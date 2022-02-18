《京城近觀》走進北交所

北京新聞中心舉行主題採訪活動，記者們走進了去年底正式掛牌營業的北京證券交易所。北交所雖然位處熱鬧的金融大街，但是較少對媒體舉辦大型活動，北交所多少帶點神秘的感覺。數十家中外記者人數聚多，尤其是外媒記者，對這次能深入北交所內部均興致勃勃。

新聞中心舉辦專題採訪活動，帶記者走進北交所參觀。



去年11月15日北交所正式揭牌開巿那天，由於場地較小限制，加上防疫需求，很多媒體記者都不能在現場觀看開巿儀式和進行報道，只有少數媒體能夠進入北交所內參與其中，大多數記者都只能在北交所的門口拍照「交差」，這次參觀可說是圓滿了此前的工作。



不設銅牛雕塑 改擺五牛圖屏風



北交所的門口招牌是「北京證券交易所」金光閃閃的大字，跟別的交易所（如上交所和深交所）門口都放了一隻大銅牛雕塑不同，北交所仍然是此前放置多年的石雕塑，上面寫著「全國中小企業股份轉讓系統」，代表了北交所雖已升級為交易所，仍然是採用層層遞進的上巿方式。按照交易所規則，登陸北交所有兩條路，掛牌基礎層、晉級創新層、申報北交所，或者兩步走：掛牌同時進入創新層、申報北交所，從開始準備到上市預計需要兩年時間。







北交所雖然沒有銅牛雕塑，但一進門是一個巨大的水墨五牛圖屏風。





雖然沒有銅牛雕塑，但代表「牛巿」的「牛」元素必不可少。進入北交所大門，就是一個巨大的黑白水墨的五牛圖屏風，右邊的牆上仍是「全國中小企業股份轉讓系統」金字。再往裡走就是企業上巿舉辦敲鐘儀式的大廳，一口用木架子懸掛起來的大鐘非常引人矚目。比較港交所和上交所舉行的敲鐘儀式，敲「鐘」其實是敲銅鑼，北交所則和深交所一樣，使用的是真正的「鐘」。鐘的外形非常非常古典，上面有銅錢、祥雲、海浪的圖案，和「開巿寶鐘」四個古色古香字樣。鐘的後面是朱紅色布滿銅釘的大門，敲鐘代表了敲響上巿的大門。不過，據工作人員表示，在北交所上巿的公司並一定需要舉行敲鐘儀式，是企業的自主選擇，也可以不敲鐘上巿。

北交所舉行敲鐘儀式使用的鐘很古典，上有「上市寶鐘」四字。



儲備上巿公司近7000家



北交所去年11月開門迎客以來，10隻新股齊上市，另有71家精選層公司整體平移，首批掛牌公司81家，截至2021年底，北交所上市公司82家，雖然到年底只增加了1家上巿公司，不過，北京市地方金融監督管理局副局長趙維久向記者介紹說，新三板創新層掛牌公司1224家、基礎層掛牌公司5749家，北交所有近7000家儲備上巿的公司，數量龐大。







北京市地方金融監管局副局長趙維久介紹相關情況。



趙維久並說，未來北京資本市場服務能力將會愈來愈強：「北京的資本市場發展進入了新的階段，是具有里程碑意義的大事。北京長期以來是中國創新創業最為活躍的地區，股權融資比例也是全國最高的。設立北交所後，創業投資、股權投資、私募基金份額轉讓的綠色通道進一步拓寬，加上北京證券市場的對外開放，北京資本市場服務能力會愈來愈強。」



上市審核受理室無人 所有程序可循線上辦理



其後，記者還參觀了北交所的業務受理室，受理是企業發行上市審核的第一個環節。但受理室除了工作人員，一個前來提交申請的人也沒有，非常冷清。工作人員介紹，現在的北交所實行電子化審核，申請、受理、問詢，回覆等事項均通過審核系統線上辦理，受理室主要是作為諮詢的用途，而受疫情影響，企業大都選擇線上申請方式。







北交所的上巿審核中心非常冷清，現在全部程序可以線上受理。





數據顯示，開市以來，北交所日均成交額較2021年8月精選層增長3.04倍，日均換手率1.79%，整體年化換手率為434.26%，符合中小市值股票流動性特征；2021年北交所全市場股票平均漲幅98.90%。投資者數量超475萬，是北交所設立消息宣布前的約2.8倍。調查問卷顯示，96%的掛牌公司對新三板未來發展充滿信心。



撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明



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