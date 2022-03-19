【元首通話】習近平稱國家關係不能兵戎相向 拜登警告撐俄有後果

俄羅斯2月出兵烏克蘭，戰爭漸漸由閃電戰轉變成持久戰，在烏克蘭出現人道災難的同時，俄羅斯亦為自己的「特別軍事行動」付出極其沉重的代價，歐美對俄啟動金融制裁，盧布崩盤、股市關門、國際品牌退出俄羅斯市場，甚至連俄羅斯的經濟命脈能源和礦業亦受到影響。在外界關注俄羅斯會否因壓力撤軍的時候，外界把目光望向了俄羅斯的重要盟友——中國。



中國國家主席習近平在北京時間周五(18日)晚上應約，和美國總統拜登通電話，雙方談話接近兩個小時，成為全世界的焦點。

俄烏局勢最新的焦點並不來自俄烏兩國，而是在於中國國家主席習近平和美國總統拜登之間長達兩小時的通話，反映俄烏問題給國際地緣政治帶來了翻天覆地的影響。（shutterstock圖片）





元首談話其中一項主要內容為俄烏局勢。據白宮方面聲明，拜登向習近平詳細說明美國阻止和此後應對俄羅斯「入侵」的努力，包括讓俄羅斯付出代價，並向習近平表示，如果中國對俄羅斯的野蠻攻擊行為提供實質性支持的話，將面臨何種影響和後果；至於中方的描述中，習近平表示，烏克蘭局勢發展到這個地步，「是中方不願看到的」，國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益，習近平呼籲美國和北約應與俄羅斯開展對話，解開烏克蘭危機的「背後癥結」，化解俄烏雙方的安全憂慮。



拜登打經濟制裁牌 習強調無差別制裁百姓受罪

據外媒引述美國高級官員的話指，拜登向習近平詳細介紹了各國政府及私營部門對俄羅斯侵略行動的反應，並提到許多國際公司已經撤出俄羅斯市場，包括Visa、萬事達卡、麥當勞和星巴克等，拜登明確表示，任何支持俄羅斯的人都很可能面臨後果。



綜合報道內容來看，美國試圖以經濟制裁所帶來的弊端，警告中國不要歸邊俄羅斯，而中國日前則因外資撤出，引發中概股、港股及A股集體暴跌，跌幅為近年來最誇張，尤其是港股一度創下近十年新低。白宮新聞秘書普薩基在中美元首雙方會談後表示，每個國家在考慮站邊問題時，肯定會關注到企業撤出俄羅斯對該國所帶來的影響，不過根據中方通稿，習近平批評西方對俄羅斯實施全方位、無差別制裁，受罪的還是老百姓，警告制裁若繼續升級，將導致全球經貿、金融、能源、糧食、產業鏈供應鏈等發生嚴重危機，使本已困難的世界經濟雪上加霜，造成不可挽回的損失。

俄羅斯作為聯合國常任理事國，對烏克蘭進行「特別軍事行動」，加大了「地球村」的撕裂，更對中美兩大國的關係造成嚴重挑戰。（shutterstock圖片）



習引兩諺語：一個巴掌拍不響、解鈴還須繫鈴人



在中國官方通報中，習近平引用了中國的兩句諺語，分別是「一個巴掌拍不響」和「解鈴還須繫鈴人」，建議美國和北約與俄羅斯對話解開問題的「背後癥結」，外界解讀中方言論指，中國認為美國及北約亦要為俄烏問題承擔責任。而五角大樓國防情報局此前在一份全球威脅評估中提到，中國總體上支持俄羅斯對戰事的定性，認為根本原因是美國推動北約擴張並漠視俄羅斯的安全利益。

烏克蘭民眾家破人亡的新聞在國際媒體被廣泛報道，引發西方民眾的普遍同情。（shutterstock圖片）



盡管如此，中國官方從來沒有公開支持過俄羅斯，亦不承認事先知情俄羅斯會出兵烏克蘭，但在俄烏爆發戰爭之前，中國曾與俄羅斯共同宣布，兩國之間的友誼「沒有禁區」，俄羅斯總統普京亦以出席冬奧會開幕式的名義，到北京與習近平見面，並簽署了多項中俄雙邊協議。在俄烏戰爭爆發後，來自俄羅斯方面的新聞報道在內地廣泛傳播，包括烏克蘭的納粹勢力濫殺無辜、烏克蘭獲美國協助開發生物武器等，中方更曾引述俄羅斯方面消息指，指烏克蘭總統澤倫斯基已離開基輔，但事實是澤倫斯基不曾離開自己的國家。



更曾有外媒報道更指出，俄羅斯向中國尋求軍事援助，但中國和俄羅斯都明確否認了這一點。



中方稱拜登不支持台獨 習近平警告台灣問題或釀顛覆影響



值得留意的是，在中國官媒的新聞稿裏，俄烏局勢只是兩國元首通話內容的其中一環，不過白宮方面則表示俄烏問題佔了絕大部分。



中國指雙方亦提到了台灣問題，並引述拜登表示，美國不支持台獨，無意同中國發生衝突，並會堅持一個中國政策，有效管控好競爭和分歧，推動美中關係穩定發展，願同習近平保持密切溝通；習近平表示，目前中美關係還沒有走出美國上一屆政府製造的困境，反而遭遇了愈來愈多的挑戰，特別是美國一些人向台獨勢力發出錯誤信號，這是十分危險的，他警告若台灣問題處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響，希望美方予以足夠重視。





趙立堅稱平民不需要機槍炮彈 烏副總理批發言輕佻



另外，中國外交部發言人趙立堅早前在記者會上表示，中國向烏克蘭方面提供的是食品、兒童奶粉、睡袋、棉被、防潮墊等急需的人道主義物資，而美方提供的卻是致命性武器。他質問美方最新援助的武器到底是帶去了穩定與安全，還是會造成更多的平民傷亡，他說道：「烏克蘭的平民來說，他們更需要的是食品和睡袋，還是機槍和炮彈？稍具理性和常識的人，都不難作出正確的判斷。」



烏克蘭副總理韋列舒克在社交網站上發文，嚴厲批評趙立堅的言論「輕佻」，配不上大國的地位。她指俄羅斯人正在轟炸烏克蘭城市的住宅區，烏克蘭需要的是防空系統而不是被子和床上用品，她又指烏方從俄羅斯的炮擊中解救出160個中國留學生，建議中國外交部在發言之前徵求這些留學生的意見。韋列舒克呼籲中國，停止支持俄羅斯轟炸烏克蘭城市居民區的行為。

撰文：經濟通通訊社記者楊英傑

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