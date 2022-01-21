《神州經脈》美方再制裁中國軍企 全周放水六千五億 滬指三連跌

憂慮中美關係再度緊張，投資者態度謹慎，滬深股市延續近日頹勢，滬綜指低開0.23％後愈跌愈多，收報3522.57點，跌0.91％。累計本周，滬綜指反彈後連跌三日，較上周軟0.03％。深成指一度失守14000點關口，低見13991點，收市挫1.19％，創業板指再尋底，周五（21日）午後曾經低見3020.3點逼近三千關，收市跌1.02％，報3034.68點，是去年5月以來新低。多數板塊下跌，軍工醫藥板塊領跌，旅遊和白酒股逆勢走強。

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人民銀行連續五日千億元（人民幣．下同）7天期逆回購，本周累計全口徑淨投放6500億元。不過，成交淡靜，兩市全日成交只有9845億元，萬億成交斷纜，按日大減近一成三。外資連續六日淨流入，淨流入87.58億元。

國務院總理李克強主持召開國務院全體會議時表示，當前中國經濟面臨新下行壓力，不確定因素增多，要把穩增長放在更加突出的位置，加強跨周期調節，明顯加大宏觀政策實施力度，推出更多有利於提振有效需求、加強供給保障、穩定市場預期的實招硬招，保持經濟運行在合理區間。

今日新聞精選

1. 美國國務院的聯邦公報指出，制裁中國的3間實體，理由是它們參與飛彈技術擴散。三家實體分別為中國航天科技集團有限公司第一研究院、中國航天科工集團有限公司第四研究院，以及保利科技有限公司。在北京，外交部發言人趙立堅在例行記者會上回應稱，美方出於政治目的，以各種借口制裁打壓中國企業，這是典型的霸凌行徑。中國政府一貫反對大規模殺傷性武器及其運載工具的擴散。中方要求美方立即糾正錯誤，撤銷以飛彈擴散為由制裁中國三個實體的決定。與此同時，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周四（20日）接受CNBC訪問時表示，仍在研究向中國商品徵收關稅的情況，相信需要一段時間才能完成。據《南華早報》報道，中美正在磋商新一輪的白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的高層會談，但雙方仍就議題以及出席官員存在分歧。

2. 全國住房和城鄉建設工作會議20日召開。對於2022年的重點工作，會議中提到要求加強房地產市場調控。毫不動搖堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，不把房地產作為短期刺激經濟的工具和手段，保持調控政策連續性穩定性，增強調控政策協調性精準性，繼續穩妥實施房地產長效機制。會議還提出，要堅決有力處置個別頭部房地產企業房地產項目逾期交付風險，持續整治規範房地產市場秩序。另據深交所披露，身陷違約風波的佳兆業(01638)發行ABS告吹。該ABS發行人為佳兆業集團（深圳）有限公司，擬發行金額為5.2億元，受理日期為2021年6月29日。此外，柏瑞投資多元資產全球主管Mike Kelly周四表示，該基金已經開始購買中國房地產開發商發行的離岸美元債券，預測從目前的水平來看會有「非凡的」回報。

3. 外匯局最新公布，2021年1－12月，銀行累計結匯25616億美元，累計售匯22940億美元，累計結售匯順差2676億美元。外匯局新聞發言人王春英表示，2021年，衡量購匯意願的售匯率，即客戶從銀行買匯與客戶涉外外匯支出之比為63.6％，與2020年基本持平。從外匯融資意願看，截至2021年末，境內外匯貸款餘額3554億美元，較2020年末增長8.4％，其中下半年以來餘額總體穩定；進口海外代付、遠期信用證等跨境貿易外幣融資餘額1322億美元，較2020年末增加116億美元，與疫情前的2019年規模基本相當。從客戶角度來看，售匯是基本穩定的，跨境融資意願是趨穩的。外匯局還披露，2018年至2021年，外資累計淨增持中國境內股票和債券超7000億美元，年均增速34％。王春英表示，當前中國跨境資金流動穩定性顯著增強，可以更好地適應外部環境變化。近年來中國經濟高質量發展，產業鏈供應鏈優勢更加突出，企業源自出口創匯的盈餘資金充裕，金融市場對外開放穩步推進，人民幣匯率彈性明顯增強。

4. 中國恒大(03333)今早公布，考慮到集團目前面臨的經營上和財務上的挑戰，尤其是債務壓力，公司風險化解委員會正在積極研究解決方案並與債權人進行溝通，建議增加聘請中介機構，包括中國國際金融股份、中銀國際亞洲作為財務顧問，中倫律師事務所有限法律責任合夥作為法律顧問，協助公司開展債務風險化解工作，跟進債權人訴求，依法公平處理債務問題。外電引述收到通知的兩名中國恒大美元債券持有人透露，恒大開始與部分境外債權人接觸，在1月份發出通知確認債權人身份。正式確認債權人身份通常是重組的關鍵階段，借款人會尋求明確投資者基礎，為之後的溝通工作做準備。外電周四引述凱易律師事務所及美馳投銀代表恒大境外債券持有人特別團體發布新聞稿稱，將嚴肅考慮採取強制執行措施，因儘管恒大多次發布公告，但遺憾的是，持有人特別團體並未看到集團積極與境外債權人溝通。

5. 交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室20日就貨運網約車計價問題，對滿幫、貨拉拉（Lalamove）、滴滴貨運、快狗打車等4家互聯網道路貨運平台公司進行約談，對滴滴出行、曹操出行、T3出行、美團出行等4家網約車平台公司進行提醒。交通運輸部指出，近期貨車司機集中反映互聯網道路貨運平台隨意調整計價規則、上漲會員費，誘導惡性低價競爭，超限超載非法運輸等問題，涉嫌侵害從業人員合法權益，引發貨車司機普遍不滿和社會廣泛關注。約談提醒要求，各平台公司要正視自身存在的問題，認真落實企業主體責任，舉一反三，立即進行整改。此外，中國消費者協會發布春節消費警示，提醒消費者注意食品安全、低價促銷、低價旅遊等問題。針對社區團購等新興業態，中消協指出行業迅猛發展背後存在著諸多問題，如商品質量差、虛假促銷、低價傾銷、退店保證金不退還等，其中低價低質問題最為突出。

6. 國家發改委印發《促進綠色消費實施方案》提出，到2025年，綠色低碳產品市場佔有率大幅提升，重點領域消費綠色轉型取得明顯成效，綠色消費方式得到普遍推行，綠色低碳循環發展的消費體系初步形成。進一步激發全社會綠色電力消費潛力，加強與碳排放權交易的銜接。持續推動智能光伏創新發展，大力推廣建築光伏應用，加快提升居民綠色電力消費佔比。大力推廣新能源汽車，逐步取消各地新能源車輛購買限制，推動落實免限行、路權等支持政策，加強充換電、新型儲能、加氫等配套基礎設施建設，積極推進車船用LNG發展。推動開展新能源汽車換電模式應用試點工作，有序開展燃料電池汽車示範應用。深入開展新能源汽車下鄉活動，鼓勵汽車企業研發推廣適合農村居民出行需要、質優價廉、先進適用的新能源汽車，推動健全農村運維服務體系等。

7. 歐洲議會周四以大比數通過一項決議，強烈譴責中國政府侵害香港人權及言論自由的行為。有議員在會上呼籲香港政府釋放政治犯及撤銷所有對和平抗議者的指控，及敦促中國當局廢除港區國安法，亦有議員敦促歐盟對相關官員實施制裁，在外交和政治上抵制即將舉行的北京冬奧會，以及聲援疑被中方經濟壓逼的立陶宛。中國駐歐盟使團發言人對決議表示堅決反對，批評歐洲議會決議混淆是非，引起包括香港同胞在內全體中國人民的強烈義憤，強烈敦促歐洲議會停止干預香港特區法治與司法獨立，停止詆毀歪曲「一國兩制」，停止插手香港事務和中國內政，停止破壞中歐關係的正常氛圍。此外，法國國民議會周四亦以壓倒性票數通過了一項不具約束力的議案，認定中國當局對新疆維吾爾穆斯林少數民族犯下「反人類罪」和「種族滅絕罪」，敦促法國當局譴責北京，及敦促當局保護法國的維吾爾族裔移民社區免受中國政府人員的騷擾。

8. 人民幣中間價自逾三年半高位輕微回調，即期匯率（CNY）周五早跟隨低開39點子，全日則漲24點，收報6.3397，成功突破6.34關並刷2018年5月以來近四年新高。外匯局新聞發言人王春英周五表示，2021年下半年，美聯儲政策調整預期增強以後，無論是跨境貸款還是貿易融資，相關跨境資金變動比較平穩，所以未來調整壓力比較低。美聯儲這次貨幣政策緊縮，外溢影響可能低於上一輪。美聯儲很注意和市場的溝通，關注就業和通帳情況，國際市場的定價會作出相應調整，因此，其外溢影響已經得到部分釋放。

撰文：經濟通中國組

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