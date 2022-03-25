《神州經脈》滬指周跌1% 外資全周流出百億 傳四大辭內房審計

美國監管機構否認和中國達成審計協議，稱目前尚不清楚北京是否同意允許美國全面審查在美上市中國公司的審計底稿，投資者密切關注中美關係的最新進展。滬深股市周五（25日）上午開市未明朗，滬綜指低開0.1%後反覆偏軟，午後沽壓湧現，大市轉跌，以接近全日低位收市，收報3212點，跌1.17%。總結本周，滬指累計跌1.19%。深成指曾高見12330點，隨後大市受壓且跌幅擴大，以全日最低位收市，收報12072點，跌1.89%；創業板指數報2637點，大跌2.52%。

（資料圖片）



近日人民銀行公開市場操作力度有所加大，周五加碼進行1000億元（人民幣．下同）7天期逆回購，中標利率持平2.1%。放水700億元。全周累計放水500億元。不過交投連日回落，兩市全日成交9183億元，較上個交易日縮量18億元。外資周五通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出31.17億元，連續五日淨流出127.8億元。國際金融協會（IIF）發表報告指，觀察到俄羅斯出兵烏克蘭後，大量外資從中國股市和債市撤離，規模空前，協會團隊從來沒有看到其他新興市場出現類似的資金流出，反映外國投資者可能正在從新的角度看待中國，不過現在還無法得出任何明確結論。



今日新聞精選



1. 針對俄烏局勢影響中國自烏克蘭糧食進口的問題，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會回應稱，烏克蘭局勢已經並將進一步對全球經貿、金融、能源、糧食產業鏈、供應鏈造成巨大衝擊，嚴重影響各國民眾的正常生活，使本已困難的世界經濟雪上加霜，世界經濟復甦勢頭不應當受到破壞，各國人民也沒有責任為地緣衝突和大國博弈買單。汪文斌稱，烏克蘭的主權和安全應當得到維護，俄羅斯的合理安全關切同樣應該得到尊重；歐洲的和平穩定值得捍衛，其他國家的和平穩定同樣值得守護。中方將繼續為推動烏克蘭局勢緩和發揮建設性作用，並願與各方加強溝通合作，為世界經濟穩定健康可持續發展注入更多正能量。



2. 外交部發言人汪文斌在例行記者會上證實，國務委員王毅對印度進行工作訪問。據印度媒體報道，王毅周四抵達印度，將與印度外長蘇傑生舉行會談，這是自兩年前中印邊境衝突導致兩國關係惡化以來，中國官員對印度的最高級別訪問。



3. 內房債務危機不斷，四大會計師之一的羅兵咸永道據報計劃退出中資民營房企的核數工作。據《REDD》引述接近羅兵咸永道消息人士透露，羅兵咸永道擬逐步退出中資民營房企的審計業務，並在2021年財報核數中，會更審慎發表「無保留意見」審計報告。報道指，羅兵咸永道只會向少數財政良好民企發出「無保留意見」。其他狀況較差的企業，會更傾向發表「保留意見」，即對帳目有重大但並非廣泛的失實陳述，或該行未能帳目取得充足核數憑證，即使獲發「無保留意見」，也可能加入補充段落。羅兵咸永道本周已先後辭任寶龍地產(01238)、融信中國(03301)的核數師，較早前也辭任合生創展(00754)核數師。



4. 發改委、商務部印發《市場准入負面清單（2022年版）》，指出要強化反壟斷監管，防止資本無序擴張、野蠻生長、違規炒作，衝擊經濟社會發展秩序。要進一步健全完善與市場准入負面清單制度相適應的准入機制、審批機制、社會信用體系和激勵懲戒機制、商事登記制度等，系統集成、協同高效地推進市場准入制度改革工作。



5. 內地的新冠肺炎疫情持續，國家衛健委新聞發言人米鋒表示，要繼續堅持「動態清零」總方針不動搖，徹底阻斷疫情社區傳播，盡快實現社會面清零。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，Omicron毒株流行的危害仍嚴重，並非人們想象的流感化，提示新冠肺炎不是「大號流感」。上海疫情仍嚴峻，但華山醫院感染科主任張文宏透露，目前上海整個傳播指數級的上升已被打斷。接下來需要全體市民配合，只有核酸做到位了，在前面所有的措施才能真正起效。如果非管控區域篩查比例不斷在下來，最終拐點必定會出現。



6. 國家發改委產業司主持召開工業經濟形勢分析會。會上，江蘇、浙江、山東、河南、廣東、重慶6省市發改委交流了一季度工業經濟運行情況。會議強調，各地方要把保持工業平穩增長放在更加突出的位置，抓緊制定出台具體實施方案和配套政策，多措並舉穩定工業經濟運行，為實現全年經濟發展目標任務提供有力支撐。上游供應方面，中國煤炭運銷協會四屆理事會舉行視頻會議，強調要維護煤炭市場供需平衡，維護煤炭經濟平穩運行，維護煤炭行業切實利益，推動煤炭產業鏈、供應鏈安全。



7. 銀保監相關部門負責人表示，金融穩定保障基金是用於系統性隱患的重要風險處置措施，發揮常規化的功能處置，金融穩定保障基金是取之於市場，用之於市場。目前相關工作還在推進過程中，包括法律法規層面、制度設計、機制管理、資金籌集使用等都還在推進過程中。



8。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.3739，較上個交易日跌99點子，兩連跌。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周五收報6.3655，較上個交易日4時30分收盤價升42點子，兩連漲。全日在6.3585至6.3670之間波動。

撰文：經濟通中國組

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