《神州經脈》美國再將33間中企列黑名單 金融股護盤滬指兩連升

踏入虎年，A股僅升一日再遇強烈氣流，美國商務部周一（7日）把33間中國企業納入「未經核實」實體名單（Unverified List），科技股早段山泥傾瀉，拖累深市大跌，深成指曾經創下15個月新低，創業板指更一度暴跌超過4.6％，回到去年4月以來新低。不過，午後A股閃現救火身影，金融股急漲，帶動滬綜指不跌反倒升0.67％，全日收報3452.63點，實現虎年開局兩連升；至於深市跌幅亦大幅收窄，深成指全日僅跌0.98％，創業板指挫2.45％。

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春節長假後人民銀行繼續收水，周二（8日）進行200億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場淨回籠1300億元，兩日回籠2600億元。兩市全日成交8788億元，按日增6.8％。



官媒《證券日報》引述中信證券首席經濟學家明明報道，在政策合力的推動下，中國一季度經濟將進一步修復，預計一季度GDP同比增速在5.5％左右。





今日新聞精選



1. 美國商務部周一把33間中國企業納入「未經核實」實體名單，對中國雷射設備製造商、藥品、政府實驗室等使出當頭一棒。是次涉事的中國企業中，包括藥明生物(02269)及其關聯企業，美方指這批公司在合符法規方面存在問題。藥明生物股價大瀉並急發聲明稱，此事對公司的業務、對公司對全球合作夥伴的持續服務沒有影響。強調「未經核實的名單」不是更為人熟知的美國「實體名單」或「黑名單」。藥明生物CEO陳智勝還提到，目前公司在美國的律師團隊正在緊急作業，準備周三（9日）與美國商務部談判。同系藥明康德(002359)(滬:603259)則澄清，公司及附屬子公司均未被美國商務部列入UVL名單，亦不持有藥明生物任何股份。本次被美國列入清單的還包括中國中車集團(01766)(滬:601766)旗下株洲中車特種裝備科技等。聲明指出，在UVL上列名並不意味著美國出口商不能與列名方接觸，也不意味著存在具體、明確的國家安全或外交政策問題。



2. 人民銀行、銀保監發布通知，明確保障性租賃住房項目有關貸款不納入房地產貸款集中度管理，鼓勵銀行業金融機構按照依法合規、風險可控、商業可持續的原則，加大對保障性租賃住房發展的支持力度。人行新聞稿指出，明確保障性租賃住房項目有關貸款不納入房地產貸款集中度管理，有利於銀行業金融機構加大對保障性租賃住房項目的信貸投放，支持中國住房保障體系建設，有助於推動建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度。下一步，人民銀行、銀保監將加快建立完善住房租賃金融制度，繼續加大對保障性住房建設和長租房市場發展的金融支持力度，促進房地產業良性循環和健康發展。



3. 教育部發布的2022年工作要點提出，推動校外教育培訓監管立法，加強執法力量，提升執法能力，抓好執法巡查。指導各地對非學科類培訓機構，區分體育、文化藝術、科技等類別，抓緊明確主管部門，體現公益屬性，實現常態化監管，防止出現新的野蠻生長。文件強調繼續把「雙減」作為重中之重，著力鞏固學科類培訓機構壓減成果，在法定節假日、休息日、寒暑假指導各地開展常態巡查。加大對隱形變異培訓查處力度，開展專項治理。規範培訓收費行為，加強培訓預收費監管。指導各地落實高中階段學科類培訓嚴格參照義務教育階段執行的政策要求。此外，官媒《人民日報》發表評論文章稱，資本是要逐利的，既要依法加強對資本的有效監管，防止資本野蠻生長，也要支持和引導資本規範健康發展。應該看到，防止資本無序擴張，不是不要資本，而是要資本有序發展。



4. 歐盟上個月在世界貿易組織（WTO）提起訴訟，指控中國對立陶宛的歧視性貿易做法，威脅到歐盟單一市場的完整性。繼美國、澳洲後，英國國際貿易大臣屈維里安（Anne－Marie Trevelyan）周一宣布，英國將加入支持歐盟在世界貿易組織（WTO）提起貿易訴訟，指控中國對立陶宛實施貿易限制，反對脅逼性貿易行為。屈維里安在其一條推文中表示，英國將要求以第三方身份參與歐盟的WTO磋商，以確保共同對抗經貿脅逼行為。報道還引述一位駐日內瓦的貿易官員說，其他西方國家的參與，將有利於歐盟的提案。此外，美國國防部周一表示，已經批准向台灣出售價值或達1億美元的設備和服務，以維持、維護和改進台灣愛國者導彈防御系統。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷上述對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫。中方必將採取正當有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。



5. 新年伊始中國經濟遭遇逆風，加快地方債發行成為「國策」之一。據《21世紀經濟報道》引述Wind數據統計顯示，今年1月地方債發行規模6989億元（人民幣．下同），相較去年同期大幅增加。其中，新增專項債發行4844億，完成提前批額度的三分之一，這顯示專項債發力明顯前置。相比往年來看，今年1月份地方債發行出現一個鮮明的變化。廣東、浙江等部分經濟強省地方債發行利差降至10BP，即票面利率區間下限在國債基準利率基礎上上浮10BP，此前下限為國債基準利率＋15BP。此外，置換隱性債務的特殊再融資債券仍在繼續發行。報道指出，考慮到當前地方債發行只完成全年額度的一部分，後續仍有6萬億左右的額度待發行，市場預計後續將迎來地方債發行高峰，一定程度上將對市場流動性及債市形成擾動。



6. 美國司法部周一起訴中國電訊商--海能達(深:002583)，指對方夥同摩托羅拉解決方案（Motorola Solutions）前僱員，涉嫌偷取摩托羅拉的數碼流動電台技術機密。根據起訴書，海能達被起訴的罪名有21條，包括偷取、擁有及使用相關機密等。事件在2007至2020年期間發生，涉案的摩托羅拉僱員也被列為答辯人。如果罪名成立，海能達最高可能被判罰相當於被偷取機密價值的3倍，作為罰款。海能達透過律師發出聲明，表示對這些指控感到「失望」，並表示不同意這些指控。海能達還表示，「致力於尊重他人的智慧財產權」。摩托羅拉方面則表示，將向海能達提出民事訴訟，追討數以億美元計的損失。



7. 據深圳市住建局房地產信息平台公示的商品房成交數據顯示，春節期間深圳商品房市場幾乎錄「零成交」，上周（1月31日－2月6日）深圳新房與二手房成交量分別為0套與1套。與此同時，數據平台諸葛找房監測的數據顯示，春節期間深圳新房成交98套，同比下跌20.3％。除深圳外，諸葛找房的監測數據還顯示，2022年春節假期重點15城新房成交959套，創近五年春節成交新低，比去年春節下跌42.1％。此外，有到期債務未有按時付息的內房陽光城(深:000671)公告稱，東方金誠將公司主體信用等級由AA下調至BBB，評級展望為負面，同時將其多隻境內債信用等級由AA下調至BBB。另外，華夏幸福的債務重組再掀波瀾，債權人中融信託稱，華夏幸福違背債務重組計劃，導致其無法加入債委會。



8. 國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華，於周二的發布會上介紹，廣東、深圳的奧密克戎關聯疫情波及廣東、廣西、湖南三個省九個市，廣東雲浮、貴州、梅州等地的疫情已經得到控制。深圳2月6日管控區發現2例感染者，提示疫情仍然有傳播擴散的風險；波及廣西百色的疫情正處於快速上升階段。針對廣西近日爆發的集中疫情，賀青華稱，國務院聯防聯控機制綜合組已在第一時間派出工作組赴廣西，會同當地建立扁平化的指揮體系，推動區域核酸篩查、流調溯源，風險人群排查等措施落實落地，盡快將疫情控制住。廣西市周一下令全市居家隔離，今日再通報新增64宗本土病例，當地累計本土確診病例108宗。



9. 人民幣中間價兩連揚，即期匯率（CNY）周二早跟隨高開13點子，全日下跌110點，收報6.3688，創1月11日以來近一個月新低。交易員稱，美指企穩反彈，人民幣可能會跟隨調整，不過能不能擺脫區間，還要看市場的看法預期會否變化，當然波動區間較之前會擴大。美聯儲正式加息前，中美利差可能繼續收窄，長端掉期仍有一定的調整空間。浙商證券首席經濟學家李超則認為，預計聯儲加息力度或不及預期，美指年內將重回下行通道並下探90，隨著美元拐頭向下，疊加中國經濟基本面較為強勁，維持人民幣匯率下半年升值至6.1的判斷。

撰文：經濟通中國組

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