《神州經脈》製造業PMI靚麗 滬指年漲近半成 外資加倉刷新高

滬深股市於2021年最後一個交易日向好，汽車製造、化工股、金融股靠穩；而鋼鐵、水泥及釀酒股偏軟。滬綜指高開7點重上三千六，之後買盤湧現，推動大市最多升23點，高見3642.84點，全日收市報3639.78點，升0.57%。滬綜指2021年累漲約4.8%，時隔28年後再次收獲年線三連陽。深證成指全年累漲約2.7%；創業板指全年累漲約12%。不過，傳統行業金融股等拖累下，滬深300指數全年累跌5.2%。

（資料圖片）

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入45.73億元（人民幣．下同），連續五日淨流入。12月累計淨買入近890億元，月淨買入額創歷史新高。2021年北向加速流入，共計加倉A股超4300億元，同步刷新歷史紀錄。

迎接新年元旦假期，人民銀行連續五日放水，周五（31日）進行1000億元7天期逆回購操作，中標利率持平2.2%。本周累計放水6000億元。兩市全日成交10602億元，按日增加4.2%，全年有150個交易日成交破萬億元。

今日新聞精選

1. 國家統計局公布，今年12月，中國製造業採購經理指數（PMI）為50.3%，比上月上升0.2個百分點，為五個月高位，亦勝於市場預期的50%。12月份，非製造業商務活動指數為52.7%，比上月上升0.4個百分點，高於臨界點，非製造業恢復步伐加快。當月，綜合PMI產出指數為52.2%，與上月持平。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，隨著一系列保供穩價和助企紓困等穩定經濟發展政策力度加大，部分大宗商品價格回落明顯，企業成本壓力有所緩解，製造業景氣水平連續兩個月回升。12月，生產指數為51.4%，雖比上月下降0.6個百分點，但高於臨界點，反映製造業生產繼續保持增長。新訂單指數為49.7%，高於上月0.3個百分點，連續兩個月回升。與此同時，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為48.1%和45.5%，低於上月4.8和3.4個百分點，連續兩個月回落，均降至2020年5月份以來低點。

2. 國家發改委發布開展2022年度企業債券本息兌付風險排查和存續期監管有關工作的通知：對2022年度企業債券本息兌付等風險進行全面系統排查，鞏固「五早」風險防控機制工作成果；對已發行企業債券情況開展排查和專項檢查，強化債券存續期監督。另彭博數據顯示，中國借款人的美元債發行規模已降至逾五年低點。鑒於對房企違約的擔憂，垃圾債券孳息率飆升，使得很多新債發行成本過高。本月發行降至47億美元，為2016年3月以來最低。房地產公司的美元債發行已枯竭，第四季度僅31億美元，為5年半來最低。此外，中國的非投資級房地產公司本季度僅發行了8.12億美元的美元債券，較第三季度減少86%。

3. 國家中醫藥管理局官網30日公布《國家醫療保障局 國家中醫藥管理局關於醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見》提出，及時將符合條件的中醫醫療機構、中藥零售藥店等納入醫保定點協議管理。及時將符合條件的定點中醫醫療機構納入異地就醫直接結算定點範圍，提升中醫醫療機構區域輻射力。規定將符合條件的中藥飲片、中成藥、醫療機構中藥制劑等納入醫保藥品目錄。將經國家談判納入醫保目錄的中成藥配備、使用納入監測評估。將符合《處方管理辦法》和《醫院中藥飲片管理規範》但超出《中華人民共和國藥典》規定常用劑量開具的中藥飲片納入醫保支付範圍。此外，中國醫藥保健品進出口商會官網更新取得國外標準認證或註冊的醫療物資生產企業清單，新型冠狀病毒檢測試劑新增九安醫療(深:002432)、必歐瀚生物、東方生物(滬:688298)獲美國EUA註冊認證。

4. 恒大財富在除夕日發布最新公告稱，因恒大財富投資的項目資金回籠不理想，原兌付方案難以實施。同時，兌付方案自2021年9月13日實施以來，投資者提出了很多寶貴意見，特別是原方案中僅兌付已到期投資產品，大多數投資者反映不公平。新方案具體如下：2021年12月及2022年1月、2月每月向每位投資人兌付本金0.8萬元。剩餘本金低於2.4萬元的以剩餘本金兌付完為止；2022年3月及以後，公司將積極籌措資金，在「兌付方案」第1條實施的基礎上，進一步完善後續兌付方案，後續兌付方案將於2022年3月下旬公布。公司將通過轉讓、拍賣、設立信托計劃、訴訟等多種途徑，加快各類資產的處置變現，所得資金將全部用於投資產品的兌付。恆大財富又決定，自2018年4月1日起，擔任過恆大集團副總裁及以上職務的人員（含已離職），以及其親屬（配偶、父母、子女），所持有的合同約定的投資產品暫不兌付。

5. 國家商務部等22部門關於印發《「十四五」國內貿易發展規劃》的通知，目標到2025年，社會消費品零售總額達到50萬億元左右；批發和零售業、住宿和餐飲業增加值達到15.7萬億元左右。推動調整不適應新型消費發展的政策法規，推動有序取消一些行政性限制消費購買的規定，放寬加油站經營限制。優化公共消費結構，增加教育、醫療、養老、育幼、體育、環保、應急儲備等方面的公共消費支出。加快發展銀發經濟，開發適老化技術和產品，培育智慧養老新業態。鼓勵發展嬰幼兒照護等相關新業態。完善市內免稅店政策，規劃建設一批中國特色免稅店。與此同時，《通知》提到，新技術新業態新模式蓬勃發展，流通數字化、網絡化、智能化水平大幅提升，現代流通體系更加完善，實體商業加速轉型，電子商務繼續快速發展，到2025年，網上零售額達到17萬億元左右。

6. 世茂股份(滬:600823)在回覆上交所問詢函的公告中表示，其控股股東世茂集團控股已經與民生信託、國通信託就存量債務的安排進行了充分協商，得到相關方的理解支持並初步達成一致。公司稱，2022年第一季到期的的公開市場債券總額為33.5億元。公司已採取措施確保公開市場債務到期兌付，包括積極溝通盤活監管資金、處置項目股權和資產、積極收回各類債權、梳理可售資源、協調銀行發放按揭貸款等。另據內媒報道，年尾房企加速回籠資金，素來以「打新難」著稱的深圳樓市，亦出現新盤普遍降價的情況。有深圳羅湖區的住宅項目開盤，每平方米均價在備案價基礎上打了九二折，最低價格在平方米6.3萬元左右，較周邊每平方米8-9萬元的樓盤低近30%。

7. 華為輪值董事長郭平發表新年致辭表示，2021年預計全年銷售收入約6340億元。由此計算，華為2021年營收同比下降28.9%，其中第四季度營收下滑19%至1782億元。郭平稱，公司整體經營情況符合預期。華為運營商業務表現穩定，企業業務健康增長，終端業務快速發展新產業。與客戶和夥伴的合作持續深入，全球業務運轉正常，各項變革措施和戰略投入有序推進。他指出，2022年華為仍然面臨著一系列挑戰，新一年要多產糧食，做強根基，持續投入未來，通過為客戶及夥伴創造價值。智能終端堅持高品質、做強長板，向場景化、生態化發展，為消費者提供極優體驗；華為雲攜手合作夥伴和開發者，為客戶提供穩定可靠、安全可信、持續創新的雲服務；智能汽車解決方案業務聚焦ICT技術，造好增量部件供應商，幫助車企造好車、賣好車等。

8. 人幣中間價跌至近兩周低，即期匯率（CNY）周五上午則高開43點子，全日彈63點，收報6.3730，全年累漲2.6%。交易員稱，臨近元旦小長假，市場交投意願不高，匯價大概率延續平穩走勢。從年度角度看，在去年美元大幅升值超6.1%的背景下，今年人民幣仍錄升幅，這在主要非美貨幣中顯得非常強勢。有中資行交易員認為，人民幣仍具有基本面支撐，明年初應該還能升一點。此外，國家外匯局周四（30日）公布的數據顯示，內地11月服務貿易錄得逆差50億美元，逆差額較上月的22億美元擴大逾一倍。而今年前11個月累計服務貿易逆差僅801億美元，不足去年同期規模的六成，年度逆差額料錄得公布此數據以來新低。

撰文：經濟通中國組

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動