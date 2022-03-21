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【上海特寫】上海酒店疫下求生竟開賣「網課房」　最高萬二元埋單

21/03/2022

　　內地新一波疫情來勢洶洶，「抗疫模範生」上海亦頂不住壓力「破防」，全市中小學本月12月起全面停課，時隔兩年網課模式再度開啟。


　　「神獸」回籠的消息令無數家長神傷，皆因「停課不停學」大政方針下，在職父母顯得疲於奔命，即便是可以在家辦公，也未必有時間精力協助孩子在網絡模式下融入學習。加上校外培訓機構已如「昨日黃花」不復存在，如何讓孩子在脫離學校環境後，繼續「學有所得」，成為部份中產家長的最大擔憂。不過，家長們的「福音」已經來了，滬上首批以商業酒店為基地的「網課房」正在向他們招手。

上海斯格威鉑爾曼大酒店資料圖


學生上網課家長同享受 打印作業也成增值服務

　　目前已在平台上線的「網課房」套餐中，價格區間為588元(人民幣．下同)到11664元不等，價格差別之大令人咋舌，那不同價位的套餐包含哪些服務呢？據悉，高價位的套餐的確含金量十足，包含可連住數晚、每日餐點不重複、豐富的休閒娛樂，更有10小時服務時長，以及疊加全程伴讀。


　　以上海斯格威鉑爾曼大酒店為例，酒店推出的「神獸」安心網課大禮包屬於「全托型」服務。伴讀人員的性別、專長等，都可以根據需求定製。早上8點至下午18點期間全程網課協助，除上課之外其餘時間亦有專人在孩子身邊陪同。此外，上海浦東文華東方酒店也推出了5900元的「無憂網課」空間套餐。包含從周一入住到周五下午6點的客房，每間房須有一位成年監護人陪同辦理入住，該名成人享有酒店餐飲和水療7折等優惠。

 

上海浦東文華東方酒店資料圖


　　 其他酒店也陸續推出更多服務，增加套餐附加價值。例如，考慮到老師臨時安排打印作業的情況，上海嘉定福朋喜來登酒店的套餐中特別包含了免費打印A4黑白文稿50頁/份的項目。上海湫竹酒店的「網課房」套餐中除一日三餐外，還加入了晚安牛奶、大堂吧電影、雙人下午茶、免費圖書借閱、免費鋼琴練習、免費圍棋使用等項目，增添了網課之外的生活樂趣。上海大華錦繡假日酒店在「網課房」套餐中，加入了小小消防員或家務小能手體驗課，以豐富住房體驗。

酒店搖身一變成教育機構 家長觀望情緒濃

　　 網課房套餐既是疫情之下旅游平台和酒店商家的一次創新嘗試，同時也滿足了需求側在非常時期兼顧工作與照顧家庭的雙重需求。不過，這樣的五星級服務，家長願意埋單嗎？據內媒採訪部分家長表示，盡管居家工作以來，被孩子「折磨」得不輕，但考慮到背後諸多隱憂，絕大多數家長卻對網課房持觀望態度。家長們普遍最擔心孩子的衛生安全問題，畢竟酒店是公共場所，人員流動性大。亦有不少家長認為，酒店並非專業教育機構，在這里學習能否保證質量，值得商榷。有父母甚至覺得，作為孩子的監護人，為求清淨將孩子「扔出去」的行為，是一種責任感缺失。


　　事實上，在監護陪同方面，目前上線「網課房」酒店中，能夠提供全程陪同的不足10%。超過80%的酒店要求孩子入住酒店需有監護人陪同。北京第二外國語學院旅遊科學學院院長谷慧敏認為，酒店推出這種服務，作為一個臨時性的舉措有助於緩解酒店面臨的營收下降，並且幫助家長解決了一些困難。但是如果要將產品作為常態化項目延續下去，還需要對人員、規則的進一步優化。

 

撰文：經濟通上海記者

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