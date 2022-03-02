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【兩會在即】今年GDP增速目標料5.5%　換屆年穩增長為重心

02/03/2022

 

　　備受關注的全國兩會將於本周登場，全國政協會議周五(4日)開幕，全國人大會議周六(5日)開幕，國務院總理李克強發布的《政府工作報告》將成焦點。在國內疫情反覆、中美貿易仍在博弈、俄烏開戰衝突等國內外複雜情況下，中國將如何判斷經濟形勢，設定經濟增長目標，將在兩會期間給出答案。

 

大會堂

（資料圖片）


　　綜合各大機構的兩會預測，全年GDP增速目標或為5.5%左右；宏觀政策料持續發力，憧憬出台更多減稅降費等刺激措施。



「穩」字是重中之重


　　在去年底召開的中央經濟工作會議上，已明確要求今年經濟工作要穩字當頭、穩中求進，各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任，各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前。2月25日召開的中央政治局會議最後定調——「穩」字仍是重中之重。會議指出，今年工作堅持穩字當頭、穩中求進，要加大宏觀政策實施力度，穩定經濟大盤。


　　中國2021年GDP增長8.1%。今年的增長目標，普遍認為5%是底限，較多在5-5.5%左右，目標設定可能會超過5%，赤字率和居民消費價格指數(CPI)漲幅預計都會設在3%和3%左右。


　　31個省區市今年GDP增長目標早前已公布，大多數省份不低於5.5%，有9省份目標在7%及以上，海南以9%左右的目標膺全國最高；西藏為8%左右，寧夏、河南為7%左右。去年北京市和上海市GDP總量均超過4萬億元(人民幣．下同)，經濟表現亮眼，分別增長了8.5%和8.1%。今年，京滬兩地的GDP增長目標則分別下調為5%以上和5.5%左右。各省市將重點圍繞提振消費、提升投資、產業升級、擴大開放、區域協調、共同富裕、安全發展等方面開展工作。

 

冬奧裝飾

兩會4日開幕，同時冬殘奧會亦開始，北京街頭的冬奧景觀吸引巿民拍照打卡（黃燕明攝）


積極財政政策重心料提前


　　花旗在最新報告中稱，預計政府工作報告將設定2022年經濟增長目標在5%以上、赤字率為3.2%，結構性改革將繼續，但在換屆之年更多政策重心將放在穩增長上。


　　東吳證券則預計，預計2022年經濟增速目標將設定在5.5%左右，以保持近十年來經濟增速目標下調的漸進性。預計2022年預算赤字率在2.8%-3%，更接近區間的下限，新增專項債3.65 萬億左右。


　　植信投資首席經濟學家連平表示，積極財政政策的重心有望提前至2022年上半年，會在多個方面精準作為，包括教育、社會保障與就業、醫療衛生等民生相關支出有望繼續保持較高增速。貨幣政策方面，連平預計，今年貨幣政策將進一步發揮結構性政策工具的定向支持功能。保民生、保就業仍是政策目標之一，人行將繼續利用支農、支小再貸款再貼現等政策工具，加大對三農、小微、民營企業等薄弱環節、重點領域與區域的支持力度。


人大發布會縮減至一場

　　今年兩會期間，人大的發布會將延續去年的安排，縮減至一場——3月7日的外交部發布會，而其他部委如財政部、發改委、住建部、工信部的發布會則是上周起在國新辦起緊鑼密鼓地召開，內容均圍繞如何在穩增長政策上發力加碼。

 

國新辦記者會

 今年面臨最高領導人換屆的敏感時刻，兩會前部委齊齊在國新辦就穩增長發聲。（黃燕明攝


　　財政部部長劉昆表示，今年將實施更大力度減稅降費，在去年1.1萬億元（人民幣．下同）基礎上，今年將實施更大規模減稅降費，保持適當支出強度，重點支持科技攻關、生態環保、基本民生、區域重大戰略、現代農業和國家「十四五」規劃重大項目，提高支出精準度，「不撒胡椒面」。他並表示，合理安排地方政府專項債券，去年底已提前下達了1.46萬億元，1月份完成發行4844億元，佔提前下達限額的三分一，全部用於交通、市政、保障性安居工程等重點領域。中央財政將大幅度增加對地方的轉移支付，至於今年減稅降費的具體目標他則沒有透露，僅表示需關注人大開幕當日同時發布的預算報告。


　　在房住不炒的基調下，受房地產調控政策影響，包括恒大(03333)等房企深陷債務危機的，中國房地產市場前景如何備受關注。住建部部長王蒙徽表示，中國城市發展已經進入了城市更新的重要時期，在城市更新、新型基礎設施建設、農房和鄉村現代化建設等方面有著巨大內需潛力。今年將在以下幾方面進行著力，包括保持房地產市場平穩運行、推進住房供給側結構性改革、建設籌集保障性租賃住房240萬套等。


　　工信部部長肖亞慶表示，要積極提振製造業有效投資，啟動實施一批產業基礎再造工程項目。要繼續實施新能源汽車購置補貼、充電設施獎補、車船稅減免優惠等政策。同時，開展新能源汽車、綠色智能家電、綠色建材下鄉活動。

 

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

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