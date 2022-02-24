《神州經脈》監管屢出口術慾穩定煤價 東歐戰火延燒A場交投急增

俄羅斯決定在烏東頓巴斯地區進行特別軍事行動，烏克蘭總統澤連斯基宣布全國戒嚴，全境將進入戰爭狀態。烏克蘭指控俄軍開始炮轟平民城市，俄國防部否認有對烏克蘭城市發射導彈或火炮，但承認正使用精確制導武器摧毁烏克蘭的軍事設施和航空部隊。有指俄羅斯軍隊已經登陸敖德薩，並有士兵越境進入烏克蘭城市哈爾科夫，美媒更指出俄軍坦克及車隊於當地時間周四（24日）早上近7時，經白俄羅斯進入烏克蘭。

（資料圖片）

中國方面仍就局勢謹慎表態，中國常駐聯合國代表張軍表示，相信和平解決烏克蘭問題的大門沒有完全關上，中國駐烏克蘭使館發布公告提醒中國公民和中資企業注意安全，但沒有提及撤僑。



亞洲市場遭遇大地震，A股早段明確跌勢，午後跌幅快速放大，滬綜指一度直插至3400.21點，跌幅達2.5%，尾盤跌幅有所收窄，全日收跌1.7%，報3429.96點。數字貨幣、知識產權、元宇宙等科技概念急跌，深成指全日挫2.2%，創業板指挫2.11%。



人民銀行連續第二日進行2000億元（人民幣．下同）7天期逆回購，過去三日累計淨投放額達4700億元，市場恐慌下兩市全日成交13627億元，按日大增30.9%，是去年9月27日以來新高。



今日新聞精選



1. 美國國務院發言人普萊斯回應中國和俄羅斯加強關係，形容是令人憂慮。他指中俄兩國都尋求一種不自由的國際秩序，與過去過去70年來建立的國際秩序相違背，將會是破壞性多於具建設性。今年是美國前總統尼克遜訪華50周年，北京曾指中美將舉辦系列紀念活動。但普萊斯表示，有些周年美方會紀念，有些不會，目前亦無計劃就尼克遜訪華發表聲明，但不認為是忽視。此外，美國司法部23日宣布叫停為期3年的「中國行動計劃」（China Initiative）。負責國家安全的助理司法部長Matthew Olsen在周三（23日）的新聞發布會上對記者說，司法部將對指控美國科學家向資助他們研究的聯邦機構就他們與中國的關係撒謊的案件設置很高的門檻。檢討後發現，這項計劃不僅助長對亞裔美國人的歧視，也不利美國吸引專業人才投入對新興科技研究。據悉，美國司法部通過該計劃已經起訴至少20名研究者，司法部將繼續執行目前手上的起訴案件。



2. 國家住建部副部長倪虹表示，2022年將堅決有力處置個別房地產企業因債務違約所引發的房地產項目逾期交付風險。這項工作是以「保交樓、保民生、保穩定」為首要目標，以法治化、市場化為原則，壓實企業主體責任，落實屬地政府管理責任，維護社會穩定，維護購房群眾合法權益。毫不動搖地堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，不把房地產作為短期刺激經濟的工具和手段，加強預期引導，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。住建部部長王蒙徽在新聞發布會上表示，今年將繼續穩妥實施房地產長效機制，保障住房的剛需，同時滿足合理的改善性需求，大力增加保障性租賃住房供給，希望全年能夠建設籌集保障性租賃住房240萬套（間）。新籌集公租房10萬套，棚戶區改造120萬套。此外，上海土地市場官網23日公布了上海2022年第一批次集中供地出讓公告。上海此次推出的地塊共計40幅，均為涉宅用地，總起始價達850.7億元。



3. 交通運輸部周四舉行新聞發布會，交通運輸部運輸服務司副司長王繡春表示，在網約車方面，督促主要網約車平台公司向社會公開計價規則，合理設定本平台抽成比例上限並公開發布，同時在駕駛員端實時顯示每單的抽成比例。在道路貨運方面，督促主要道路貨運新業態平台公司向社會公開計價規則，合理設定本平台訂單收費金額或抽成比例上限、會員費上限等，同樣要向社會公開發布。下一步，交通運輸部的主要工作包括，督促主要平台企業科學合理設定計價規則和抽成比例、會員費上限，加快完善軟件功能，實現實時顯示抽成比例。持續跟蹤掌握目標任務進展情況，定期開展工作調度，確保完成各項目標任務，全力維護從業人員合法權益。此外，國家信息中心近日發布《中國共享經濟發展報告（2022）》。數據顯示，2021年全年共享經濟市場交易規模約36881億元，同比增長約9.2%；直接融資規模約2137億元，同比增長約80.3%。



4. 俄羅斯與烏克蘭開戰，令全球能源形勢緊張。據日本共同社引述消息稱，日本正在考慮加入美國的行列，釋放國家石油儲備，為可能的烏克蘭動盪做好準備。針對中國是否會釋放戰略儲備的提問，中國外交部發言人華春瑩今日在例行記者會上表示，各國應避免地區緊張影響全球能源安全，只有當局勢穩定下來才能防範溢出效應。去年11月，為應對疫情恢復過程中出現的油價上漲，美國與印度、日本、南韓和中國協同釋放各自的石油儲備。此外，中國和俄羅斯兩國元首本月初在北京會晤並簽署一系列合作文件，其中包括名為《中華人民共和國海關總署與俄羅斯聯邦農業部關於俄羅斯輸華小麥植物檢疫要求議定書補充條款》。海關總署周四發布公告稱，允許俄羅斯全境小麥進口。



5. 國家商務部和中國出口信用保險公司日前下發通知稱，積極為企業提供更加有力的風險保障，在風險可控的前提下保障企業出運前風險，穩定企業接單信心並鞏固擴大在手訂單規模。與此同時，保障產業鏈供應鏈穩定暢通，繼續保持對紡織品、服裝、家具、鞋靴、塑料製品、箱包、玩具、石材、陶瓷、優勢特色農產品等勞動密集型出口企業的服務力度。商務部新聞發言人高峰表示，出口信用保險是國際通行的、符合世貿規則的貿易促進手段對穩外貿穩外資發揮了重要作用，將加大出口信用保險對中小微企業的服務支持力度，加大對跨境電商、海外倉等外貿新業態的承保支持。



6. 國家發改委表示，對於近日動力煤期貨個別品種價格出現異常波動的情況，該委立即會同有關方面，開展異常交易行為排查，對涉嫌惡意炒作的交易主體進行了仔細甄別，並請地方有關職能部門嚴肅約談。與此同時，針對部分煤炭價格指數與當前市場煤價實際水平明顯不符的情況，發改委組織有關地方政府部門、煤炭企業、港口和煤炭價格指數機構召開會議，對指數採樣信息逐條進行比對核實。發改委稱，從多年市場運行情況看，近期階段秦皇島港下水煤（5500千卡）中長期交易價格每噸570元至770元（含稅）較為合理。此外，教育部表示，為鞏固校外培訓治理成果，嚴防寒假期間校外培訓泛濫。經各方努力，以往的寒假「培訓熱」不再顯現，違法違規培訓行為得到有力整治，培訓廣告基本絕跡，校外培訓線下街面清淨，線上沒有泛濫，總體態勢平穩有序。



7. 國資委黨委日前召開專題會議強調，2022年是國企改革三年行動決戰決勝之年。要確保三年行動務期必成，推動國企改革三年行動走深走實。會議指出，要持續調整優化國有資本的產業布局、空間布局，突出主責主業，加快剝離低效無效資產，壓減企業管理層級，推進瘦身健體，大力發展數字經濟、生命健康、新材料等戰略性新興產業，保障好初級產品供給，不斷提升國有資本配置效率和整體功能。要強化重點領域風險防範，及時有效化解投資、債務、金融業務、境外經營等領域風險，堅決守住不發生重大風險的底線。截至2021年底，國資委順利完成三年總體任務70%的目標，但改革仍存在不平衡現象，要進一步逐級壓實責任，鎖定重點難點問題，全力以赴拔硬釘子、啃硬骨頭，確保三年行動高質量收官。



8. 人民幣中間價錄兩連揚，續刷新近一個月新高。即期匯率（CNY）未跟隨，周四早低開32點子後再度走升，盤中觸及6.31關口，再創近四年新高，惟全日跌56點，收報6.3234。交易員稱，美指受烏克蘭局勢持續緊張影響而呈現偏強走勢，這更凸顯人民幣的強勢，似乎也體現出人民幣的部分避險屬性；不過也有交易員認為，近期人民幣強勢還是由基本面因素主導，實需結匯難以消退的情況下，人民幣短期偏升狀況可能難以扭轉。在增強外貿企業應對匯率風險的能力方面，商務部新聞發言人高峰表示，商務部將繼續同相關部門一道，進一步推動金融機構豐富完善避險業務，同時優化人民幣跨境貿易結算環境，幫助企業更好適應人民幣匯率雙向波動常態，不斷提高企業的抗風險能力。

撰文：經濟通中國組

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