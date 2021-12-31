【回顧展望－暗潮洶湧】白酒失勢寧王崛起 A股板塊風水輪流轉

回望2021年，A股在年初快速反彈後持續震盪，結構性行情下市場風格接連轉換，各板塊漲跌互見。高市值抱團股瓦解，「喝酒吃藥」行情不再；周期股重新站上舞台，煤炭、有色金屬等漲幅居前；新能源板塊全面開花，鋰電池龍頭寧德時代(深:300750)躍升為萬億元(人民幣．下同)市值創業板「新股王」；地產、保險和教育等板塊則在重拳監管下大幅回調。

特斯拉供應商、鋰電池龍頭寧德時代躍升為創業板「新股王」，年內市值漲近七成。（互聯網圖片）



《經濟通通訊社》盤點2021關鍵A股板塊，整理全年表現並展望未來發展。

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白酒板塊：全年跌3.4%



2021年資本市場的白酒神話破滅，經歷資本出逃以及監管「關照」，一年來白酒股價坐上過山車，由2月高位反覆向下，被稱為「國民基金」、規模龐大的白酒主題基金亦走下王座，規模高達698億的易方達藍籌精選基金，今年虧損超過8%；規模542億景順長城新興成長基金虧損也近8%。



年初海外大宗商品價格急漲，通脹預期升溫、利率擾動等帶來了資金風險偏好的調整，春節後A股市場風格切換，前期表現強勁的抱團股估值回調，白酒板塊首當其衝成為基金拋售的重災區，自2月18日起的三周內市值蒸發三成。



隨後監管亦出手為白酒市場資本熱降溫，8月20日，市場監督管理總局價監競爭局召開白酒市場秩序監管座談會，據報會議內容主要針對資本圍獵醬酒，以及控制貴州茅台(滬:600519)酒價高漲。當日茅台股價跌至1525.5元的低點，距離2月的歷史高點2627.9元近乎腰斬。重拳監管下，第三季度整個白酒板塊下挫12.8%。



進入第四季度，國內貨幣環境轉向寬鬆，加上多間酒企年末傳出提價消息提振信心，白酒板塊回暖。經歷深度調整，市場普遍對白酒行業明年的前景樂觀，但在當局多行業加碼監管的背景下，加收消費稅的傳聞仍如達摩克里斯之劍懸在白酒行業的頭頂，為明年走勢帶來不確定。







新能源汽車板塊：全年升36.3%



2021年以來新能源車行業景氣度持續提升，新能源車需求旺盛，產銷持續創下新高，據中汽協的數據，1月至11月新能源汽車產銷分別完成302.3萬輛和299.0萬輛，同比均增長1.7倍，市場滲透率提升至12.7%，以此速度預計2022年新能源車銷量達到500萬輛。

隨著銷量暴增，新能源汽車產業上游資源、電池材料、電池、汽車零部件以及整車板塊集體向好。中證新能源汽車指數本年迄今升超過四成，在A股市場各板塊中漲幅居前。

當中鋰電池產業鏈表現強勢，電池龍頭寧德時代(深:300750)股價一路「乘風破浪」，12月3月衝上692元的歷史新高，市值一度突破1.6萬億。截至三季度末，寧德時代超過貴州茅台成為公募基金頭號重倉股，持倉市值高達1171億元。寧德時代亦獲外資看好，從2020年末的第九大外資重倉股，一舉躍升為僅次於貴州茅台的第二大。不過在股價觸頂的同時，年末接連傳出遭基金減持的利空，寧德時代整個12月放量急跌，回調超過一成。但總結全年，寧德時代的累計升幅達67%。

另外，隨著鋰電池需求增加，碳酸鋰、電解液、負極材料等鋰電池上游原材料的供應緊張亦令到價格上漲，擁有鋰礦資源的天齊鋰業(深:002466)和贛鋒鋰業(深:002460)等公司的股價同樣表現強勁，鹽湖提鋰概念板塊年初至今股價翻倍。



盡管明年在政策上新能源汽車補貼標準將退坡30%，部分龍頭股如寧德時代估值偏高被人詬病。但業界卻一致看好新能源車在明年將維持高景氣度，分析認為，2021年多個行業遇上黑天鵝事件面臨監管風險，在投資標的缺失情況下，新能源汽車板塊是為數不多的安全賽道，在明年仍將成為資本市場「心頭好」。

保險板塊：全年跌30.3%

保險板塊年內跌幅30.3%，在行業板塊中表現墊底，A股中國平安(滬:601318)、中國人壽(滬:601628)、中國人保(滬:601319)、中國太保(滬:601601)、新華保險(滬:601336)五大保險股年內總市值合計縮水超過萬億。龍頭股中國平安年內幾乎腰斬，成為表現最差的藍籌之一。公募基金的對保險股持倉也降至歷史冰點。

股價下跌的背後是保費增速降為負數加上行業強監管，保險公司業務發展進入瓶頸期。而保險公司參與投資的房企今年以來債務暴雷不斷，也打擊投資者信心，影響險企股價表現。

受保險代理人數縮減、客戶需求提前消耗和互聯網互助類產品、惠民保等新型產品替代等影響，保險公司新業務價值增速明顯下滑，前三季度中國平安、中國人壽、中國太保和新華保險新業務價值下滑17.8%到30%。今年前11個月，5家上市險企合計保費2.31萬億元，同比下降0.62個百分點。另外，保險行業重磅新規不斷，涵蓋互聯網保險、險資運用、對外開放等多個領域的一系列監管「組合拳」出台，險企需時磨合適應。

除此之外，地產項目在過往一向是保險公司投資配置的重點，而今年內地房企債務暴雷不斷亦拖累險企表現。今年2月，平保爆出對負債累累的華夏幸福持有540億元的曝險。對華夏幸福的投資失利，直接影響到平保上半年的淨利潤下滑15.5%。據報平安的整體房地產相關風險敞口達1855億元，佔其投資組合的4.8%-4.9%，總計5家A股上市保險公司的涉房投資則達約4500億元。儘管險企表示敞口不大風險可控，但有相關人士透露，今年以來保險公司就一直忙於解除或削減對房地產開發商的曝險。在房企債務風險尚未解除的情況下，相信投資者對險企未來的信心仍有限。

展望明年，市場對內險股表現仍不樂觀，有分析預計2021年全年及2022年開門紅業績繼續承壓；短期人均產能提升不足以彌補人力下滑，預計明年上半年前難見復甦。

煤炭板塊：全年升44.3%



滬深煤炭股在年內大幅震盪，但總結全年仍表現領先，煤炭板塊年初至今升超過四成。



年初以來全球央行放水通脹升溫，加上疫後復甦需求增加，推升大宗商品價格。另一邊廂，國內提出碳達峰碳中和目標，煤炭大省早前紛紛響應，縮減煤炭產能。

在國內煤炭供不應求，進口煤價節節上升的情況下，鄭商所動力煤主力合約價格在年中飆升，在10月19日曾達到每噸1982元的歷史高位，一度較年初上漲190%。煤價上漲帶動煤炭股大幅拉升，A股煤炭板塊亦從2月起連升8個月，9月達到最高點，較年初大漲88%。

但與此同時，煤炭短缺、煤價上漲引發了內地電力短缺，用電荒直接拖累工業生產甚至影響到生活用電。政府隨即強力干預解決電荒，一邊著力調控煤炭價格，另一邊促煤炭企業加快釋放產能。動力煤主力期貨價格應聲下跌由高位腰斬，煤炭股亦從9月起開始兩個月的回調，回調幅度近三成。12月初發改委表示明年煤炭合同基準價或會上調的消息，煤炭股再止跌回穩。

總結整年，雖經歷震盪煤炭股仍跑贏大市。有分析認為在明年煤價趨穩、需求持續高企的情況下，煤炭板塊估值遠未反映基本面景氣程度，系統性重估行情或將展開。



明年三大投資主線：新能源、消費、先進製造



展望2022年，在行業配置方面，券商認為新能源、消費和先進製造是首選的投資賽道。



綜合券商的報告可以看到，在內地「雙碳」政策以及「國產替代」進程之下，今年大熱的新能源和先進製造業明年大概率仍將繼續保持高景氣度。另外，疫情防控有望在明年取得成果，因此前期估值已有較大幅調整的的消費服務業將迎來復甦。



西南證券在報告中表示，明年主要關注兩個方向，一是高景氣賽道，包括軍工、新能源、半導體、物聯網等，這些板塊在今後相當長時期內仍然將保持高增長，當前估值略低於增速或者與增速相匹配；二是困境反轉賽道，包括商貿旅遊、豬周期、船舶製造等板塊，這些板塊當前處於周期底部，是最困難的時候，一旦周期向上股價彈性十足。



東方證券就2022年的A股配置提出三個關鍵字--科技強國、消費復甦、雙碳戰略。其中「科技強國」包括半導體、汽車電動智能化、AR/VR硬體、先進裝備、國防軍工板塊等；「消費復甦」包括農業、食品飲料以及大眾消費品等；「雙碳戰略」重點關注光伏產業鏈、風電產業鏈，儲能產業鏈以及新能源汽車產業鏈。

撰文：經濟通通訊社記者吳迪、林雯婕

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