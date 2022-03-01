《神州經脈》製造業PMI有改善 百城新樓價格止跌 A場續向上

在傳統2月淡季，中國官方和財新製造業PMI雙雙回升，好於市場預期。國家統計局公布的2月中國製造業採購經理指數（PMI）為50.2%，比上月上升0.1個百分點，高於市場預期的49.9%，繼續高於臨界點。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，2月企業節後復工復產形勢良好，製造業PMI繼續在擴張區間平穩運行，需求改善，預期向好，景氣水平略有回升。2月財新中國製造業採購經理指數（PMI）亦錄得50.4，較1月回升1.3個百分點，顯示製造業整體景氣度恢復擴張。

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製造業景氣度略有改善，但人行踏入3月立即收水，滬綜指早段窄幅上升，周二（1日）午後在金融及地產板塊拉動下，滬指全日收升0.77%，報3488.83點；深成指午後倒升0.24%，創業板指升0.16%。人行今日開展500億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作，周二淨回籠500億元。兩市全日成交9691億元，按日減少2.1%。



俄烏戰爭進入第六天，在中國外交部例行記者會上，再有記者就中方對烏克蘭問題的相關立場提問。發言人汪文斌表示，中方一貫倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，認為一國的安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團來保障。在北約連續五輪東擴的情況下，俄羅斯在安全方面的正當訴求，理應得到重視和妥善解決。



今日新聞精選



1. 中國商務部部長王文濤表示，中歐是全球兩大獨立、自主的力量，有著廣泛的戰略共識和共同利益，互為重要的經貿合作夥伴，雙方的合作優勢互補，互利共贏。中歐之間的歷史文化、社會制度、發展階段不同，有一些分歧、有一些差異並不奇怪，雙方可以加強溝通，促進良性的競爭。王文濤重申，中歐不是對手，而是夥伴。雙方可以在抗疫、綠色、數字、金融、科技等方面開展務實合作，推進中歐投資協定批准生效進程，持續為中歐關係注入穩定性和正能量。據《路透》稍早報道，歐盟執委會副主席東布洛夫斯基周一（28日）表示，歐盟將於4月1日與中國舉行線上峰會，試圖緩解雙方日益加劇的緊張關係。東布洛夫斯基對歐洲議會貿易委員會表示，歐盟與中國的關係正處於一個複雜的階段，因為雙方達成的一項投資協議，在北京對歐洲議會議員實施制裁後陷入停滯，以及立陶宛允許以台灣名稱設處等導致兩方關係轉差。



2. 商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文周二在發布會上表示，據世貿組織最新報告顯示，全球貨物貿易增長勢頭減弱。從供給衝擊來看，原材料、大宗商品的供給仍然沒有恢復正常，換句話說，就是供應鏈的這些瓶頸還沒有得到緩解，短期內預計也難以得到緩解。從預期轉弱來看，缺櫃、缺工等問題持續困擾外貿企業，原材料價格、運價成本現在還維持在一個比較高的水平。消費方面，商務部部長王文濤表示，去年四季度以來消費下行的壓力在增大。今年的穩消費壓力不小，將千方百計推動消費持續恢復和升級，增強消費對經濟發展的基礎性作用。將堅定實施擴大內需戰略，促進消費持續恢復，穩住外貿外資基本盤，擴大高水平開放，全力保持商務平穩運行。此外，要加大力度，支持海外倉發展，建設完善海外倉網絡，推進海外智慧物流平台建設，培育一批離岸貿易中心城市（地區），發展壯大外貿新業態、新模式，推動貿易更高水平、更高質量的發展。



3. 統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀2月PMI數據指，受春節假日因素影響，製造業生產經營活動擴張放緩，生產指數為50.4%，比上月下降0.5個百分點；新訂單指數為50.7%，比上月上升1.4個百分點，重回擴張區間，表明節後製造業市場需求釋放有所加快。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為60.0%和54.1%，高於上月3.6和3.2個百分點，兩個價格指數均連續兩個月明顯上升。大、中型企業PMI分別為51.8%和51.4%，高於上月0.2和0.9個百分點，景氣水平均有所上升。小型企業PMI為45.1%，低於上月0.9個百分點，景氣水平低位回落，小型企業節後復工復產相對滯後，生產經營壓力依然較大。同時，2月服務業延續恢復態勢，但與往年春節月度相比，景氣水平偏低。受春節假日消費帶動，鐵路運輸、航空運輸、郵政快遞、文化體育娛樂等行業商務活動指數均升至57.0%以上較高景氣區間；但零售、生態保護及環境治理、居民服務等行業受疫情影響相對較大，商務活動指數位於45.0%以下低位區間，市場活躍度較弱。



4. 澳洲聯邦銀行宣布，簽訂了一份具有約束力的銷售協議，將其持有的杭州銀行(滬:600926)10%的股權出售給杭州市城市建設投資集團有限公司和杭州市交通投資集團有限公司，這兩家公司均為杭州市政府控股的實體，此次出售預計為聯邦銀行帶來3.4億澳元的稅後收益。聯邦銀行行長表示，出售事項符合該行專注於澳洲和新西蘭核心銀行業務的戰略。澳洲聯邦銀行目前是杭州銀行的第一大股東，但是杭州銀行的實際控制人是杭州財政局，出售完成後，預計澳洲聯邦銀行持股將降至5.57%，仍然是該行第四大股東。



5. 融創中國(01918)近日遭遇股債雙殺，融創房地產發行的多隻境內債多次出現二級市場交易價格下挫的情況。該公司最新於上海證券交易所刊發公告表示，截至目前，公司所有公司債券均按時、足額償付本息，不存在違約或延遲支付本息的情況，公司償債能力未發生重大不利變化。面對拒付商票的一系列傳聞，《路透》最新引述一位知情人士報道稱，融創中國已準備好足額資金兌付將於4月1日到期的本金為40億元的「20融創01」的可回售債券。此外，融創最近在與包括中國信達在內的四大AMC進行合作洽談，擬出售項目預計可能會為開發商帶來「幾十億元」的新增資金。另一方面，近期有深圳房產中介的社交平台上流傳，稱一些銀行「不要求查購房首付款來源、流水不再要求為月供的2倍」，但多家銀行個貸經理否認這一消息。中指研究院發布百城房價報告稱，在廣州、上海、合肥等核心城市房價上漲帶動下，2月百城新建住宅平均價格結束三連跌態勢，環比上漲0.03%，1月份則為下跌0.01%；同比上漲1.89%，漲幅較上月收窄0.17個百分點。



6. 商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文周二在發布會上表示，中國正對照CPTPP的規定，梳理中國自己需要完善或者修改的法律法規和一些改革舉措。也正按照CPTPP加入程序，和相關成員進行接觸、溝通和磋商。CPTPP的內容非常廣泛，有一些條款更加複雜、敏感。但中方認為，它和中國改革開放大方向是一致的。王受文還提到，最近幾年中國通過了三部法律，就是《數據安全法》《網絡安全法》和《個人信息保護法》。現在有關部門正在制定與這三部法相配套的相關實施條例或者說實施細則。會同相關部門在制定這些實施條例或者細則的時候，也結合CPTPP的規定努力達到CPTPP規則的要求。此外，中國將進一步擴大外資市場准入，下一步將推動強化對製造業吸引外資的支持力度，修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，引導外資更多投向先進製造業、戰略性新興產業以及數字經濟、綠色發展等領域。



7. 美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團預計周二下午近4時飛抵台北松山機場，據悉本次閃電訪問將歷時30小時。台灣方面表示，行程皆由美國在台協會（AIT）安排，尤其在烏克蘭情勢緊張時到訪，是美國展現對台堅定安全承諾的具體行動。此外，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）預計周三（2日）訪台。對此，中國外交部發言人汪文斌周二回應表示，中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移，美方派任何人展示所謂對台支持都是徒勞的。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題，以免進一步嚴重損害中美關係大局。此外，俄烏大戰之際，美國軍艦再次穿越台灣海峽。汪文斌稱，我們要正告美方，在十四億中國人民組成的鋼鐵長城面前，任何軍力威懾都形如廢鐵，美艦過航台灣海峽這套把戲還是留給那些迷信霸權的人看吧。



8. 人民幣中間價兩連漲續刷近四年高，即期匯（(CNY）周二早跟隨高開63點子，開盤即突破6.31關，此後衝高回落，全日跌16點，收報6.3127，止步兩連揚。交易員表示，俄烏戰事進展仍是市場關注焦點，隔夜美指震盪回落至97關口下方，早盤人民幣隨中間價高開觸及近四年新高後有所回調；短期匯價或維持強勢，但走升空間可能已有限，因為一籃子指數已經很高，這將對出口會有不利影響。CAPITAL ECONOMICS最新報告指出，人民幣是過去一周極少數兌美元升值的貨幣之一，人行可以直接或通過國有銀行更強有力地介入以削弱人民幣匯率。不過，在西方國家採取金融手段制裁俄羅斯之際，任何市場干預都會增加中國在國際金融市場的敞口。

撰文：經濟通中國組

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