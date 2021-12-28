《神州經脈》負面清單續瘦身VIE納入監管 A場收升成交返萬億

滬深股市周二（28日）早高開，惟煤炭及電力板塊大幅下跌，滬綜指半日窄幅下跌惟三千六力保不失，午後市況轉佳，全日倒升0.39％，報3630.11點；鋰概念連續兩日復仇，帶動深成指升0.83％，創業板指更漲1.06％。

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人民銀行周二進行2000億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作，公開市場周二淨投放1900億元。周一（27日）陸股通因香港假期原因暫停，兩市成交跌穿萬億，結束連續45個交易日破萬億關口的趨勢，周二兩市成交10027億元，按日升2.9％。

人行行長易綱接受《新華社》採訪時表示，前期個別房企由於自身經營不善、盲目多元化擴張等因素導致風險暴露。個別房企出險後，有關部門和地方政府已積極採取措施，穩妥有序化解風險，滿足居民和房地產企業的正常融資需求，市場預期正在逐步改善。易綱強調，房地產市場的結構性調整，有利於形成房地產新發展模式，實現房地產業的良性循環和健康發展。

今日新聞精選

1. 國家統計局27日發布的數據顯示，今年前11個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額7.98萬億元，同比增長38％，增速較1－10月回落4.2個百分點；兩年平均增長18.9％。規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額2.36萬億元，同比增長65.8％；股份制企業實現利潤總額5.76萬億元，增長44％；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額2.06萬億元，增長24.3％；私營企業實現利潤總額2.5萬億元，增長27.9％。單計11月份，規模以上工業企業實現利潤總額8059.6億元，同比增長9％，增速較10月的24.6％大幅回落15.6個百分點。當月，在41個工業大類行業中，有26個行業利潤同比增長，較上月增加3個，增長面有所擴大；有22個行業利潤狀況較上月改善，其中中下游行業佔比超八成。

2. 美國政府早前宣布，外交抵制明年2月舉行的北京冬奧會和冬殘奧會，抗議中國在新疆侵犯人權；英國、澳洲、加拿大等盟友跟從。《南華早報》報道指，美國近期以「支援安全行動」為名義，為美國官員出席北京冬奧會，向中方申請簽證；外交部證實，中方收到美方有關人員的簽證申請。此外，中國航天證實，星鏈－1095衛星、星鏈－2305衛星分別在今年7月、10月與中國空間站間出現近距離接近事件，出於安全考慮，中國空間站採取緊急避碰，規避了兩目標碰撞風險。在北京，外交部發言人趙立堅周二回應事件時表示，美國口口聲聲宣稱所謂「負責任外空行為」概念，自己卻無視外空國際條約義務，對航天員生命安全造成嚴重威脅，這是典型的雙重標準。美方應立即採取措施防止此類事件再次發生。

3. 中國證監會周五（24日）晚間就境外上市相關制度規則公開徵求意見稱，將對境內企業直接和間接境外上市活動統一實施備案管理；在遵守境內法律法規的前提下，滿足合規要求的VIE架構企業備案後可以赴境外上市。不對企業是否符合境外上市地發行上市條件等進行審查，也不搞變相審批。隨後，發改委以及商務部表示，從事外資准入負面清單禁止投資領域業務的境內企業到境外發行股份並上市交易的，應當經主管部門審核同意。根據1月1日生效的更新名單，此類公司的境外投資者不得參與企業經營管理，且外資總持股比例上限為30％，單一投資者持股不超過10％。上海申倫律師事務所的律師夏海龍表示，對於尋求在VIE架構下上市的公司而言，新規定可能會影響他們選擇上市目的地的決定。

4. 國家發改委、商務部周一發布《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2021年版）》和《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2021年版）》。總體而言，2021年版全國和自貿試驗區外資准入負面清單分別從33條、30條縮減至31條、27條，壓減比例分別為6.1％、10％。製造業方面，今年取消乘用車製造外資股比限制，以及同一家外商可在國內建立兩家及兩家以下生產同類整車產品的合資企業的限制。廣播電視設備製造領域，取消外商投資衛星電視廣播地面接收設施及關鍵件生產的限制。在服務業領域，自貿試驗區現行先試，探索進一步開放市場調查和社會調查等服務業領域。市場調查領域，除廣播電視收聽、收視調查須由中方控股外，取消外資准入限制。社會調查領域，允許外商投資社會調查，但要求中方股比不低於67％。

5. 面對內地發展商接二連三爆發債務風險，旭輝控股集團(00884)主席林峰發文稱，行業要做好漫長冬天的準備，「如果明年3月份觸底，6月份恢復常態，都已是比較樂觀」。林峰又表示，房企要放棄幻想，認認真真降槓桿；未來優秀房企的負債率可能不是70％，而是30％。林峰還在文中對地產政策作出建議，認為政府應該支持二手房正常交易，包括取消二手房指導價，以及保障購買二手房的按揭支持；他又建議降低首套購房的首付成數與按揭利率，減輕買家負擔；他還建議盡快出台房地產稅，早點讓靴子落地，以取代其他掉短期限購限貸等政策。全國財政工作視頻會議27日召開，會議在總結2021年財政工作時稱，做好房地產稅試點準備工作。此外，北京全年集中供地收官，中原地產研究中心數據顯示，北京三個批次集中供地總量達到85宗、成交量57宗、成交總金額1900.41億元，均為近年高位。土地成交平均溢價率則僅為5.6％，為近年最低。

6. 國家衛健委公布，12月27日，全國確診者新增確診209宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例182宗，續創近22個月新高。陝西省近日爆發新型冠狀病毒疫情，由12月9日至27日，該省累計831宗本土確診病例，當中西安市疫情最嚴重，累計810宗。西安上周四（23日）午夜起封城，嚴格控制出入，疫情防控指揮部周一公布全市進一步提升防控等級，實行最嚴格的管控措施，取消原來「兩日一出」物資採購政策，所有人除了必須上班之外，一律不允許離開小區，外出時需持證明及做好登記，當日返回小區時需持核酸陰性證明。此外，美國達美航空上周一架從美國西雅圖飛往中國上海浦東機場的班機兩度被取消，其中一次更是飛到一半突然折返，對此，中國駐美使館發言人表示，有關機組人員曾表示返航因中方禁止航班入境所致，此說法與事實不符。

7. 重慶螞蟻消費金融有限公司近日向中國信達(01359)、舜宇光學(02382)等6個增資認購方增發註冊資本220億元，增資完成後註冊資本將由80億元增加至300億元，遠超同行成為規模最大消費金融公司，其中「國家隊」持股佔比提升至28％。分析人士稱，國企參與消金公司的增資有望成為螞蟻集團整改進程中的重要里程碑。螞蟻此次增資後最多可以承接4000億元自營信貸業務，或最多1.3萬億元聯合貸業務。這意味著，螞蟻集團去年披露的1.7萬億元消費信貸業務餘額短期內將遭壓降。而在利潤方面，之前螞蟻集團通過全資公司對個人信貸業務進行全鏈條控制，巨大的話語權為螞蟻贏得巨大的利潤空間；但整改至今，股權層面上，之前全資控制的小貸公司變成了持股50％的消金公司，且資本金大大增加；業務層面上，聯合貸款有至少30％出資比例要求，令成本大幅增加，壓縮了利潤空間。

8. 中央經濟工作會議強調，明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進。穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。據《新華社》引述人民銀行行長易綱表示，2022年之所以強調「穩」，是基於當前的國內外形勢，明年將進一步增強金融服務實體經濟的能力。具體來說，主要體現為三個「穩」:一是貨幣信貸總量穩定增長；二是金融結構穩步優化；三是綜合融資成本穩中有降。易綱亦提及，今年企業貸款平均利率已經在5%以下，為統計以來新低。下一步，人行將完善市場化利率形成和傳導機制，發揮貸款市場報價利率改革效能，推動企業綜合融資成本穩中有降。此外，將要求金融機構公開披露發放碳減排貸款的情況以及貸款帶動的碳減排數量等信息，並由第三方專業機構進行核實驗證，接受社會公眾監督。預計今年年底之前將向金融機構發放第一批資金。

9. 人民幣中間價走低，即期匯率（CNY）周二早跟隨小幅低開，全日窄幅上落，收漲12點，收報6.3713。交易員稱，當前仍處於假期模式，市場波動狹窄，人民幣料延續橫盤走勢，除非出現關鍵事件。他們並指出，人行公開市場周二加碼逆回購投放，銀行間流動性充裕，短端掉期也出現回落，長端掉期亦跌至1500關口支撐，創近半年新低。外匯局周一召開2022年工作會議稱，明年要加強外匯市場監測研判和宏觀審慎管理，強化外匯重點領域風險防控，維護外匯市場穩定運行。以中小進出口企業為重點優化外匯服務，引導企業更好管理匯率風險，拓展跨境金融服務平台應用場景。

撰文：經濟通中國組

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