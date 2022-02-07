《神州經脈》財新服務業PMI錄五月低 A股虎年開門紅成交仍淡

經歷1月的慘重跌勢後，A股虎年首個交易日開門紅，滬綜指高開1.38％，盤中資源、鋼材股快速拉漲，金融股亦顯著升，儘管科技股午後轉弱，大市最終仍保持強勢收場，滬指總結全日漲2.03％，報3429.58點，收復三千四，深成指升0.96％，惟創業板指午後一度倒跌，全日升0.31％。

（資料圖片）

降準降息後，本周公開市場本周共9000億元（人民幣．下同）逆回購到期，人民銀行周一（7日）僅進行200億元7天期逆回購，全日淨回籠1300億元。節後入市氣氛未見旺，兩市全日成交8231億元，較休市前最後一個交易日（1月28日）的8189億元微增0.5％，仍處於較低水平。

今日新聞精選

1. 受疫情擴散、防控措施相應加碼的影響，中國服務業保持擴張，但擴張勢頭明顯減弱。周一公布的1月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得51.4，較上月月回落1.7個百分點，顯示服務業活動小幅擴張，但增速放緩至近五個月來最低，仍高於市場預期的50.5。此前公布的2022年1月財新中國製造業PMI回落1.8個百分點至49.1，為2020年3月以來最低。兩大行業景氣度同時回落，拖累1月財新中國綜合PMI回落2.9個百分點至50.1，略高於榮枯線。1月服務業經營活動指數和新訂單指數連續第五個月位於擴張區間，但均較前值下降1個百分點以上。外需則在海外疫情激增的影響下結束了近三個月來的擴張趨勢，新出口訂單指數降至收縮區間，錄得2020年11月以來最低。1月服務業就業指數近五個月來首次落入收縮區間，但收縮率仍屬輕微。

2. 美國前總統特朗普時期生效的進口光伏設備關稅原定2月6日到期，現任總統拜登決定將其延長四年，但放寬當中條款，將在美國大型項目中重要的雙面太陽能板（bifacial panel）技術，排除在徵稅範圍之外，被視為對潔淨能源項目開發商及設備安裝商的重大讓步。根據白宮聲明，這種電池板可以兩面發電，頗受大型開發商青睞。在特朗普開始徵收關稅時，這種技術剛剛起步，但現已用於多數美國大型太陽能設施。在北京，商務部批評美國執意延長有關關稅措施，不單止無助於美國國內產業的健康發展，更扭曲了光伏技術作為新能源產品正常的國際貿易秩序，呼籲美國採取切實行動，共同應對氣候變化問題。

3. 美國商務部去年底啟動檢視中國貿易採購的完成情況，在華府發布2021年全年貿易數據前夕，據《路透》引述官員周一呼籲，中國應採取「具體行動」兌現承諾。這些官員表示，美國正在對中國失去耐心，中國在最近幾個月里「沒有顯示出真正的跡象」表明該國將彌補2021年底到期的第一階段貿易協議下兩年採購承諾的缺口。分析師預計，美國政府即將公布的貿易數據顯示，中國在增加購買美國農產品和製成品、能源和服務的承諾方面存在巨大缺口。根據彼得森國際經濟研究所高級研究員Chad Bown匯編的貿易數據，截至去年11月，中國只實現了約60％的購買目標。在北京，中國外交部發言人趙立堅周一回應表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰沒有贏家。對於兩國經貿關係中出現的一些具體問題，雙方應本著相互尊重、平等協商的精神妥善加以解決。美方應同中方一道努力，推動中美經貿關係健康穩定發展。

4. 文化和旅遊部數據中心公布，內地在2022年農曆新年假期7天，國內旅遊出游2.51億人次，同比減少2.0％，按可比口徑恢復至2019年春節假日同期的73.9％；實現國內旅遊收入2891.98億元，同比減少3.9％，恢復至2019年春節假日同期的56.3％。其中，全國民航共運輸旅客501萬人次，比2021年春節假期同期增長40.2％。此外，綜合燈塔和貓眼各平台數據，截至2月6日晚上7時50分，2022春節檔總票房（含點映）超60億元，該數字超過2019春節檔總票房59.05億元，目前位列中國影史春節檔總票房第二。另據國家郵政局表示，今年春節期間（1月31日至2月6日），全國郵政快遞業共攬收和投遞快遞包裹7.49億件，較去年農歷同期增長16％。

5. 克而瑞研究中心的數據顯示，1月百強房企實現銷售操盤金額5256億元，單月業績規模同比降低39.6％，較2021年月均水平降低43％，多數規模房企銷售表現不佳，業績不及去年同期和去年月均水平。對於成交大跌的原因，克而瑞研究中心認為，一是因為春節假期臨近，不少房企放緩供貨節奏，供應低迷一定程度上導致成交大幅下滑。二是因為市場下行壓力加劇，購房者觀望情緒愈加濃重。展望2月，房地產市場仍難言樂觀，成交或將持續下行。從全年來看，行業下行並真正迎來負增長時代已成為共識。商品房銷售規模經過5年的高位運行之後，將處在下調築底過程中。從土地市場來看，房企投資力度大幅下降。1月，全國300城經營性土地總成交建築面積僅5478萬平方米，環比降幅近九成，同比降幅也接近七成。成交總金額降至1133億元，環比大降90％，同比也下降75％。

6. 國家發展改革委周日（6日）於官方微信刊文表示，去年中國物價總體運行在合理區間，今年物價保持平穩運行具有堅實基礎，預計CPI延續溫和上漲態勢，PPI漲幅可能逐步回落，上下游價格走勢更趨協調。此外，發改委有關負責人周六（5日）接受《新華社》採訪時表示，當前宏觀調控要突出穩字當頭，宏觀政策要穩健有效。保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，提高前瞻性、針對性、有效性，把握好政策的節奏、力度和重點，著力穩定宏觀經濟大盤。其並指出，今年一季度面臨的不確定因素較多，要把政策發力點適當向前移，適度超前開展基礎設施投資，力爭在一季度形成更多實物工作量；抓緊出台實施擴大內需戰略的一系列政策舉措，及時研究提出振作工業運行的針對性措施。針對新冠疫情對消費恢復的制約，負責人表示，要繼續深化供給側結構性改革，堅定實施擴大內需戰略，不斷增強經濟發展內生動力。

7. 人民銀行杭州中心支行日前披露，網商銀行被罰款2236.5萬元。根據罰單信息，網商銀行被罰是因為違反金融統計管理相關規定、違反帳戶管理相關規定、違反清算管理相關規定、違反徵信管理相關規定等。同時，包括副行長等在內多名高管也受到相關處罰。上述處罰是人行杭州中心支行2020年對浙江網商銀行開展綜合檢查中發現問題的處理結果。網商銀行方面表示，自接受檢查以來，該行全面開展各項整改工作，並已於2020年內完成所有問題的整改。網商銀行是首批試點成立的5家民營銀行之一。

8. 美匯於內地農曆新年假期期間顯著走弱，虎年第一個交易日，人民幣中間價上漲166點，即期匯率（CNY）周一早跟隨高開48點子，全日升58點，收報6.3578，實現兩連揚。交易員稱，春節期間歐洲央行意外鷹派，歐美貨幣政策預期差收窄，歐元反彈，美指承壓回吐節前漲幅，人民幣受部分提振小幅反彈。不過他們也指出，周一中間價明顯低於市場預期，似乎向市場釋放不希望人民幣持續偏強的信號，後續仍可重點關注中間價表現。本周投資者還需關注周四（10日）公布的美國通帳數據。若數據強勁，美聯儲或在3月會議上加息，並暗示有可能大幅升息50個基點。此外，人民銀行公布，截至今年1月末，中國外匯儲備規模為32216.3億美元，較去年12月環比減少285.4億美元，結束此前三個月連升。

撰文：經濟通中國組

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