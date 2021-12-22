《神州經脈》世行降中國經濟預測 中德元首通電話 滬指高開低走

滬深股市周三（22日）早偏悶，地產股全日保持下跌且尾盤跌幅擴大，拖累滬綜指全日倒跌0.07％，報3622.62點，惟互聯網、半導體板塊拉高，深成指升0.7％，創業板指亦升0.55％。

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年末將至，人行連續第三日進行100億元（人民幣．下同）7天期逆回購和100億元14天期逆回購操作，連續三日淨投放100億元。兩市成交10625億元，按日增加6.2％。

國家發改委副主任兼國家統計局局長寧吉喆接受官媒專訪時表示，當前中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，但有信心、有條件、有能力保持經濟運行在合理區間，促進經濟社會發展行穩致遠。寧吉喆提到，要把跨周期和逆周期調節有機結合起來，有利於熨平經濟波動、避免大起大落，保持經濟運行在合理區間，提高宏觀調控有效性。

世界銀行今發布最新版《中國經濟簡報：經濟再平衡－－從復甦到高質量增長》的報告指出，繼上半年強勁反彈之後，中國經濟活動雖然在下半年有所降溫。報告預計，今年中國實際GDP增長率將達到8%，該預測較IMF今年9月在《東亞和太平洋地區經濟形勢報告》中的預估下調0.5個百分點。IMF最新預計中國2022年經濟將增長5.1%，亦較其今年4月時的預測調低了0.3個百分點。

今日新聞精選

1. 國家主席習近平周二晚（21日）同德國總理朔爾茨首次通電話，再次祝賀朔爾茨就任德國總理。習近平強調，中方高度重視中德關係。近年來，中德合作一直是中歐合作的「領頭羊」，這是兩國順應時代發展潮流作出的正確選擇。中歐是全球兩大獨立自主的力量，有著廣泛戰略共識和共同利益。雙方要堅持全面戰略夥伴關係這一定位，堅持相互尊重、互利共贏原則，確保中歐關係始終健康穩定發展。希望德方繼續為穩定中歐關係發揮積極影響，持續為中歐關係注入穩定性和正能量。雙方應該積極開辟新能源、綠色和數字經濟等新的合作領域，釋放服務貿易增長潛力。據《新華社》同時引述朔爾茨表示，希望歐中投資協定早日生效實施。德方願同中方在國際事務中共同維護多邊主義。另據《路透》報道，美國國務卿布林肯周二與立陶宛總理席希莫尼特通話，關切立國輸中貨物卡關問題，並重申美國將聯合理念相近國家，對抗中國外交、經濟脅逼作為。

2. 內地直播帶貨一姐薇婭遭杭州市稅務局追繳稅款及重罰超過13億元人民幣，行業人心惶惶，據內媒《新京報》稍早引述稅務部門內部人士指，除了薇婭、雪梨等人之外，還有部分一線主播沒有披露，各一線主播一直在補稅且愈查漏洞愈大。上海市、浙江省、廣東省、江蘇省等稅務局今日齊表示，要求此前尚未關注自身涉稅問題或自查整改不到位的明星藝人、網絡主播等，抓緊對照稅法及有關通知要求進行自查，並於2021年底前向稅務部門主動報告和糾正涉稅問題，稅務部門將依通知要求從輕、減輕或者免予稅務處罰。對仍拒不自查自糾或者自查自糾不徹底的，稅務部門將依法依規嚴肅處理。今年9月份，國家稅務總局辦公廳印發有關通知後，許多明星藝人、網絡主播納稅人主動聯繫稅務部門進行了自查補稅。據《新華社》報道，至今已有過千人主動補交稅項。

3. 國家工信部網絡安全管理局通報稱，近日，阿里雲公司發現阿帕奇（Apache）Log4j2組件嚴重安全漏洞隱患後，未及時向電信主管部門報告，未有效支撐工信部開展網絡安全威脅和漏洞管理。經研究，現暫停阿里雲公司作為工信部網絡安全威脅信息共享平台合作單位6個月。暫停期滿後，根據阿里雲公司整改情況，研究恢復其上述合作單位。此外，市場監管總局價監競爭局局長袁喜祿在周二舉行的專題發布會上表示，下一步，該局將持續完善交通領域價格監管機制，強化機場、鐵路、港口價格收費監管，減輕實體企業運輸物流負擔，推動各項涉企優惠降費政策落到實處，保障市場主體輕裝前行。袁喜祿又指，要把涉企收費治理作為明年優化營商環境、減輕企業負擔的重要著力點，推動政策紅利及時、足額傳導到市場主體，激發企業活力，提振市場信心，著力穩定經濟發展的基本盤，夯實宏觀經濟發展的微觀基礎。

4. 中國銀行間市場交易商協會周二發布通知，要求市場機構在從事銀行間市場債券及衍生品等交易時，應使用具有實名認證、權限管理、信息留痕及記錄保存等功能的交易即時通訊工具規範開展業務，並對市場機構及人員使用通訊工具行為，特別是群組溝通管理提出明確要求。內地市場機構及人員往往愛用微信通訊，甚至進行業務溝通，包括撮合交易、債券承銷、招標等，同業之間的微信群或QQ群更是行業資訊和傳聞的中轉站。不過新規列明，交易即時通訊工具應有實名認證功能，且需要將音頻信息保存至少2年，電子信息及其他書面信息至少保存5年，以備日後核查。據外電分析，微信和QQ未必可以滿足到這一點。此外，銀保監昨日發布通知，要求銀行保障消費者自主選擇權，不得在開戶時，強制個人或小微企業購買理財、保險、結構性存款等金融產品，或者強制接受其他金融服務。

5. 世茂股份(滬:600823)早前擬將物業管理業務等相關資產，計劃以16.5億元出售予世茂服務(00873)，相關消息令市場嘩然。上交所隨即發出問詢函，要求世茂股份就向同系出售物業管理業務有關交易進行解釋。世茂股份周二晚發布的公告指，與世茂服務的交易並不涉及通過轉移優質資產向關聯方輸送利益，不存在損害上市公司利益和中小股東合法權益的情形。世茂股份又指，轉讓相關資產予世茂服務，是公司實施業務調整、整合資源、深度聚焦優勢主業的重要舉措，此舉有利於保障核心業務的持續穩健經營，符合公司長遠發展戰略，因此認為交易具有必要性。此外，野村發表研究報告指，儘管北京當局努力緩解發展商的資金短缺問題，但預計在未來數月發展商及其建築合作夥伴將面臨愈來愈多的財務挑戰。

6. 吉林省召開新聞發布會，吉林省發改委主任李國強表示，要推動房地產市場運行，鼓勵和引導各市縣開展購房補貼和貸款貼息工作，支持農民進城購房；長春市落實好重點高校畢業生安家費以及國家級領軍人才購房補貼政策，提高進城農民購房補貼標準，有關支持政策有效期延長至2022年6月30日等內容。嚴厲監管下，內地部分省市樓市搖搖欲墜，嚴重影響當地政府生計。事實上，另一東北省份黑龍江省政府官網20日亦曾刊發一篇關於部署全力衝刺房地產業增長工作的文章，被認為是近期首次由省級主管部門發出的提振房地產政策，具有很強導向性。但文章「存活」不足一日，便被從黑龍江省政府官網撤下。

7. 據中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組、河北省監委月初消息，中國印鈔造幣總公司黨委委員、董事陳耀明涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正在接受紀律審查和監察調查。惟網絡近日流傳，陳耀明主動投案，疑似因私印「同號鈔」2萬億。人民銀行貨幣金銀局有關負責人對相關消息進行闢謠，斥性質惡劣。負責人表示，人民幣印制發行有嚴格的工作程序和技術標準，人民銀行一直依法依規開展相關工作，對造謠、傳謠行為嚴厲譴責，已經向公安機關報案。根據官方履歷顯示，陳耀明長期任職於中國印鈔造幣總公司，2021年1月至今，任中國印鈔造幣總公司黨委委員、董事。此外，人民銀行直屬機構中的三家企業，包括中國金融電子化公司、中國印鈔造幣總公司、中國金幣總公司全數完成改制，由法人獨資變更為有限責任公司。

8. 人民幣中間價兩連揚，即期匯率（CNY）周三早小幅低開，全日跌14點，收報6.3721。交易員稱，臨近海外假期市場交投趨淡，美元指數震盪整理，人民幣料跟隨區間波動，短期波動幅度或偏小，繼續關注海外Omicron疫情發展。中金報告預計，在美聯儲基準緊縮情形中，預計人民幣在春節後到二季度或將承壓；伴隨下半年經濟企穩回升，美元兌人民幣匯率可能在6.6附近震盪，甚至小幅反彈。惠譽亦認為，近期人民幣走強與美元升值大趨勢相悖，不過隨著對中國出口的需求走軟及中美貨幣政策背離，人民幣在未來幾個月將下跌，料至明年年底將跌至1美元兌6.7元人民幣的水平。

撰文：經濟通中國組

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