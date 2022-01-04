《神州經脈》財新製造業PMI大勝預期 A場新年未能取得開門紅

2022年第一個交易日，儘管上月財新製造業PMI錄得50.9，重回擴張空間，為2021年7月來最高值，亦顯著高於市場預期的50，顯示製造業生產經營活動有所改善，惟數據未帶動股市上揚，在醫藥、半導體、釀酒板塊領跌下，滬綜指全日收跌0.2%，報3632.33，新一年遺憾未能取得開門紅，更是2019年來最差開局；鋰相關概念股再暴跌，深成指跌0.44%，創業板指更瀉2.18%。

（資料圖片）

兩市全日成交12664億元（人民幣．下同），較上周五（12月31日）急增19.4%，創超過半個月新高。跨年因素結束，人民銀行今日進行100億元7天期逆回購操作，公開市場全日淨回籠2600億元，值得留意的是公開市場本周有6500億元7天期逆回購和500億14天期逆回購到期，市場流動性備受考驗。

另外據內地媒體報道，數字人民幣（試點版）App周二（4日）已在各大安卓應用商店及蘋果App Store，供用戶下載使用。

今日新聞精選

1. 內地周二公布2021年12月財新中國製造業PMI，其中生產指數連續兩個月位於臨界點以上，為2021年以來最高。需求方面，12月製造業新訂單指數重回榮枯線以上。外需方面，12月新出口訂單指數連續第五個月位於收縮區間。就業指數連續五個月位於收縮區間，2021年12月錄得2021年3月來最低值。價格方面，包括鋼鐵在內的部分原材料價格下降明顯，12月製造業購進價格指數連續第二個月回落，仍略高於臨界點，但已是近19個月來最低。出廠價格指數則自2020年5月來首次回落至收縮區間。財新智庫高級經濟學家王喆表示，財新中國製造業PMI就業指數和近期統計局公布的調查失業率數據均指向就業市場改善動能邊際趨緩，未來一段時期，政策層面應強化就業優先導向、加強對中小企業的定向支持以及政策連續性、穩定性和可預期性。

2. 國家網信辦等十三部門聯合修訂發布《網絡安全審查辦法》，當中明確掌握超過100萬用戶個人信息的網絡平台運營者赴國外上市必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。根據審查實際需要，增加中證監作為網絡安全審查工作機制成員單位，同時完善了國家安全風險評估因素等內容。《辦法》自2022年2月15日起施行。此外，國家網信辦等四部門發布《互聯網信息服務算法推薦管理規定》，明確算法推薦服務提供者不得傳播非國家規定範圍內的單位發布的新聞信息，並且不得利用算法影響網絡輿論、規避監督管理。《規定》要求，算法推薦服務提供者不得利用算法屏蔽信息、過度推薦、操縱榜單等干預信息呈現；不得利用算法誘導未成年人沉迷網絡；不得根據消費者的偏好、交易習慣等特徵利用算法在交易價格等交易條件上實施不合理的差別待遇等。

3. 摩根士丹利全球策略師Ruchir Sharma於英國《金融時報》撰文稱，2022年有十大經濟趨勢需要留意，其中，中國雖在2021年佔全球GDP增長的1/4，但已低於疫情爆發前的1/3。如今，中國推出自力更生的貿易戰略，形同與其他經濟體脫勾。文章更指，因少子化、債務增加和政府突襲式的監管政策，市場光環褪色，中國不再是世界經濟增長的引擎。另外高通脹、高政府債務以及資產泡沫破裂等問題，也都值得投資人留心。Ruchir Sharma提出警示，全球債務已經持續四年走升，疫情流行期間增長更為快速。包括美國和中國在內的25個國家債務總額超過GDP的300%，而1990年代中期則為零。央行大印鈔繼續使金融市場膨脹，並加深債務陷阱。

4. 中國、俄羅斯、美國、英國、法國五個核武器國家領導人共同發表「關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明」。據《新華社》報道，馬朝旭在五國領袖發表聯合聲明後表示，這是五國領導人首次就核武器問題發表聲明，體現了五國防止核戰爭的政治意願，也發出了維護全球戰略穩定、減少核衝突風險的共同聲音。馬朝旭表示，中國一直積極倡導「核戰爭打不贏也打不得」理念，並且為五國採取共同行動發揮了有力的引領作用。在聯合聲明磋商過程中，中方還推動寫入重申不將核武器瞄準彼此或其他任何國家等重要內容，為五國達成一份內容積極、有分量的聲明起到了重要的推動作用。

5. 中國恒大(03333)公布，2021年12月30日，公司收到儋州市綜合行政執法局下發的海花島39棟建築《行政處罰（限期拆除）決定書》。該決定書僅針對位於2號島的2－14－1地塊39棟樓，不涉及海花島其它地塊。公司將按照決定書的指引，積極溝通、妥善處理。集團同時公布，2021年全年，集團物業實現合約銷售金額4430.2億元，按年跌38.75%，僅達全年目標的59%；合約銷售面積5426.5萬平方米，按年跌32.89%。克而瑞研究中心日前公布的數據顯示，去年12月，百強房企實現銷售操盤金額9940.1億元，單月銷售業績同比下降35.2%。2021年全年百強房企實現銷售操盤金額11.08萬億元，同比下降3.5%。儘管2021年全口徑千億房企達到43家，與2020年持平，但規模房企2021年整體的銷售目標完成率不到90%，明顯低於過去三年105%以上的平均水平。

6. 新一波新型冠狀病毒疫情席捲內地，西安確診數字還未清零，當地繼續運動式抗疫之時，又到河南鄭州部分地區封城。河南省周一（3日）新增5例本土確診病例，其中鄭州市錄得1例，當地政府微博公告指，今日起對部分區域實行封控區管理，要求區域內全體人員「人不出區、嚴禁聚集」，管控區人員每戶2天可安排1人在嚴格造好個人防護的前提下，到社區指定地點購買生活物資。國家衛健委公布，1月4日，全國確診者新增確診175宗新型冠狀病毒肺炎病例，本土病例108宗（陝西95宗均在西安市；浙江8宗均在寧波市；河南5宗，其中洛陽市2宗、許昌市2宗、鄭州市1宗），含4宗由無症狀感染者轉為確診病例均在河南。

7. 在疫情緩和經濟復甦帶動下，內地多地社會用電量在2021年突破歷史新高。南方電網廣東東莞供電局公布，2021年號稱「世界工廠」的東莞全社會用電量首次突破1000億千瓦時，達1001.18億千瓦時，同比增長14.56%。國網武漢供電公司公布，2021年武漢全社會用電量684.42億千瓦時創歷史新高，同比2020年、2019年分別增長20.33%、11.12%。不過，煤炭緊缺問題或重臨。據報印尼能源部發信指，由於目前家庭用電煤炭供應非常緊缺，宣布將於今年1月1日至1月31日間停止煤炭出口。中國電力供應料再度面臨重大考驗，因印尼是中國的最大煤炭出口國，去年1至11月共計進口印尼煤炭1.78億噸，佔總進口量約61%。動力煤主力期貨現價周二急漲。

8. 新年首個交易日，人民幣中間價延續2021年最後一個交易日的跌勢，貶至逾一個月低位；即期匯率（CNY）周二上午則高開34點子，全日跌15點，收報6.3745。交易員稱，隔夜美債收益率跳漲提振美元人氣，但跨年後境內市場客盤結匯偏多狀況延續，短期人民幣料維持區間波動。他們並表示，美聯儲或提前加息預期料為美元提供支撐，不過目前市場預期已較為充分，美指上行空間可能不大，本周關注美國就業數據及美聯儲12月會議紀要。另外去年末CFETS根據貿易權重對人民幣匯率CFETS指數的貨幣權重再度微調，但整體權重結構變化不大，對指數的影響非常有限。

撰文：經濟通中國組

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