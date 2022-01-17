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【聚焦數據】中國第四季GDP增4%優預期　全年增8.1%

17/01/2022

　　國家統計局公布，中國第四季GDP增4%，優於市場預期的3.6%。全年GDP增8.1%，完成政府工作報告定下的全年GDP增6%以上目標。

 

　　國家統計局局長寧吉喆在國新辦發布會表示，今年是中國經濟逐步回歸常態運行的一年，但當前外部環境更趨複雜嚴峻，有不確定性，國內發展也有壓力。儘管存在這些風險挑戰，總的看，中國經濟持續恢復發展的態勢沒有變，保持經濟運行在合理區間的因素沒有變，支撐高質量發展的條件也沒有變。從全年看，經濟還是有望實現穩中求進。下階段，要科學統籌疫情防控和經濟社會發展，繼續做好「六穩」「六保」工作，著力穩定觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。     

 

 

　　初步核算，全年國內生產總值1143670億元(人民幣.下同)，按不變價格計算，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。分季度看，一季度同比增長18.3%，二季度增長7.9%，三季度增長4.9%，四季度增長4.0%。

 

　　分產業看，第一產業增加值83086億元，比上年增長7.1%；第二產業增加值450904億元，增長8.2%；第三產業增加值609680億元，增長8.2%。

 

去年全國固定資產投資增4.9% 略高預期

 

　　去年全國固定資產投資增4.9%，略高預期的增4.8%。12月份，固定資產投資環比增長0.22%。全年全國固定資產投資(不含農戶)544547億元，比上年增長4.9%；兩年平均增長3.9%。

 

(資料圖片)

 

　　分領域看，基礎設施投資增長0.4%，製造業投資增長13.5%，房地產開發投資增長4.4%。全國商品房銷售面積179433萬平方米，增長1.9%；商品房銷售額181930億元，增長4.8%。分產業看，第一產業投資增長9.1%，第二產業投資增長11.3%，第三產業投資增長2.1%。民間投資307659億元，增長7.0%，佔全部投資的56.5%。

 

12月工業增加值增4.3%高於預期　

 

　　12月工業增加值增4.3%，高於預期的增3.6%，為四個月最高。全年全國規模以上工業增加值比上年增長9.6%，兩年平均增長6.1%。

 

(資料圖片)

 

　　分三大門類看，採礦業增加值增長5.3%，製造業增長9.8%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長11.4%。高技術製造業、裝備製造業增加值分別增長18.2%、12.9%，增速分別比規模以上工業快8.6、3.3個百分點。

 

　　分產品看，新能源汽車、工業機器人、集成電路、微型計算機設備產量分別增長145.6%、44.9%、33.3%、22.3%。分經濟類型看，國有控股企業增加值增長8.0%；股份制企業增長9.8%，外商及港澳台商投資企業增長8.9%；私營企業增長10.2%。

 

12月社會消費品零售總額增1.7%大遜預期 

 

　　12月社會消費品零售總額同比增1.7%，大遜預期的增3.7%，環比下降0.18%。創2020年8月以來最低。全年社會消費品零售總額440823億元，比上年增長12.5%；兩年平均增長3.9%。

 

(資料圖片)

 

　　按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額381558億元，增長12.5%；鄉村消費品零售額59265億元，增長12.1%。按消費類型分，商品零售393928億元，增長11.8%；餐飲收入46895億元，增長18.6%。基本生活消費增勢較好，限額以上單位飲料類、糧油食品類商品零售額比上年分別增20.4%、10.8%。升級類消費需求持續釋放，限額以上單位金銀珠寶類、文化辦公用品類商品零售額分別增長29.8%、18.8%。

 

　　寧吉喆表示，2020年受到疫情影響後，社會消費品零售總額有所下降，2021年又上去了，達到了44萬億元人民幣。雖然增速比較低，但是這也很不容易了。消費總量達到44萬億元是一個新的台階，投資總量也巨大，內需對經濟增長的貢獻率全年是79.1%，最終消費是65.4%，這凸顯了國內市場的作用。

 

全國12月城鎮調查失業率5.1%

 

　　　全國12月城鎮調查失業率5.1%，比去年同期下降0.1個百分點。其中，本地戶籍人口為5.1%，外來戶籍人口為4.9%。16-24歲人口為14.3%，25-59歲人口為4.4%。12月份，31個大城市城鎮調查失業率為5.1%。

 

　　　全年城鎮新增就業1269萬人，比上年增加83萬人。全年全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比上年平均值下降0.5個百分點。全年農民工總量29251萬人，比上年增加691萬人，增長2.4%。其中，本地農民工12079萬人，增長4.1%；外出農民工17172萬人，增長1.3%。農民工月均收入水平4432元人民幣，比上年增長8.8%。

 

撰文：經濟通通訊社中國組

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