【上海特寫】上海啟鴛鴦鍋式動態封城 市民急撲食 金融掀保衛戰

過去三周，中國最大的金融城市上海新冠疫情失控，確診人數與日攀升，從「絕不封城」到按「鴛鴦鍋」模式以黃浦江為界分步封控，決策急轉彎僅在一日之間。截至30日，上海公布的確診加無症狀感染個案迫近6000宗，毫無懸念地再創新高。上海新冠疫情防控指揮部早前為以黃浦江為界「動態封城」解畫稱，該市病毒呈現區域聚集和全市散並存特點，有暴發的潛在風險。

(網路資料圖片)



在疫情暴發時刻實施應對措施，以保障民眾生命安全，這本是政府應盡之責。但從3月22日傍晚上海警方宣布緝拿造謠上海將封城的兩個市民，到3月27日晚間官方的一道變相封城通知，中間數日上海政府多次闢謠封城傳言，無疑殺得市民、企業一個措手不及。根據27日晚8點半下發的通知，3月28日凌晨5時起，上海以黃浦江為界分區分批封控實施核酸篩查，留給浦東民眾採購生活物資的時間僅幾個小時，市民怨聲載道。



與此同時，對上海這樣的金融重鎮來說，突如其來的全面封控，令證券交易所、銀行、券商及一眾基金公司「無所適從」，無奈連夜採取行動，開啟一場「金融保衛戰」。但上海過去一直都在強調精準防控，今次在毫無預兆之下實施半封城，對全國金融業務運作的影響未可知，必定加深外資對中國供應鏈不穩及經濟發展放緩的擔憂。



金融從業者「逆行」上班 召回待遇被熱議



為了保證新一周金融市場穩定運行，在上周日(27日)晚的通知發布後，眾多金融從業者成為深夜趕赴工作崗位的「逆行者」。由於此次浦東、浦西輪流管控，意味著部分員工一旦進入公司，至少要堅持8天8夜的封閉生活。事實上，不少金融機構的員工因為職位含有特殊性，已經在公司駐紮多日。大部分金融機構在當下防疫關鍵階段，線上線下辦公方案雙管齊下，最大程度保障了金融服務正常運轉。



據外媒稍早引述上海官員表示，在上海實施分階段封城後，超過2萬名銀行家、交易員以及其他金融從業人員住進上海陸家嘴金融貿易區的辦公大樓內，以維持中國的金融中心運轉。在眾多金融機構中，去年成交總額錄461.13萬億元人民幣的上海證券交易所，最受外界關注。在上周，上交所為確保交易安全，就已啟動「最小運行單位駐所辦公」，其餘工作人員均在家「遠程辦公」。過去數日，上交所的所有交易運作均正常進行。

(金融圈群聊天微信截圖)



在眾多趣聞中，一則關於金融行業待遇的消息也引起熱議。浦東某金融公司要求員工3月28日零點前必須進公司待命，為周一開盤順利進行做好準備。消息同時披露，該金融公司給出的待遇為每日500元-2000元人民幣不等，外加住宿報銷和周末額外補償。有些「吃瓜群眾」，尤其是被封閉在家無法外出謀生賺錢的網友，紛紛眼紅金融行業的「高薪找回」政策。不過，了解金融行業待遇的人士清楚，上述出勤日薪與其原本薪酬相比，仍屬正常範疇。



市民黃金四小時蜂擁採購 盒馬改私家車配送



此次直接以黃浦江為界，先浦東後浦西，大面積封控期間，市民最著緊的「菜籃子」該如何保障？在3月27日晚8點封控消息發布後，浦東新區宣布仍在營業的超市、賣場、農貿市場將均營業到24點。浦東居民獲得「黃金四小時」後，蜂擁出街採購。包括盒馬、永輝、大潤發、麥德龍、山姆在內的各大商超，均在當然出現人流高峰，冷凍食品、蔬果、飲用水一掃而空。網上流傳的視頻可見，各大賣場陳列架被掃蕩般空空如也，例如杯麵陳列區，僅剩下早前315消費者權益日被曝光的老罈酸菜泡麵無人問津。更有視頻顯示，有買家為搶一棵菜而大打出手，在口糧問題驟然成為重大人生議題後，上海市民無奈「斯文掃地」。

上海浦東上南路(網路資料圖)



擁有較充裕時間準備封控的浦西，情況也好不到哪里去。28日開始，浦西各大賣場、傳統市場、線上線下平台，無一不出現搶購熱潮，排隊人龍綿延不斷。據內媒引述一位線下生鮮商超老闆表示，儘管目前每天基本都有2-3車貨源供應，新鮮蔬菜、水果、肉類一天至少上架兩次，但個別菜品仍然緊缺。可見，生活物資極度緊缺，與市民的恐慌性採購關係很大。

27日上海靜安區盒馬超市實地拍攝

28日上海黃浦區歌斐盒馬超市實地拍攝



線上平台數據顯示，近日上海配送壓力劇增，叮咚買菜近一周在上海的訂單量上漲50%以上，部分網站單量是平日的2-3倍，人員緊缺。盒馬數百名員工自發開展了私家車配送隊，一輛私家車的配送效率，是一位快遞小哥的5到7倍，最多一車輛車出車可以配送20-30單。但即便如此，有浦東居民表示，在正式封控後，已無法在線上平台搶到任何物資，「根本連一條蔥都搶不到」。即便是通過外賣平台訂購仍在營業中的食店外送，大多也表示浦東地區已暫停相關服務。

29日上海長寧區盒馬超市實地拍攝

29日上海長寧區定西路市場補貨葉菜



浦東連夜排摸1700多名孕產婦 專線被打爆



從過往經驗可知，嚴格的疫情封控措施往往帶來一些附加「人道災難」，例如病人因交通不便無法及時送醫、孕婦到期分娩卻無法安排入院等。浦東素有上海「大搖籃」之稱，分娩量常年佔據全上海的五分之一。據了解，3月27日，醫院連夜排摸了1700多名足月孕產婦，將她們按所在社區分類，告知社區要重點關注這些孕產婦的情況，並留下婦嬰的專線，保持24小時無間斷在線。一護理師指出，「我們安排了院產安辦專職人員、資深醫生24小時負責接聽這條孕產婦諮詢專線。指導她們建卡、複診，不遺漏重要時間節點的檢查護理等」。28日一天，電話就打爆了，一天接聽200多個，白天黑夜都有來電，來電孕產婦有不少並不在該院產檢。

上海浦東新區金高路小區

撰文：經濟通通訊社中國組

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