習拜會再上演 滬指高收三連揚 外資流入兩月高

市場關注國家主席習近平周五（18日）晚與美國總統拜登的通話，俄烏局勢中美關係將是焦點。中港股市在連續數日大幅上漲後，周五稍作喘息，滬深股市兩連彈後周五早低開，午後外資加速流入，帶動滬深股市午後集體翻紅。地產股掀漲停潮，抗疫概念股繼續活躍，煤炭、豬肉等板塊走勢活躍，兩市超3500股飄紅。

（資料圖片）

滬綜指低開0.25%後表現反覆，午後銀行、券商等大金融板塊帶動下轉升，最多升1.42%，高見3260點，全日收報3251點，升1.12%，實現三連升。總結本周，滬指累計跌1.77%。



深成指先跌後升，最多跌1.2%，收市報12328點，升0.32%。創業板指數報2713點，微升0.11%。



富時羅素指數季度調整盤後生效，尾市有大量外資流入，周五淨流入84.57億元（人民幣．下同），連續兩日淨流入，且流入規模創1月20日（125.76億元）近2個月新高。周末前成交趨淡靜，兩市成交相比昨日縮量明顯，全日成交額9905億元，較上日成交大減22.3%。



人民銀行進行300億元7天期逆回購，今日投放200億元，全口徑計本周淨投放1900億元。



今日新聞精選



1. 中國外交部宣布，中美領袖將於北京時間3月18日晚對話。發言人華春瑩表示，國家主席習近平將應約於今晚，與美國總統拜登就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。這是俄烏戰事爆發3周以來，中美領袖首度通話。兩人對上一次的交談是去年11月兩國視訊高峰會。美國白宮表示，今次通話是美中致力保持開放溝通渠道的一部分，雙方將討論管控兩國之間競爭、俄烏戰事及其他共同關心議題。發言人普薩基指出，美方高度關注中國可能提供軍備給俄羅斯，用於烏克蘭戰事，拜登會向習近平提出有關問題。普薩基又指，中方沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭不言而喻。中國對俄羅斯出兵烏克蘭的取態，很可能成為中美關係又一大挑戰，據《彭博》報道，五角大樓國防情報局周四（17日）發布一份全球威脅評估認為，中國總體上支持俄羅斯，但為了維護自己與歐美的經濟關係，可能不願意全力支持俄羅斯。報道更指，美國總統拜登將在與中國國家主席習近平通電的時候，預計將試圖說服對方不要為俄羅斯提供任何支持。



2. 中國外交部公告稱，外交部涉外安全事務專員程國平周四會見俄羅斯駐華大使傑尼索夫，介紹今年兩會情況，並就中俄雙邊關係及兩國反恐安全合作等問題交換意見。中國和俄羅斯目前仍保持正常外交往來，上周外交部副部長馬朝旭以視像形式與俄羅斯副外長維爾什寧舉行多邊事務磋商，雙方會上同意努力促進世界和平與發展，維護兩國共同利益。此外，立陶宛副外長阿多梅納斯周三（16日）表示，在中國就俄烏戰爭表態之前，歐盟應該取消原訂與中國的峰會。歐盟原計劃在4月1日與中國舉行中歐峰會，以緩和雙方日益加劇的緊張關係。此外，在中美兩國元首通話前夕，據《路透》引述消息人士報道，中國山東號航母周五上午穿越台灣海峽，後面有一艘美國軍艦跟着。



3. 內地疫情形勢嚴峻，多地實施嚴厲封控措施，電商成為市民購買生鮮雜貨的主要渠道。北京海淀區市場監管局表示，已於周四對叮咚買菜進行行政約談並立案調查，主要針對媒體報道其前置倉存在用死魚冒充活魚、擅自「翻包」換籤、日常消毒流於形式等問題。該監管局對叮咚買菜總部相關負責人進行了行政約談，要求企業切實落實疫情防控和食品安全主體責任，指導企業對124個前置倉開展全面自查。海淀區市監局並稱，將開展專項檢查，組織30個市場監管所對轄區「叮咚買菜」、「美團買菜」、「每日優鮮」等生鮮電商前置倉開展全覆蓋專項檢查。疫情方面，國家衛生健康委副主任、國家疾控局局長王賀勝介紹，經專家分析研判，全球本輪疫情是高位流行，而且近期不會結束。國家仍將持續面臨同時多地發生以奧密克戎病毒株為主的疫情防控局面，疫情防控形勢日趨嚴峻複雜。



4. 中共中央政治局常委會召開會議，中共總書記習近平主持會議並表示，各地區和各部門要深刻認識當前國內外疫情防控的複雜性、艱巨性和反覆性，堅持科學精準、動態清零，盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭。要提高科學精準防控水平，不斷優化疫情防控舉措，加強疫苗、快速檢測試劑和藥物研發等科技攻關，使防控工作更有針對性。要保持戰略定力，堅持穩中求進，統籌好疫情防控和經濟社會發展，採取更加有效措施，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。內地疫情仍沒有緩解?象，國家衛健委公布，3月17日，全國確診者新增確診2461宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例2388宗，吉林仍佔最多有1834宗；廣東74宗，其中深圳市69宗；上海57宗，北京7宗。深圳市早前宣布封城7天，但進入第四天之際，深圳市鹽田區、坪山區、光明區、大鵬新區、深汕特別合作區已實現社會面動態清零，今日起公共交通、地鐵將恢復營運；黨政機關、企事業單位、生產經營單位等復工及恢復生產。不過，當地有8名幹部因抗疫不力而下台。



5. 據外電引述熟知內情的消息人士報道指出，中國監管部門擬考慮要求騰訊控股(00700)將微信支付納入新成立的金融控股公司，並可能需要為微信支付申請單獨的支付牌照。報道指，與螞蟻集團類似，騰訊控股需要將包括銀行、小貸、保險和徵信等在內的金融業務納入金融控股公司，和傳統銀行一樣接受監管，監管層正在考慮是否需要將微信支付納入該金控公司，並且和社交平台分開營運。儘管投資者一直預期騰訊會將其金融業務納入一家單獨的控股公司，但到目前為止，重組可能會對微信支付產生具體何種影響並不清楚。鑑於微信用戶超過10億戶，任何降低其移動服務便利性的舉動，都可能會削弱它的吸引力。內地首批金融控股公司近日獲批，金控監管邁出實質性一步。分析認為，以控股為代表的民營金控以及以螞蟻集團為代表的互聯網平台金控，有望被納入金控監管行列。



6. 中國平安(02318)(滬:601238)公布年報，去年公司總收入1.29萬億元，按年下滑2.55%；歸屬於母公司股東的淨利潤1016.18億元，同比下降29%。年報顯示，去年集團對華夏幸福相關投資資產進行減值計提、估值調整及權益法損益調整金額合計為432億元，其中股權類159億元，債權類273億元；對稅後歸屬於母公司股東的淨利潤影響金額為243億元，對營運利潤影響金額為73億元。中國平安首席投資執行官鄧斌在今天的業績發布會上表示，中國平安不動產配置是多方向的，其中，長期收租的不動產投資佔近一半。公司認為，不動產敞口風險可控。未來將繼續堅持投資理念，做符合國家導向的不動產投資。作為A股市場最重要的股份之一，中國平安股價自2020年底至今已被腰斬。公司聯席首席執行官、首席財務官姚波在今日的業績發布會上表示，目前中國平安股價確實被低估，未來將積極做好市值管理回饋股東，包括持續提高分紅，用更好的現金回報回饋股東，以及公司股票回購等。



7. 海外投資者在3月大量拋售中國股票，路孚特數據顯示，本月外資通過「陸股通」賣出了價值101.8億美元的內地股票。上一次中國股票出現淨賣出是在2020年9月，當時外資拋售了48億美元的股票。數據同時顯示，海外投資者在今年頭兩個月買入32.7億美元。今年以來，中國的大盤股和中盤股已經下跌了15%，使中國股市成為繼俄羅斯之後全球表現最差的股市。本周大跌市後，天弘、易方達、交銀施羅德基金等多家公募機構，17日陸續發布自購公司旗下權益類基金的公告。本周內還有睿遠、嘉實、永贏、海富通基金等多家基金公司出手自購。據內媒統計，2022年以來不滿三個月，已經有54家公募基金管理人自購總金額超過20億元，創下歷史同期最高水平。



8. 人民幣中間價小幅走低，即期匯率（CNY）周五早低開6點子，全日跌147點，收報6.3641，錄兩連貶。交易員表示，美聯儲加息落地後市場焦點轉向其他經濟體的貨幣政策及俄烏和談進展，美指可能小幅承壓，人民幣則續消化高層表態的利好，短期匯價彈性上升，單邊升貶可能性均不大。接下來人民幣小幅升貶的可能性都有。招商證券首席宏觀分析師謝亞軒最新觀點稱，短期看中美經濟基本面和貨幣政策分化所造成的利差收窄難以快速扭轉，國際資本外流和人民幣匯率貶值的壓力仍將存在。全年來看，美指將衝高回落，人民幣匯率將重回升勢，甚至挑戰2005年匯改以來的高位。國際清算銀行（BIS）最新公布，2月人民幣實際有效會率指數升0.85%至132.21，創出紀錄新高，上月修正後為降0.64%。2月人民幣名義有效匯率指數升至128.89，亦創出紀錄新高，當月升0.17%，為連續10個月上漲，上月修正後為升0.09%。

撰文：經濟通中國組

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