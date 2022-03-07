《神州經脈》進出口增速放緩 疫情防控轉趨惡劣 滬指逼近年內低

國家海關總署公布，以美元計，今年1－2月中國進出口總值9734.5億美元，同比增15.9%。其中，出口同比增16.3%，盡管高於市場預期的增15%，但增速較去年12月回落4.6個百分點，創下2020年10月以來14個月新低，全球經濟復甦遇上供應鏈短缺，加上地緣政治風險導致歐元匯率急貶，中國出口形勢並不樂觀。

（資料圖片）

出口不景內需亦備受考驗，國家衛健委公布，全國新增本土病例214宗，創2020年2月以來新高，為內地疫情防控帶來重大挑戰，而防疫升級亦會妨礙內地經濟完成穩增長目標。兩會期間A股罕見出現震盪，民航、旅遊等板塊暴跌，白酒、家電板塊亦疲軟，加上半導體股顯著下插，拖累A股市場午後愈踩愈深，滬綜指全日挫2.17%，報3372.86點，距離今年最低位3356.56點已經不遠；深市表現更差，深成指挫3.43%，今年以來指數蒸發超過15%，創業板指暴跌4.3%，今年以來指數下跌超過兩成。



恐慌情緒下，外資目前循陸股通淨流出82.71億元（人民幣．下同），流出規模創自1月28日以來逾一個月新高，兩市成交10246億元，按日增1.8%，連續第三日成交過萬億。



今日新聞精選



1. 國務委員兼外交部長王毅周一（7日）回應烏克蘭局勢相關問題時表示，中方願在需要的時候開展必要斡旋。他同時強調，中俄關係不結盟不對抗不針對第三方。王毅認為，中俄兩國關係具有獨立自主價值，建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎之上，更不受第三方的干擾和挑撥。這既是對歷史經驗的總結，也是對國際關係的創新。中俄關係發展有著清晰的歷史邏輯，具有強大的內生動力，兩國人民的友誼堅如磐石，雙方的合作前景廣闊。不管國際風雲如何險惡，中俄都將保持戰略定力，將新時代全面戰略協作夥伴關係不斷推向前進。至於中歐關係，中方始終從戰略和長遠角度看待，中國的對歐政策保持穩定堅韌，不會因一時一事而改變。王毅早前還應約同美國國務卿布林肯通電話，雙方就烏克蘭問題，及當前朝鮮半島局勢交換了意見。另據《路透》引述知情人士稱，銀行因制裁而不願為石油交易提供金融服務，所以中國煉油商正在使用現金轉帳支付俄羅斯原油，以維持從俄羅斯遠東地區的Kozmino港口出口的ESPO混合原油。



2. 國務委員兼外交部長王毅在兩會記者會上談及中美關係時表示，美方仍不遺餘力地對中國開展零和博弈式的「激烈競爭」，不斷在涉及中方核心利益的問題上攻擊挑事，接連在國際上拼湊打壓中國的「小圈子」，不僅傷害兩國關係大局，也衝擊和損害國際和平穩定。中國作為一個主權獨立國家，我們完全有權利採取必要措施堅定捍衛自身的正當權益。展望未來，雙方應當重拾融冰初心，重整行裝出發，用相互尊重、和平共處、合作共贏的「三原則」替代競爭、合作、對抗的「三分法」，推動美國對華政策重回理性務實的正軌，推動中美關係重回健康穩定的正道。王毅還提到，美國的「印太戰略」的真正目的是企圖搞印太版的「北約」，維護的是以美國為主導的霸權體系，損害的是地區國家的整體和長遠利益。此外，新任美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）已抵華，與他同行的還有因疫情延後出行的美國使團人員和家人，他們將隔離三周。



3. 俄烏衝突對世界經濟發展將帶來更大的不確定性。國家發改委副主任連維良於今日的國新辦新聞發布會上表示，中國經濟韌性強、潛力足、空間大，雖然經濟發展的外部環境更趨複雜嚴峻，但中國經濟長期向好的基本面不會改變，保持經濟運行在合理區間仍然具備好的基礎和條件。在共建「一帶一路」方面，俄羅斯和烏克蘭都是共建「一帶一路」國家，中方將繼續同包括俄、烏在內的共建國家一道，本著和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏的絲路精神，推進共建「一帶一路」高質量發展。我們期待有關各方通過對話和平解決問題，努力把對世界經濟的衝擊和影響降到最小。東歐戰事擾亂全球能源及糧食供應鏈，連維良稱，要做好糧食保供穩價工作，包括保障糧食安全加大玉米、大豆保供穩價工作力度，挖掘國內潛力，大力實施大豆和油料產能提升工程，合理利用國際資源，加強儲備調節，保持供需平衡。



4. 中國面對新一波新型冠狀病毒疫情。國家衛健委公布，全國周日（6日）新增本土病例214宗，創2020年2月末以來新高，分布在13個省份，廣東、吉林和山東居前；當日新增境外輸入確診病例多數仍來自香港。此外值得關注的是，當日新增本土無症狀感染者達312例，罕見地大幅反超確診病例，集中在山東、廣東和上海等地。據外媒《華爾街日報》引述知情人士透露，中國官員正在積極探索放鬆管控的方法，例如仿照北京冬奧期間的「閉環」措施，使用「旅遊氣泡」，收集新的抗病毒藥物數據，並為未來生產國產mRNA疫苗在國外物色基地等，報道指，試點開放措施最早可能於今年夏季在部分城市落地，不過現行的動態清零模式在明年春季之前不會放鬆。此外，康希諾生物股份公司(06185)(滬:688185)首席科學官朱濤接受採訪時表示，康希諾生物的吸入式新冠疫苗在去年完成了一、二期的臨床，已經可以申請疫苗的緊急使用。與此同時，目前疫苗已經開啟了部分三期試驗，如果有效力結果，就可以支持疫苗完成正常的上市許可。



5. 國家發改委副主任胡祖才在周一國新辦新聞發布會上表示，保持市場監管高壓態勢，加大期現貨市場聯動監管力度，嚴厲打擊捏造散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為，特別是對資本惡意炒作，將予以堅決打擊。完善煤炭產供儲銷體系，提升供需調節能力，保障產能合理充裕，強化市場預期管理，引導煤炭價格在合理區間運行，完善煤、電價格傳導機制，確保安全穩定供應。發改革委副主任連維良亦表示，重點從四個方面做到能源安全保供:著力增加產能，著力加強儲備，著力保供穩價；堅決守好民生用能底線。堅決做到非極端情形不限電、不限氣，極端情形限電不拉閘、限氣不關閥。與此同時，加快推進2億噸以上政府可調度煤炭儲備能力建設，新增50億立方米以上儲氣設施，推動全國應急備用和調峰電源達到3億千瓦以上，引導重點能源生產企業和能源大用戶加強社會責任儲備。



6. 中國電信設備製造商中興通訊(00763)(深:000063)將於3月14日回到美國聯邦法院，面對一項新的指控。據《路透社》報道，公司或涉違反緩刑規定，即與中興於2017年因非法向伊朗輸送美國技術而認罪相關。報道指，根據3月4日提交給德克薩斯州聯邦法院的一份文件，中興此次可能的違規行為與涉嫌共謀進行簽證欺詐有關。去年3月披露的一份起訴書顯示，中興通訊在新澤西的一名前研究主管和佐治亞理工學院教授張繼昆密謀用J－1簽證將中國公民帶到美國，這種簽證是為在佐治亞理工學院這樣的機構工作和學習設計的。起訴書稱，這些中國公民到達美國後，在新澤西為中興通訊工作。張繼昆已表示不認罪。中興通訊當時在此案中也沒有受到指控。中興通訊研究主管余建軍的情況尚不清楚。中興通訊過去曾因觸犯美國當局而面臨巨額罰款，如今會否因為違反緩刑規定有進一步嚴厲罰則備受關注。



7. 上海票據交易所日前公告截至今年2月底商業承兌匯票持續逾期承兌人名單，上榜的「蘇寧」公司竟高達125家，不過有95家是來自其已經分家了的零售板塊，包括上市公司蘇寧易購(深:002024)。值得留意的是，這些逾期商票不少是由蘇寧系的民營銀行江蘇蘇寧銀行承兌的，但沒有披露商票的逾期餘額。此外，國內變壓器龍頭特變電工(滬:600089)旗下位於新疆的變壓器廠房亦在名單上，特變電工公告解釋稱，新疆變壓器廠於去年9月今年2月共有4筆商業承兌匯票無法兌付，金額合計超過140萬元，原因是持票人未提供銀行帳戶信息或清算方式選擇錯誤等，逾期發生後公司與持票人、銀行積極溝通，上述商票均在較短時間內完成付款清算工作。特變電工進一步表示，目前公司生產經營與現金流情況正常，不存在任何信用風險。



8. 在聯儲局即將於本月加息前，美國就業市場復甦強勁，支持美元走強；美匯指數在紐約尾盤漲0.9%，至98.565，創下2020年5月以來最高水平。人民幣中間價兩連跌至近兩周低，即期匯率（CNY）周一波幅極窄，全日升6點，收報6.3183，結束兩連貶。交易員稱，俄烏軍事衝突帶來的連鎖反應繼續主導市場，大宗商品價格飆升，而風險資產紛紛回落，人民幣則延續「不動如山」的本色。他們並表示，美聯儲（FED）下周將如期加息，另外短期俄烏局勢難以緩解，這些都會對美元提供支撐，人民幣則繼續得到結匯需求的助力而明顯抗跌，當然CFETS指數可能繼續加速上行。人行公布，截至今年2月末，中國外匯儲備規模為32138.27億美元，低於市場預期，較1月環比減少78.03億美元，為連續第二個月下降，但降幅較1月的285.4億美元顯著收窄。





撰文：經濟通中國組

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