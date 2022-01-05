《神州經脈》監管連發反壟斷罰單 中移A守招股價 滬指失三千六

A股遭遇近年來最差開局，滬深股市周三（5日）上午窄幅低開，半導體、醫藥板塊連續兩日插水，軍工、煤炭、電力等板塊跌幅顯著，滬綜指午間收市仍守住三千六，但午後跌幅擴大，全日收跌1.02%，報3595.18點，兩日累跌1.23%。

（資料圖片）

各類科技板塊集體散水，加上反壟斷再出重拳，深成指暴跌1.8%，創業板指繼周二（4日）插水2.18%後，今日再暴瀉2.73%，兩日累插4.85%，科創50指數同跌2.32%。兩市成交13052億（人民幣．下同），按日多出3.1%，創逾3個月新高。

國家市場監管總局強化反壟斷執法，周三連發13封未依法申報違法實施經營者集中案行政處罰決定書，涉及騰訊(00700)、阿里(09988)、京東(09618)、嗶哩嗶哩(09626)等，市監總局分別給予上述案件50萬元頂格處罰，共罰650萬。

今日新聞精選

1. 東歐國家立陶宛因允許台灣在該國設立以「台灣」為名的代表處，遭受來自大陸的政治與經濟脅逼。立陶宛總統瑙塞達承認，容許以「台灣」名義在首都維爾紐斯設立代表處是一個錯誤。瑙塞達解釋，錯誤並非設立代表處，而是在於名稱，事前並無與他協調，令辦事處的名稱成為關鍵因素及導火線，對與大陸的關係產生非常強烈的影響，必須處理後果。在北京，外交部發言人汪文斌回應稱，認識到錯誤是正確的，但更重要的是採取行動，糾正製造「一中一台」的錯誤行徑，回到一個中國原則上來。另據外媒報道，立陶宛受到中國經濟施壓的事件，引發歐盟內部分歧。雖然歐盟方面曾表示，已向立陶宛提供全力支持，美國也多次表示聲援立陶宛；但另一邊廂，一些較大歐盟成員國，包括與中國有深厚經濟關係的法國和德國，一直避免與華緊張關係升級。各國態度的分歧，令人次質疑歐盟是否有能力保護其巨大市場，免受中國壓力影響。

2. 中移動(00941)(滬：600941)周三在上海證券交易所上市，開市報63元，較招股價57.58元，升9.4%。滬深股市周三再跌，拖累中移動升幅逐步收窄，全日守招股價，收報57.88元，微升0.5%，成交量255.37萬手，成交額共152.59億元。中移動董事長楊傑在A股IPO儀式上表示，中移動登陸A股，成為紅籌公司回歸A股主機板上市第一股，是中移動發展歷程中的又一個里程碑，標誌着中移動成功搭建起境內外資本運作平台，為公司推進數智化轉型、加快高質量發展奠定堅實基礎。未來將再接再厲、勇毅前行，奮力開創高質量發展新局面，成為A股市場具有長期投資價值的上市公司。

3. 中國恒大(03333)公布，擬於2022年1月7日至1月10日召開「20恒大01」債券持有人會議，審議《關於變更本期債券持有人會議相關時間的議案》、《關於調整「20恒大01」債券本息兌付安排的議案》及《關於要求發行人承諾「不逃廢債」的議案》。「20恒大01」債券申請調整債券付息日和計息期限，今年的付息日由1月8日延期半年至7月8日。另據《路透》報道，恒大金融產品投資者在該公司廣州辦公室外抗議，因為他們擔心回報會被犧牲以維持房地產項目的運轉。恒大財富在剛過去的除夕日發布公告稱，因項目資金回籠不理想，原兌付方案難以實施，提出推遲向理財產品投資者償還逾期欠款，在今年3月前向每名投資者最多償還本金2.4萬元。但新的兌付方案明確，自2018年4月1日起，擔任過恒大集團副總裁及以上職務的人員（含已離職），以及其親屬（配偶、父母、子女），所持有的合同約定的投資產品暫不兌付。

4. 經歷長達九個月停牌後，內地四大資管公司之一的中國華融(02799)周三上午復牌，盤中一度暴跌55%至0.46港元，為其2015年10月上市以來新低；最終收報0.52港元，全日挫49%。華融此前公布完成引入戰投增資，發行價格為每股1.02元人民幣。在華融看來，二級市場股價取決於多方面因素，目前其首要任務是努力造好經營、提升業績。華融業務管理部負責人在發布會上介紹，2021年公司市場佔有率仍然保持行業領先，參與不良資產批量收購的力度不減；在破產重整、國企主輔剝離、大型實體企業紓困、法拍資產、違約債券收購、上市公司紓困等領域挖掘業務機會，相關領域的項目規模穩步增加。華融副總裁徐勇力表示，引戰增資完成後，今年將增強「問題資產處置」、「問題項目盤活」、「問題企業重組」、「危機機構救助」四大業務功能，進一步強化主業核心競爭力。

5. 據中指研究院統計，從公布2021年度銷售目標的企業來看，32家房企中僅6家房企完成銷售目標，而全年銷售額前三甲碧桂園(02007)、萬科(02202)、融創(01918)在內的大部分房企都沒有完成年度目標任務。統計顯示，全年銷售額三甲碧桂園、萬科、融創中國的目標完成率分別是88.9%、78.5%和93.4%，均未達標，在32個公布銷售目標的房企中處於中後部位置。而恒大(03333)為32家房企中目標完成率最低，首創置業(02868)排名倒數第二，僅完成800億元目標的68.3%。另據中指研究院百城價格指數顯示，2021年12月，全國100個城市新房均價每平方米1.62萬元，環比下跌0.02%；二手房均價1.6萬元／平方米，環比下跌0.09%。其中東北地區的房地產市場表現更差，東北三省的省會城市哈爾濱、長春和瀋陽12月新房均價都不足一萬元。

6. 國家網信辦網站周三公布，國家互聯網信息辦公室對2016年8月1日正式施行的《移動互聯網應用程序信息服務管理規定》進行修訂，現向社會公開徵求意見。意見提到，開展應用程序數據處理活動，應當履行數據安全保護義務，建立健全全流程數據安全管理制度，採取保障數據安全技術措施和其他安全措施，加強風險監測，不得危害國家安全、公共利益，不得損害個人、組織的合法權益。同時，應用程序分發平台應當建立應用程序監測評估機制，提升技術能力和管理效能，堅決打擊網絡黑灰產，防範下載量、評價指標等數據造假行為，不得以虛構下載量、編造評價等方式進行虛假宣傳。此外，包括京滬深在內的多地近日發布義務教育階段學科類校外培訓收費標準。據《證券時報》不完全統計發現，各地出台的學科類校外培訓收費標準較市場價大幅下降，降幅至少在50%以上。

7. 數字人民幣（試點版）App周二在內地各大安卓應用商店及蘋果App Store供用戶下載使用，距離數字人民幣正式落地僅一步之遙。近期，交通銀行(03328)(滬：601328)蘇州分行聯合全國性人力資源服務集團－－匯思集團落地國內首個數字人民幣智慧薪酬管理項目。據了解，該項目包含員工在線開立數字人民幣錢包、數字人民幣自助發薪、提現、查詢社保及個稅等多項實用功能。人力資源行業普遍面臨人員流動大、開卡繁瑣、發薪流程長、費用支出大等痛點。該項目實現了數字人民幣和企業數字化雲平台直連，員工足不出戶即可高效完成全部流程，切實提升職工薪資管理水平、降低企業經營成本。此外，有美團相關人士透露，目前北京、上海、深圳等多個數字人民幣試點城市的外賣平台已經可以選擇通過數字人民幣支付。

8. 人民幣中間價止步兩連貶，即期匯率(CNY)周三上午跟隨高開25點子，全日漲68點，收報6.3677，創12月15日以來三周新高。交易員稱，美聯儲加息預期支撐美指走勢，而春節前境內外匯市場供求狀況料有利於人民幣，預計短期匯價維持區間波動，等待結匯需求繼續消化，並關注美聯儲12月會議紀要。平安證券首席經濟學家鐘正生在最新年度展望中預計，2022年人民幣匯率可能成為中美貨幣政策「鬆緊差」的平衡器，為釋放國內貨幣政策空間，可能允許人民幣匯率在貶值方向釋放更大彈性。他並提到，隨著市場供求對人民幣匯率的升值驅動減弱，人民幣匯率與美元指數之間可能重新趨於掛勾。若後續國際收支的支持弱化，美元兌人民幣匯率CNY=CFXS有可能向6.6－7區間回歸。

撰文：經濟通中國組

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