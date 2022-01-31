【牛年不牛】A股劇震造就最差牛年 美儲收水落入虎口

上周五（28日）是牛年最後一個交易日，儘管官媒再度發文撐市，上市公司回購自救，基金公司亦出手自購旗下基金，滬深股市仍然收市告跌。滬綜指在牛年首個交易日(2021年2月18日)漲破3700點大關，曾經高見3731點，已經是「最牛」表現，之後表現反覆，年中經歷三次大震盪，結果滬綜指於上周挫至半年低位，北向資金轉為大幅流出，滬指最終牛年累跌8%。

科技股扎堆的深成指及創業板指更遭遇明星股的市值崩塌，加上美國於牛年結尾啟動緊縮貨幣政策預期，深成指整個牛年跌了16.5%，創業板接近技術性熊市區域，牛年累跌14.8%。三大指數都以下跌收場，拖累滬深300指數全年蒸發了超過兩成，是A股市場誕生以來最差的牛年。

2021明星基金翻車 監管因素觸發黑色7月

回顧整個牛年，A股總共經歷三次劇震，要問中國股民對今年股市的感想，相信只有失望二字可以形容，曾經叱吒一時的明星基金經理們，帶領信徒們一次又一次地翻車。

在2021年的A股年結報道提及過，去年盡管有超過六成的A股上市公司股價是上漲的，但明星基金經理們在今年卻集體遭遇滑鐵盧，不少知名偏股基金年中淨值都出現了較大回撤，全年有超過4200隻私募產品被提前清算；私募大佬、東方港灣董事長但斌要發文向投資者道歉，來自易方達的「公募一哥」張坤也要承認自己犯了很多錯誤，而最為尷尬的當屬海通證券前首席經濟學家姜超，今年2月加盟中泰資管任首席投資官，結果其管理的私募產品慘蝕超過兩成，成為基民熱話。

在鼠年，全球資金跑步進入股市，幾乎是「買咩都贏」，A股也一樣，整個鼠年滬綜指累計上漲近23%，讓不少股民過肥年。不過就在牛年開始沒多久，一次市值調整浪潮就開了一個不好的開頭。去年2月底市場熱議基金轉倉，資金無情收割，引發明星股集體翻船，股價連日做「自由落體運動」：白酒板塊三周內市值蒸發三成；被稱為「瘋狂的石頭」的石頭科技(滬:688169)神話破滅，2月起連續暴跌五個月，市值被腰斬一半，至於被譽為「女人茅台」的愛美客(深:300896)跌勢更血腥，兩個月內市值痛失超過七成，從每股1300元（人民幣．下同）最多跌到約360元。

此後平靜不到一會兒，包括中概股、港股和A股在內的中國資本市場上演了「黑色7月」，滬指在整個7月暴跌了5.4%，創下2019年5月以來最大單月跌幅，而這次跌市的主因是重磅監管引發的外資撤退。月內中國資本圈發生了兩件大事，一是滴滴出行突然被中國政府指控違法違規需要整改，外界估計這是當局對滴滴突擊到美上市的懲罰；二是中國當局下令要求校外教育培訓行業改為非盈利性質，投資相關股份的外國投資者遭受了重大損失。「散戶契媽」Cathie Wood擔憂中國強力監管措施持續，決定拋售中資科技股，到了7月時其基金持有該等股份不足1%，加上多家華爾街大行集體下調中國股市評級，連串利淡因素放大市場恐慌情緒，導致股市地震。

美儲放鷹資金回流 A股兇險或入虎口

兩次震盪之後，股市開始了漫長的修復，幸好鋰電池概念的爆發，以及電荒問題引發的煤炭、電力股票大漲，讓A股下半年總算有了炒作的題材，不過從實體經濟上看卻是一片風雨飄搖。中國面臨房地產行業流動性危機，恒大(03333)、奧園(03883)、世茂、佳兆業(01638)……一個個熟悉的房企轟然倒下，這些企業帶來的巨量未還債務，以及各地房價下行壓力，讓中國經濟前景變得更加險峻，中國終於在牛年的尾巴兩度降準，並下調了貸款市場報價利率及中期借貸便利利率，呵護經濟。

就在A股準備收爐之際，美國收緊貨幣政策的灰犀牛事件終於發生，美聯儲暗示3月會重啟加息，更不排除會在今年稍後時間縮表，加上烏克蘭問題觸發地緣政治風險，讓A股再度山泥傾瀉，小崩大崩不斷，滬綜指今年1月累計下跌了7.8%，創業板指更腰斬接近12.5%。

在疫情帶來的供應鏈危機下。美國面臨著40年來首見的超高通貨膨脹，不得不盡快退出扶持經濟復甦的政策，啟動貨幣緊縮，美聯儲的鷹派語調更是嚇壞了不少人。美國預期加息縮表的情況下，外資傾向從新興市場回流美國，擁抱美元，疫情期間的資產漲價潮很大可能要告一段落，而堅持貨幣政策「以我為主」的中國，卻要放水蓋基建穩住經濟，恐怕會讓各路資本更快更多撤出。在兩國貨幣政策背道而馳的虎年，資本市場的主題恐怕不是「生龍活虎」，而是「虎口脫險」。

撰文：經濟通通訊社記者楊英傑

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動