報道指，一些房企表示，目前是兼併收購的較好時機，正在實質性洽談多個併購項目。招商蛇口(深：001979)、碧桂園(02007)等企業已在銀行間市場註冊發行債務融資工具，募集資金用於房地產項目的兼併收購。此前交易商協會舉行房地產企業代表座談會，表示將優先支持符合房地產調控政策的企業註冊債務融資工具，用於併購項目或已售在建項目建設。

4. 內地直播帶貨一姐薇婭周一遭杭州市稅務局追繳稅款及罰款超過13億元，事出突然，她本人及其丈夫董海峰分別在個人微博公開致歉，但仍逃不過被全網封殺的命運，薇婭在微博、抖音、淘寶直播等社交媒體的帳號均已被封禁。在薇婭出事之前，兩名一線直播網紅雪梨和林珊珊上月已經因逃稅遭罰，其後被封殺。消息指，為了一視同仁，稅務部門傾向於在恰當時機公布對其餘主播的處罰決定。內地今年掀起史無前例的監管風暴，據《路透》引述銀行家和律師們預計，北京當局2022年將繼續進行更嚴格的監管，尤其關注數據保護和帶來國家安全風險的交易，同時當局也尋求加強對私營企業的控制。但更明確的規則將使投資者對監管環境有一定的把握。

5. 中國移動(00941)(滬:600941)周二上午披露A股IPO發行公告及招股書顯示，本次在上交所上市發行價格定為每股57.58元，以周一中移動H股收市價46.35港元計算，溢價52.1%；市盈率為12.02倍，發行股份數量約為8.46億股，佔發行後公司已發行股份總數的比例為3.97%（超額配售選擇權行使前），預計募資總額為486.95億元，22日開始申購。同時，發行人授予承銷商不超過初始發行股份數量15%的超額配售選擇權，若綠鞋全額行使，則發行總股數將擴大至約9.73億股，約佔發行後公司已發行股份總數的比例為4.53%（超額配售選擇權全額行使後）。在全額行使超額配售選擇權情況下，本次預計募集資金總額約為560億元。

6. 紫光集團債務重組波瀾頻生，根據最新公告，為順利穩妥推進公司司法重整程序，管理人於2021年12月16日向北京一中院提交了《資產保全申請書》，請求北京一中院對清華控股和健坤集團所持有的紫光集團全部股權予以保全。健坤集團19日曾發布一份公開信，倡議公開競價出售紫光集團優質、成熟的股權資產，處置所得不得低於1300億元，加上紫光集團帳面存量90億元現金，一次性全額清償全體債權人的全部債權本金和利息。此外，據內媒《第一財經》報道，由雷諾集團和華晨集團共同組建的華晨雷諾金杯汽車，已經暫停員工工資發放，目前可以辦理員工自願離職。報道亦引述供應商稱，華晨雷諾金杯已經拖欠其款項數月。華晨中國(01114)早前亦披露，旗下金杯汽控捲入與內地銀行的訴訟，估計集團最高損失約為13.91億元。

7. 國家衛健委公布，12月21日，全國確診者新增確診81宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例57宗。世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞周一在瑞士日內瓦表示，中國須更加積極地提供與SARS-CoV-2冠狀病毒來源有關的數據和信息。「我們需要繼續推進，直到了解起源，我們需要更加努力，因為我們應該從這次發生的事情中吸取教訓，以便在未來做得更好。」此外，上海交通大學的研究發現，接種第三針國藥滅活新冠疫苗後，對抗變種病毒Omicron的中和抗體水平，只及原始病毒株的20分之一，對Omicron的中和能力明顯較低。

8. 人民幣中間價反彈逾200點子，即期匯率（CNY）周二上午仍低開31點子，全日則漲74點，收報6.3707，止步五連貶。交易員稱，美國總統拜登的支出法案在參議院遇阻，隔夜美指小幅回調，人民幣間接獲益，短期料延續區間震盪等待指引。此外，人民銀行公布，在香港成功發行了50億元6個月期人民幣央行票據，中標利率為2.50%。人行指，此次發行受到境外投資者廣泛歡迎，包括美、歐、亞洲等多個國家和地區的銀行、基金等機構投資者以及國際金融組織踴躍參與認購，投標總量為222億元，超過發行量的4.4倍。

撰文：經濟通中國組

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