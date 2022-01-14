《神州經脈》貿易順差創歷史人幣急彈 滬指探兩月底周跌1.6%

中國海關總署公布，2021年，中國進出口規模達到6.05萬億美元，創下歷史新高。不過，出口及進口均出現明顯減速，以美元計，去年12月出口同比增20.9％，雖高於預期20％，但為五個月低點；進口增19.5％，明顯遜於預期26.3％，為三個月最低。當月貿易順差為944.6億美元，創歷史最高紀錄。

（資料圖片）

滬深股市周五（14日）早個別走，大藍籌表現萎靡，煤炭股、生物製藥股領跌，預製菜、新冠檢測股造好。滬綜指低開0.31％後向下，午後跌勢進一步加劇，滬綜指全日跌0.96％，收報3521.26點，盤中續創八周新低；全周跌多升少，累計跌1.63％。深證成指收市微升0.09％；創業板指數彈1％。

人行100億元（人民幣．下同）逆回購已持續9日，且已連續4日完全對沖到期量。本周公開市場累計投放100億元。兩市全日成交額11070億元，較上日略增1.2％，為連續第十一個交易日突破1萬億元。外資周五通過陸股通淨流入2.82億元。

內地券商龍頭中信證券(06030)(滬:600030)建議A股及H股供股，比例為10供1.5，集資不超過280億元。其中H股供股價17.67元，較上日收市價折讓逾15％，而A股則折讓逾45％至14.43元。

今日新聞精選

1. 海關總署新聞發言人李魁文在國新辦發布會表示，「十四五」對外貿易實現了良好開局。展望今年，外貿面臨的不確定不穩定不均衡因素增多。中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。全球疫情形勢依然嚴峻，外部環境更趨復雜嚴峻和不確定，國際需求復甦勢頭放緩。此外，再疊加2021年外貿基數較高的因素，2022年外貿運行面臨一定的壓力。此外，數據顯示，12月煤炭進口量從11月創下的十一個月高點下滑，因國內煤礦企業產量提高至創紀錄水平，且公用事業部門放緩了補充庫存的步伐。數據顯示，中國12月進口煤炭3095萬噸，較11月下降11.7％。2021年全年煤炭出口達到3.23億噸，是2013年以來的最高，高於上年同期的3.04億噸。

2. 英軍情五處點名指出，在英國擔任律師的華人李貞駒是中國間諜，試圖滲透國會，干預英國內政。她透過向政界捐款，為中共及議員建立聯繫，有關捐款來自中國及香港，提醒任何人如被李貞駒接觸，應提防她的聯繫，以及推動中共的議程。英國內政大臣彭黛玲認為，李貞駒在英國的行為，雖然未達致犯罪的門檻，但深切關注有人代表中共對英國國會議員作政治干預，必要時會採取行動應對威脅。中國駐英國大使館發言人表示，中國歷來奉行不干涉別國內政原則，中方沒有必要、也不會去「收買」外國議員，中方堅決反對一些人捕風捉影，對英國的華人群體進行抹黑、恐嚇。此外，德國聯邦網絡安全監督機構BSI的一名發言人周四（13日）表示，沒有在小米(01810)生產的手機中發現任何審查功能的證據。BSI無法找出任何需要進一步調查或採取其他措施的異常情況。

3. 海關總署最新公布的數據顯示，去年12月，以美元計中國對美進出口7.35萬億美元；其中，出口5.64萬億美元，進口1.71萬億美元。以全年計，2021年中國對美進出口75.56萬億美元，同比增28.7％；其中出口增27.5％，進口增32.7％。以人民幣計，2021年，中國對美國進出口4.88萬億元，增長20.2％。海關總署表示，2021年，對「一帶一路」沿線國家進出口增速更快。中國前五大貿易夥伴依次為東盟、歐盟、美國、日本和南韓，對上述貿易夥伴進出口分別為5.67、5.35、4.88、2.4和2.34萬億元人民幣，分別增長19.7％、19.1％、20.2％、9.4％和18.4％。同期，中國對「一帶一路」沿線國家進出口增長23.6%，比整體增速高2.2個百分點。另據《路透》引述消息報道，中國將在2月1日春節前後釋放國家戰略儲備中的原油，這是與美國及其他主要石油消費國協作降低全球油價計劃的一部分。

4. 螞蟻消費金融股權認購生變。中國信達(01359)公布，不參與重慶螞蟻消費金融的股權認購。該集團原本擬將出資60億元，以現金方式認購重慶螞蟻消費金融20％股權，令持股升至24.003％。至周五中午，舜宇(02382)、魚躍醫療(深:002223)隨後亦公布暫緩認購。舜宇光學指，現時重慶螞蟻消費金融單一大股東維持為螞蟻集團，佔50%股權。此外，支付寶旗下螞蟻財富聯合6家機構在今年1月4日推出的重磅投顧新品「金選投顧」推出一周後即被下線，報道引述消息人士指，下線或因支付寶並沒有基金評價業務資格，業務存在策略基金池合規問題。螞蟻財富回應稱，金選投顧服務是幾家基金投顧機構和螞蟻基金合作提供的服務，投顧策略由基金投顧機構提供，目前試投放活動已結束，正根據用戶反饋優化升級方案，力爭為廣大投資者提供更好服務。

5. 最高人民法院周五召開新聞發布會，發布《關於充分發揮司法職能作用 助力中小微企業發展的指導意見》。《意見》提出要加強反壟斷和反不正當競爭案件審理力度，依法嚴懲強制「二選一」、低價傾銷、強制搭售、屏蔽封鎖、刷單炒信等壟斷和不正當競爭行為；依法認定經營者濫用數據、算法、技術、資本優勢以及平台規則等排除、限制競爭行為，防止資本無序擴張，保護中小微企業生存發展空間。針對如何加強反壟斷和反不正當競爭司法，維護公平競爭的市場法治環境這一問題，最高人民法院知識產權法庭副庭長郃中林回應稱，將加大對壟斷行為實施者和技術秘密侵權人的司法懲處力度，提升違法成本，提高司法救濟的有效性，特別是要加大司法賠償力度，確保受害人的損失得到足夠補償。他透露，根據反壟斷法修改進展，將加快起草新的反壟斷民事糾紛司法解釋，適時向社會公開徵求意見，全面明確司法裁判規則。

6. 海關總署新聞發言人李魁文表示，2021年是中國加入世界貿易組織20周年。中國進出口總值從2001的4.22萬億元增至2021年的39.1萬億元，年均增長12.2％。20年間增長了8.3倍。在全球市場份額佔比方面，中國也由2001年的4％大幅提升至2021年前三季度的13.5％。李魁文又指，今年1月1日，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）正式生效，這標誌著全球最大自由貿易區正式啟航。海關統計數據顯示，2021年中國對RCEP其他14個成員國進出口12.07萬億元，增長18.1％，佔中國外貿總值的30.9％。其中，出口5.64萬億元，增長16.8％；進口6.43萬億元，增長19.2％。

7. 內地Omicron新冠變種病毒本土疫情進一步擴大，國家衛健委公布，內地周四（13日）新增201宗新型冠狀病毒確診個案，包括143宗本土病例（河南98宗，其中安陽市69宗、許昌市25宗、鄭州市4宗；天津34宗；陜西8宗均在西安市、上海2宗、廣東1宗在中山市）。河南的本土新冠肺炎疫情嚴峻，近日同時出現Delta及Omicron變種病毒。繼安陽市多名公職人員因防疫不力被處分後，許昌市及其下轄市禹州市再有多人被問責。此外，珠海周五通報，在大規模新型冠狀病毒核酸檢測中，發現香洲區南屏鎮有一宗陽性個案，據內地民航疫情防控要求，自周五起，珠海機場出發前往北京的航班全部取消。

8. 人民幣中間價走低逾百點止步兩連揚，暫時脫離逾一個月高位，即期匯率（CNY）周五早小幅低開4點子，全日則漲163點，收報6.3435，實現三連漲，創2018年5月14日以來逾三年半新高。交易員稱，美元賣盤繼續釋放，不過就此判斷美指轉弱，還有些早；而對人民幣來說，短期偏結匯狀況料延續，美指變動更多影響CFETS指數。但如果接下來的順差規模下降，結匯意願也會受影響。凱投宏觀（Capitaleconomics）高級經濟學家Jonas Goltermann最新報告稱，2014－15年人民幣匯率強於基本面，最終導致人民幣無序貶值和資本大規模外流，現在對監管層而言，對人民幣匯率的偏好是緩和波動，但不是完全阻止貶值。預計人民幣在今年底可能貶值6.9。

撰文：經濟通中國組

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