《神州經脈》LPR按兵不動 70城房價環比跌勢緩 滬綜指平收

俄烏局勢持續緊張，加上滬深股市連升四日後面臨一定回吐壓力，滬綜指輕微低開0.07%後愈跌愈多，不過煤炭、地產、數據中心概念股拉升走強，帶動尾市跌幅收窄，平收報3490.61點；深成指全日升0.09%，不過創業板仍跌0.79%。

（資料圖片）

人民銀行周一（21日）進行100億元（人民幣．下同）7天期逆回購，連續6日維持百億元，周一零投放零回籠。成交較上日顯著增加，兩市全日成交9004億元，按日增加11.5%。



在1月貸款市場報價利率（LPR）利率下調後，周一出爐的2月LPR維持不變，符合市場預期。其中，一年期報價利率為3.7%，五年期LPR為4.6%。業內人士稱，2月中期借貸便利（MLF）利率未動，銀行缺少再下調LPR的動力，加之1月金融數據亮眼，監管層暫不急於出台更多政策，都支撐周一LPR如預期持穩。



今日新聞精選



1. 澳洲國防部稱，澳洲軍方一架巡邏機上周在澳洲專屬經濟區遭一艘中國軍艦發射激光照射。澳洲總理莫里森譴責這是中方的「恐嚇行為」，認為當時中國軍艦非常接近澳洲領土，因此要求中國進行全面調查。在北京，外交部發言人汪文斌回應表示，經向中方有關部門了解核實，澳方發布的消息不屬實。中方艦船在公海海域正常航行，符合相關國際法和國際實踐，完全正當合法。中方敦促澳方尊重中方艦船，依據國際法在相關海域享有的合法權利，停止惡意散布涉華虛假信息。此外，針對美國、英國、澳洲外長在慕安會期間討論美英澳三邊安全夥伴關係（AUKUS）框架內倡議落實進展，包括澳洲採購核潛艇問題，汪文斌表示，美英澳三國無視自身承擔的防擴散義務，不顧地區國家和國際社會的普遍憂慮和反對，高調推進核潛艇合作，這是對地區安全的挑釁，也是對國際規則的蔑視。



2. 國家統計局公布1月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。統計局城市司首席統計師繩國慶解讀稱，2022年1月份，70個大中城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比降勢減弱，同比漲幅總體回落。《路透》根據數據測算，1月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比漲幅進一步縮窄至2.3%，漲幅續創2015年12月以來逾六年最低（當時為升1.8%）；環比上升0.1%，扭轉前三個月跌勢。經測算，1月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有28個（上月為15個）；持平三個（上月五個）；下跌39個（上月50個）。另據內媒報道，內地四大銀行將同步下調廣州地區房貸利率，從2月21日起，四大行同步下調廣州地區房貸利率。其中首套房利率從此前的LPR＋100BP（5.6%）下調至LPR＋80BP（5.4%），LPR＋120BP（5.8%）下調至LPR＋100BP（5.6%）。此外，《財聯社》引述廣東佛山當地房產中介表示，近期佛山有非限購區域部分樓盤首付降低為兩成。



3. 國際指數編制公司富時羅素公布其旗艦指數富時全球股票指數係列中國地區指數半年度審議結果，新納入102隻中國A股，其中大盤A股新納入26隻，中盤股4隻，小盤股72隻。其中大盤股中，中國人壽A股(滬:601628)成為唯一遭到剔除的股票。上述變動將於3月18日收盤後正式生效。除了新納入的股票外，許多已納入該指數的A股因市值大小變動進行了分類調整，普洛藥業(深:000739)和鴻遠電子(滬:603267)等由原先的小盤股調整為大盤股、另外，Wind數據顯示，2022年以來，雖然A股市場調整不斷，但北向資金整體延續了淨買入的態勢，合計淨流入A股390.93億元。不過值得注意的是，滬股通渠道獲得北向資金大幅買入390.93億元，深股通則遭淨賣出139.73億元。這也與農曆新年以來，權重藍籌風格代表的上證指數走勢走勢較強，而成長風格代表的創業板指走勢較弱相吻合。



4. 國務委員兼外長王毅以視像形式出席慕尼黑安全會議，強調新疆從來不存在所謂系統性的「強逼勞動」，亦從來沒有「再教育營」，這些都是謊言和虛假信息。王毅說，中國早就表示歡迎聯合國人權事務高級專員巴切萊特訪華，包括到新疆參觀訪問，中方正與巴切萊特磋商，亦尊重巴切萊特的個人願望，相信對方亦會尊重中方主權和法律規定。王毅在回應俄烏緊張局勢升溫時表示，現在應該盡快回到明斯克協議，因為協議是當事方通過談判達成具有約束力的協議，得到了聯合國安理會的核可，是解決烏克蘭問題的唯一出路，據他了解，俄羅斯及歐盟都支持協議，他早前和美國國務卿布林肯通電話時，美方也表示支持，各方應一起制定落實協議的路線圖和時間表，切實負起責任，為和平而努力，而不是一味推高緊張，製造恐慌，甚至渲染戰爭。



5. 內房新城控股(滬:601155)周一公告稱，針對旗下境外子公司新城環球（NEW METRO GLOBAL LIMITED）2018年發行的一期總額為2億美元的無抵押固定利率美元債，已提前贖回近1.6億美元並予以註銷，剩餘本金將於3月20日到期還本付息。與此同時，正榮地產(06158)繼續遭遇股債雙殺，永續債每1美元買價下跌8.6美分至14.5美分，買價創歷史最低。其票息為7.35%、2025年到期的美元債每1美元買價下跌1.3美分至15.5美分。正榮地產股票一度下跌17%至0.72元，股價再次邁向上市來低。正榮地產上周公布，由於市場狀況不利的背景下，公司可用於清償債務的內部資金「日益有限」，因此預計現有內部資源可能不足以解決集團於今年3月即將到期的債務，包括於今年3月5日悉數贖回債券。



6. 中證監在十三屆全國人大四次會議一項建議的答覆指出，支持符合條件的澳門銀行業金融機構，在橫琴依法申請設立合資證券公司。該會指出，基於商業銀行控股證券公司事項的特殊性，需要審慎評估必要性、可行性、對行業的影響，具體模式，並制定配套監管措施，防範可能出現的金融風險。如果相關澳門銀行業者的控股股東為內地商業銀行，將涉及金融業綜合經營事宜。另外，中證監指出，內資券商參與香港資本市場有利於豐富香港金融業市場主體，深化內地與香港資本市場互聯互通，並提升內資券商競爭力和國際化水平。中證監支持證券經營機構在風險可控前提下，依法有序開拓香港等境外市場，為投資者提供承銷保薦、經紀、託管等綜合金融服務，為維護兩地資本市場穩定和金融安全發揮更大作用。



7. 針對美國政府2月7日宣布的總額1億美元的對台軍售計劃，中國外交部發言人汪文斌在21日的例行記者會上表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是817公報的規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。他指出，根據中國《反外國制裁法》的有關規定，中國政府決定對長期參與美國向台灣出售武器的美國軍工企業雷神技術公司和洛克希德馬丁公司的行為實施反制。汪文斌強調，中方再次敦促美國政府和有關方面，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，停止售台武器和美台軍事聯繫。



8. 人民幣中間價兩連貶，即期匯率（CNY）未有跟隨，周一早高開5點子，早盤一度逼近春節前創下的6.32高點，惟全日下跌68點，收報6.3333。交易員稱，近期俄烏危機走向續主導市場，稍早前法國撮合美俄舉行峰會緩和了市場緊張情緒，美指回吐部分漲幅，人民幣順勢小升，但幅度依舊受限。一外資行交易員稱，市場的預期還是很穩，不預期人民幣會偏離6.32很遠。出口繼續保持高景氣，人民幣短期還是易升難貶。中銀證券全球首席經濟學家、國家外管局國際收支司前司長管濤於人行旗下雜誌《中國金融》撰文表示，預計2022年境內外匯供求關係將趨於平衡，中國應不會再現前些年那樣的高烈度跨境資本流動衝擊。此外，中美利差進一步縮小，證券投資項下的外資淨流入有可能進一步減少，甚至不排除出現階段性的淨流出。

撰文：經濟通中國組

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