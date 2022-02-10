《神州經脈》採購不達標中美或掀新貿戰 滬綜指四連升創指瀉2%

被稱為「寧王」的創業板股王寧德時代(深:300750)，近日因業界競爭及美國制裁猜想下股價一直插水，周四（10日）更一度暴跌7.8%至穿500元（人民幣．下同）大關，是去年10月以來新低，全日收跌5.3%，報518.1元，市值蒸發近700億。

（資料圖片）

寧王總市值相當於創業板市值第二、三、四名公司的總和，重磅股暴跌拖累創業板指午後曾瀉3%穿兩千八，全日則跌1.98%，報2826.52點；金融、地產股托市，煤炭股倒升，幫助滬綜指虎年開局四連升，今日升0.17%，報3485.91點，深成指則跌0.73%。



人民銀行進行200億元7天期逆回購，今日淨回籠1800億元，本周四累計淨回籠6200億元。兩市全日成交9364億元，與上日水平相若。



今日新聞精選



1. 美國商務部長雷蒙多表示，美國將會要求中國對未有履行中美第一階段貿易協議承擔責任。她稱，北京沒有遵守規則為國內企業提供補貼，限制了美國公司的競爭力。美國星期二公布的貿易數據顯示，中國在貿易協議中承諾的購買目標，只實現了不到六成，遠未達到兩年內將購買量從2017年的規模增加2千億美元的承諾，新冠疫情和供應鏈樽頸的干擾造成了影響。美國商會（U.S Chamber of Commerce）表示，基於中國未做到兩國首階段貿易協議所達成的承諾，總統拜登政府可能考慮採取多項行動，包括重啟對中國的貿易調查，結果或導致對中國貨加徵關稅。對此，中國商務部新聞發言人高峰今日表示，希望美方盡快取消對華加徵關稅和制裁打壓措施，為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件。外交部亦稱，從自身單邊利益出發進行威脅和施壓無助於解決問題，只能破壞雙方互信和對話談判的氣氛。



2. 拜登政府幾天前決定延長但放寬對海外產太陽能產品的關稅措施，令美國小型太陽能製造商失望。總部位於加州聖何塞的太陽能電池板製造商Auxin Solar周二（8日）向美國商務部提交請願書，要求聯邦貿易官員展開調查，以決定是否對來自四個亞洲國家的進口產品徵收關稅。該公司認為，中國製造商已將生產轉移到這些國家以避免支付關稅。Auxin在文件中說，中國的零部件被運到馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨，被製成太陽能電池和組件，以便免稅進入美國市場。此外，中美航班之間糾紛不斷，中國國航表示，美國交通部以違反消費者保護規定為由，對中國國航處以30萬美元罰款。國航同意支付14.3萬美元的罰款，原因是國航班機2018年在美國機場停機坪延誤多時，且未讓乘客下機。



3. 貝殼研究院的監測數據顯示，今年1月，103個重點城市主流首套及二套房貸利率均較上月回落8個基點，1月平均放款周期為50天，較上月縮短7天。除了商業銀行房貸利率，多地公積金貸款政策也發生變化，年內多個城市住房公積金貸款政策明顯放鬆，同時房貸放款周期也呈縮短態勢。據《證券時報》引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，這種放鬆只針對合理需求，各地依然在嚴管市場秩序，對各類炒房行為進一步遏制。此外，有市場消息稱，近期廣州一手房限價政策有所鬆動，今年相關部門擬對剛需及豪宅項目採取「分級備案」政策，針對豪宅的限價政策將放鬆。對此，廣州市住建局相關負責人表示，廣州一直以來都實施嚴格的住房價格指導，但各個樓盤備案價是根據周邊樓盤情況進行通盤考慮的，並實施動態價格指導，沒有按價格專門去設置一個紅線。每個樓盤每個時期備案價會有所波動，目前限價政策並沒有放鬆。



4. 中國海關總署最新決定，暫停接受自2月9日後（含2月9日）啟運的立陶宛牛肉進口申報。海關總署並未說明暫停立陶宛牛肉進口的具體原因。立陶宛允許在維爾紐斯設立台灣代表處後，與中國的關係走入僵局，兩國外交關係已降至代辦級。歐盟上月針對中國向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，理由是中國對立陶宛以及其他成員國出口商採取了脅逼做法，美國、澳洲等先後發聲對歐盟表達支持。中國外交部新聞發言人趙立堅1月底稱，中國一貫按照世貿組織（WTO）規則行事，中國和立陶宛之間的問題是政治問題，不是經濟問題。



5. 房地產行業今年開年的融資並未出現明顯放鬆。據中指研究院監測，2022年1月份，房地產企業融資總額為792.2億元，同比下降70.3%，環比下降16.6%，單月融資規模同比連續11個月下降。與此同時，貝殼研究院監測數據顯示，2022年仍然是房企償債的高峰之年，年內到期債券總額接近萬億元，其中1月份、3月份、4月份及7月份到期債務規模均超千億元，根據當前月均發債500億元規模計算，房企償債壓力仍較大。結合銷售市場下行表現，房企需要突破傳統借新還舊的模式，尋求更多維的融資渠道和方式。貝殼研究院高級分析師潘浩表示，從開年房企發債結構看，境外債持續低溫，當前以境內債券融資為主，但併購貸已登場，或成為全年新趨勢。此外，許家印在日前舉行的2022年恒大保交樓新年開工動員大會透露，恒大目前預售監管資金500多億，並稱不能依靠賤賣資產去還債務。



6. 環球資本市場動盪加劇，A股市場持續低迷，拖累眾多以該市場為標的的基金業績慘遭滑鐵盧，基金經理自購潮亦無法顯著提振投資者信心。與2021年初「基民」爭先恐後跑步入場的情況形成鮮明對比，即便在公募新基金紛紛發布延期結束募集的背景下，虎年首批合同成立的新基金募集戶數清淡，有效認購戶數持續走低，數千戶成為新常態，最低不足700戶，10萬戶更是難覓蹤跡。對比去年，1月和2月認購戶數超10萬戶的新基金產品多達49隻。數據顯示，今年1月份基金成立的平均份額創近23個月以來新低。面對不容樂觀的發行市場，基金公司主動降低產品成立門檻，發行了多隻發起式基金，其中包括多隻主動權益產品。



7. 商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，春節假期恰逢北京冬奧會，傳統年節商品、國潮文創、冬奧紀念品等商品銷售持續增長。春節期間，商務部重點監測出行相關的石油製品、汽車等銷售同比分別增長18.2%和11.3%，有的電商平台綠色家電銷售額同比增長超110%。此外，一些電商平台數據顯示，春節期間滑雪裝備銷售額同比增長超180%，冰上運動品類銷售額同比增長超300%，冰雪景區交易額同比增長80%以上。他並指出，一些外賣平台預製菜銷量同比增長3倍以上，有的大型電商平台餐飲交易額同比增長近10%。有的大型電商省內游產品訂單量佔比達65%，較往年有明顯的增長。城郊度假酒店深受消費者喜愛，春節期間，一些電商平台住宿交易額同比增長10%左右，有的電商平台上獨棟整院民宿訂單量同比增長近60%。



8. 人民幣中間價走升，即期匯率（CNY）周四早小幅低開10點子後迅速轉升，全日漲19點，收報6.3590，實現兩連揚。交易員稱，美國通脹數據公布在即，該數據可能為投資者提供有關美聯儲貨幣緊縮步伐的進一步線索，在此之前市場略偏謹慎，不過盤中結匯需求仍不少，人民幣小幅偏強。如果晚間數據和預期不大也還好，後續還要看歐洲央行的表現，根據以往經驗，美聯儲加息定了，美元漲幅也比較有限。此外，內地規定3月1日起，個人在銀行等金融機構存取現金逾5萬元，需要登記資金來源，人民銀行負責人作出解讀，指措施主要目的，是預防和遏制洗錢等違法犯罪活動，保護人民群眾資金安全和利益。強調金融機構執行規定，不會影響居民正常現金存取款業務，業務便利程度亦不會受到影響。





撰文：經濟通中國組

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動