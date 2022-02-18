《神州經脈》阿里騰訊被美控售冒牌貨 房貸首付比下調 滬指高收

滬深股市周五（18日）早低開，惟地產股受房貸限制放寬拉漲，加上商品股繼續走高，滬綜指跌幅不斷收窄，午後重回升軌，全日升0.66%連升第四日，在3490.76點全日最高位收市，收復上周五（11日）造成的裂口，累計全周升0.8%；深成指全日升0.27%，值得留意的是創業板指仍跌0.46%，但全周反彈2.9%，結束連跌三周的趨勢。

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人民銀行周五進行100億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場今日有200億元逆回購及2000億1年期MLF到期，即單日淨回籠2100億元。全口徑計，本周淨回籠1500億元。成交較上日顯著回落，兩市全日成交8075億元，按日減少11.1%。



發改委、財政部等14部門聯合印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》，羅列了服務業、餐飲業、零售業、旅遊業、公路水路鐵路運輸業、民航業等紓困扶持措施。包括延續服務業增值稅加計抵減政策，引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，2022年暫停航空運輸企業預繳增值稅一年等。



今日新聞精選



1. 美國貿易代表辦公室（USTR）更新盜版商品惡名市場清單，新增了騰訊(00700)旗下的微信和阿里巴巴(09988)營運的全球速賣AliExpress，美方批評它們是「兩個扎根中國、據報方便了大量商標假冒行為的重要線上市場」。在北京，外交部發言人汪文斌強調，中方一貫支持中國企業按照市場原則，在遵守當地法律法規的基礎上對外開展相關合作。中方敦促美方停止將經貿問題政治化，全面客觀公正地評價中國企業在知識產權保護方面作出的努力和取得的成效，為中美兩國企業在平等互利和相互尊重的基礎上開展合作，營造開放、公平、公正、非歧視的營商環境，共同推動中美經貿關系健康穩定發展。其他繼續被列入名單的市場還有淘寶、百度(09888)網盤和拼多多等。另據外電報道，騰訊對美方決定表示「強烈反對」，會致力通過合作解決這一問題，騰訊又強調公司一直在監測、阻止和處理微信平台上的違法行為，並在知識產權保護上投放大量資源；阿里則表示，會繼續與政府機構合作解決其平台上的知識產權保護問題。



2. 據內媒報道，四大銀行下調山東省菏澤市個人住房貸款首付款比例，「無房無貸」購房者的首付比從之前最低30%，降至最低20%。有內媒形容菏澤打響了商業銀行貸款降首付的第一槍。中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜分析預計，未來或將有更多城市效仿跟進，特別是城市基本面弱、市場調整壓力較大的三、四線城市，據報重慶、贛州已經跟上。與此同時，內房違約潮仍在繼續。內房陽光城(深:000671)近表示，未能在30日豁免期內（即2月15日）支付兩隻美元債利息，金額合計2726.25萬美元。陽光城表示，上述事項可能觸發境內債券等產品的相關條款。此外，繼商業銀行後，內地國有資產管理公司（AMC）亦加入發行化解房地產行業風險類債券行列。中國東方資產管理股份有限公司表示，近日在全國銀行間債券市場公開發行不超過100億元金融債券的申請獲批。



3. 銀保監表示，近期，一些不法分子蹭熱點，以「元宇宙投資項目」「元宇宙鏈遊」等名目吸收資金，涉嫌非法集資、詐騙等違法犯罪活動，包括編造虛假元宇宙投資項目、打著元宇宙區塊鏈遊戲旗號詐騙、惡意炒作元宇宙房地產圈錢、變相從事元宇宙虛擬幣非法謀利等，具有較大誘惑力、較強欺騙性，參與者易遭受財產損失。請社會公眾增強風險防範意識和識別能力，謹防上當受騙，如發現涉嫌違法犯罪線索，請積極向當地有關部門舉報。



4. 國家發展改革委、財政部、人力資源社會保障部等14部門聯合印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》，羅列了服務業、餐飲業、零售業、旅游業、公路水路鐵路運輸業、民航業等紓困扶持措施。其中，餐飲業紓困扶持措施方面，引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，降低相關餐飲企業經營成本。鼓勵符合條件的餐飲企業發行公司信用類債券，拓寬餐飲企業多元化融資渠道。零售業紓困扶持措施包括對於各地商務主管部門推薦的應急保供、重點培育、便民生活圈建設等名單企業，鼓勵銀行業金融機構加大信貸支持，適當降低貸款利率，鼓勵有條件的地方給予貸款貼息等。文件還明確，要認真落實嚴格、科學、精準的疫情防控措施，堅決防止和避免「放鬆防控」和「過度防控」兩種傾向。



5. 財政部部長劉昆在人民日報發表《不斷提升積極財政政策的效能》。文章提到，財政政策發力適當靠前，著力穩定宏觀經濟大盤，保持平穩健康的經濟環境。加大對市場主體的支持力度。嚴格落實國家出台的各項減稅降費政策，及時研究解決市場主體反映的突出問題。扎實完成國企改革三年行動各項任務。加強對中小微企業紓困幫扶，實施普惠金融發展示范區獎補政策，繼續實行小微企業融資擔保降費獎補，新增支持一批國家級專精特新「小巨人」企業，鼓勵地方安排中小企業紓困資金。文章稱，要統籌需要和可能安排財政支出，堅持在發展中保障和改善民生，不好高騖遠、吊高胃口；適當確定赤字率，科學安排債務規模，有效防範化解風險。



6. 內地新冠疫苗加強針「混打」方案或即將出台。據內媒《財新網》報道，國家相關部門已經對省級疾控接種系統進行新冠疫苗加強免疫接種組織實施相關要求的培訓，其中不僅有同源加強免疫接種，還有異源加強免疫接種。培訓中明確，現階段可在全程接種國藥中生北京、科興中維、中生武漢的新冠病毒滅活疫苗滿6個月，且未完成同源加強免疫的18歲及以上人群中實施序貫加強免疫接種，目標人群可選擇智飛龍科馬公司的重組蛋白疫苗或天津康希諾公司的腺病毒載體疫苗中的一種，免費開展1劑次序貫加強針。中國國藥集團旗下中國生物技術股份有限公司稍早表示，在Cell Discovery期刊發表的研究論文結果顯示，二代重組蛋白新冠疫苗顯示出針對原型株和多種變異株的良好保護效果。國家衛健委公布，2月18日，全國確診者新增確診87宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例40宗。



7. 據經理人雜誌（Manager Magazin）周四（17日）報道，德國福士汽車正在與中國華為公司進行談判，有意以數十億歐元收購華為的自動駕駛部門。據悉，該部門有700名員工。報道引述內部消息人士稱，集團高層已經就這筆交易進行了數月的談判，其中還涉及到福士汽車並不擅長的技術系統。福士汽車首席執行官Herbert Diess表示，他認為未來25年，自動駕駛將會成為汽車行業中廣泛的應用，因此公司希望尋求新的合作夥伴，以提升大眾在軟件設備方面自給自足的能力。針對上述消息，華為表示不予置評，富士汽車則暫未有回應。



8. 人民幣中間價止步四連升，即期匯率（CNY）周五早跟隨小幅低開5點子，全日。交易員稱，俄烏局勢晦暗不明繼續牽動市場神經，美元指數維持高位震盪；不過人民幣受結匯需求支撐走勢穩健，短期匯價強勢表現或延續。他們並表示，盡管外圍風險情緒可能反復，但結匯需求在春節後仍超預期旺盛，這支持近期人民幣表現較為獨立，CFETS匯率指數已一路上行至103關口上方，後續或仍有漲幅。國家外匯管理局資本項目管理司司長葉海生日前在《中國金融》撰文指出，穩步推進跨境貿易投資高水平開放試點，進一步深化外匯領域改革開放，提升跨境投融資自由化便利化水平。

撰文：經濟通中國組

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