《神州經脈》中美高層意國會晤 疫情嚴峻多地封城 A股再跌一跤

內地管控疫情升級憂慮疊加中概股股災，引發外資逃難潮，陸股通周一（14日）錄得144.08億元（人民幣 ．下同）的淨流出，不但是連續六日淨流出，且流出規模創自1月27日（146.24億元）以來一個半月新高。

（資料圖片）

A股上周五（11日）少許修復後周一早再迎來顯著下跌，滬綜指、深成指、創業板指集體低開超過1%，並在軍工、醫藥板塊獨力難支的情況下，滬綜指半日保持1.3%跌幅，再度失守三千三，尾盤醫藥板塊由升轉跌，A股突然再度踏空，滬指全日跌幅達到擴大到2.61%，是2020年7月以來最大單日跌幅，收報3223.53點，是超過一年半以來最低的收盤位置。



深成指全日瀉3.08%，險穿12000關，創業板指更挫3.56%。兩市全日成交9699億元，較上周五回落7.6%。



周二（15日）有1000億1年期MLF到期，內媒引述專家指出，當下穩增長的要求十分確定，寬信用尚處於推進階段，仍需貨幣政策護航，人民銀行進一步降準降息或已提上日程。



今日新聞精選



1. 中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪，將於周一在意大利羅馬，與美國國家安全顧問沙利文會晤。沙利文會前警告中國，不要協助俄羅斯逃避制裁。他接受美國傳媒訪問時說，不會公開發出威脅，但美方私下直接與中方溝通，表明如果北京協助俄羅斯彌補因制裁蒙受的損失，一定會有後果。中國外交部發言人趙立堅則表示，楊潔篪與沙利文會晤，重點是落實去年11月中美兩國元首視頻會晤達成的重要共識，將就中美關係以及共同關心的國際和地區問題交換意見。另據《華盛頓郵報》及英國《金融時報》分別引述美國官員指，自俄烏戰事爆發之後，俄羅斯已向中國尋求提供軍備及援助，以及隨著烏克蘭戰事持續到第三星期，有跡象顯示俄羅斯正耗盡部分武器，美國正準備警告盟友，中國可能正準備幫助俄羅斯。白宮拒評上述消息。在北京，外交部新聞發言人趙立堅回應稱，軍事請求純屬美方的「虛假信息」。此外，中國駐美大使館發言人Liu Pengyu稱，中國一直希望戰事盡快結束。



2. 國家衛健委公布，周日（13日）全國報告新增確診病例1437例，其中本土病例1337例；全國新增無症狀感染者906例，其中本土788例。這意味著本土確診及無症狀感染合計新增2125例，其中吉林逾千宗佔近一半，廣東亦急增230例。國務院副總理孫春蘭強調，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針不動搖、不放鬆。廣東省疫情嚴峻，繼深圳市自周一開始「封城」7日，東莞市周一至下周日（20日）亦實施同類措施，並開展全員核酸檢測。吉林省亦從今日起，禁止本省（特別是長春、吉林兩地）人員跨省、跨市州流動。疫情持續惡化，大規模現場核酸檢測顯得力不從心，國家衛健委11日印發《新冠病毒抗原檢測應用方案（試行）》，決定在核酸檢測基礎上，增加抗原檢測作為補充，並在上周末批准多個新冠抗原自測產品上市。另外，東莞市大朗鎮看守所本月初爆發新型冠狀病毒疫情，有6名官員被免職。



3. 國家商務部公布，2022年1－2月，全國實際使用外資金額（FDI）2437億元人民幣，同比增長37.9%(折合378.6億美元，同比增長45.2%；不含銀行、證券、保險領域)。首二月增速較1月明顯加快。從行業看，服務業實際使用外資金額1757億元人民幣，同比增長24%。高技術產業實際使用外資同比增長73.8%，其中高技術製造業增長69.2%，高技術服務業增長74.9%。從來源地看，「一帶一路」沿線國家和東盟實際投資同比分別增長27.8%和25.5%（含通過自由港投資數據）。從區域分布看，中國東部、中部、西部地區實際使用外資同比分別增長36.6%、74.9%和13%。



4. 美國證券交易委員會（SEC）上周四（10日）披露五家中概股退市風險名單，引發「中概股會否集體退市」憂慮，中概股連續兩日暴跌，金龍中國指數周五跌10%，收在逾六年來最低。中國官媒《經濟日報》最新刊文試圖為事件降溫，稱首批名單的公布早已有跡可循，並非一個突發事件，且相關法規存在緩衝期，目前斷言入單企業最終會被強制退市尚為時過早。文章並引述SEC曾根據上市公司2020年年報的情況調查顯示，有273家發行人存在被識別可能，其中22%註冊於美國，78%註冊於美國境外。隨著未來幾個月更多無論中概股還是其他外國公司公布年報，預計該名單還將逐步延伸。但文章強調，列入臨時清單後，公司並不會被要求立即退市，而是將連續三年繼續接受檢查，如果至2024年初（發布2023年年報後）連續三年仍未滿足條件，則可能被要求從美國退市。



5. 銀保監發布關於警惕過度借貸營銷誘導的風險提示，提到的風險包括：誘導或默許一些消費者將信用卡、小額信貸等消費信貸資金用於非消費領域，比如買房、炒股、理財、償還其他貸款等，擾亂了金融市場正常秩序。銀保監稱，使用消費信貸服務後，需要依照合同約定按期償還本金和息費，信用卡分期、信用貸款等息費未必優惠，折合年化費率計算後的綜合貸款成本可能很高，過度信貸易造成過度負債。消費者若頻繁、疊加使用消費信貸，易引發過度負債、徵信受損等風險。近年來，時有消費者投訴反映過度授信、信用卡分期手續費或違約金高、暴力催收等。此外，中證監、財政部12日聯合發布《關於證券違法行為人財產優先用於承擔民事賠償責任有關事項的規定（草案）》，明確違法行為人所繳納的行政罰沒款用於承擔民事賠償責任的具體工作機制。



6. 基於地緣政治因素，多國能源政策急速轉向。據外電報道，國家發改委在上周的一次會議上對主產區官員表示，希望把國內產能提高約3億噸，並計劃在政府、礦商和用戶間建立起共計6.2億噸的煤炭儲備，但沒有給出增產時間表。據報新增煤炭產能中的1.5億噸將來自新煤礦及升級後煤礦，至於另外1.5億噸將來自露天採場和一些之前已經關閉的煤礦。此外，內媒此前引述遭夾倉的青山控股報道指，公司將用旗下高冰鎳置換國內金屬鎳板，已通過多種渠道調配到充足現貨進行交割。惟據《中證報》周日引述青山控股某高管稱，並沒有聽說相關消息。此外《彭博社》給出一個截然相反的報道，稱青山控股實控人項光達在最近幾次談話中告訴約10家銀行和經紀商，他仍然認為鎳價會下跌，並希望保持短倉倉位。無論如何，種種跡象表明，這次史詩級「逼空」事件並未完全劃上句號。知情人士透露，管理層正盡全力化解危機，集團主要領導計劃奔赴北京，與相關方面溝通協調，以期盡快拿出方案。



7. 國家市場監督管理總局公布，2021年，進一步提升反壟斷監管執法效能。加強和改進平台、醫藥、公用事業、建材等民生發展重點領域反壟斷監管執法，查處壟斷案件176件，罰沒金額235.86億元。依法查處平台經濟領域「二選一」壟斷案，審結經營者集中案件727件，其中禁止1件、附加限制性條件批准4件，公開處罰107起未依法申報經營者集中案，及時禁止網絡游戲直播領域頭部平台企業損害競爭的併購行為，依法解除廣受詬病的網絡音樂領域獨家版權，營造公平、高效、有序的市場競爭環境。此外，有市場傳聞稱，騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)等互聯網科企會在未來幾周內進行裁員，傳聞引發內地社交平台輿論熱議。網上流傳疑似科企員工聊天記錄稱，騰訊預計裁員10%-30%，阿里巴巴裁員30%。本周阿里巴巴旗下MMC事業群已率先計劃裁員，本次裁員數量約20%，目前多個業務線已經初步敲定裁員名單。



8. 俄烏戰爭膠著，美元上周五走強進一步逼近100大關，且是連續第5周上升。人民幣中間價兩連跌至一個月低，即期匯率（CNY）周一早跟隨大幅低開283點子，全日挫370點，收報6.3598，錄四連貶，收盤價創2月14日以來一個月新低。交易員稱，美聯儲加息在即支撐美指高位震盪，而中國繼續寬鬆預期升溫，再加上本土疫情反彈擔憂均施壓人民幣走勢，但短期看逢高結匯客盤仍可能限制匯價調整空間。近期CFETS指數一路攀升，監管層或對人民幣強勢有所不安，需繼續關注後續中間價傳遞的政策信號。而最近中國股市大跌，此前流入境內市場的避險資金可能持續流出，這也會拖累人民幣表現。不過，人行上周公布2月末外幣存款達10539億美元刷新紀錄新高，當月增加297億美元為十個月來最大單月增幅；今年1－2月外幣存款增長570億美元，已達去年全年增幅的一半。相信這一外匯「蓄水池」或可緩解美聯儲緊縮帶來的資本流出衝擊。



撰文：經濟通中國組

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