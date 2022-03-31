《神州經脈》官方製造業PMI縮 百度入摘牌風險名單 A股疲弱

俄烏戰爭仍無停火跡象，中國官方製造業PMI時隔四個月再次跌破50，投資者亦擔憂上海新冠疫情對全國經濟的影響。周四（31日）A場半導體、汽車、光伏、新能源等熱門股調整，地產和煤炭板塊則逆勢揚升。滬綜指午後跌幅再次擴大，收市跌0.44%，報3252.20點；深成指挫1.2%，報12118.25點；創業板指跌1.38%。

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外資周四通過陸股通淨流入10.54億元，流全日兩市成交10091億元，按日增長5.3%，再次破萬元。



近來中國內地本土疫情加重，國務院常務會議最新提出穩定經濟的政策要早出快出，人行貨幣政策委員會例會亦表示要加大穩健貨幣政策實施力度。分析師認為，為完成既定的經濟增長目標，同時控制住疫情，中國貨幣政策進一步寬鬆的緊逼性正在增加。另外，據官媒《新華財經》近日從多家保險資管公司獲悉，保險資管行業計劃在當下時點加大權益資產配置力度，尋找優質上市公司進行價值投資，預計有超過2萬億元的增量資金可加倉。



今日新聞精選



1. 美國證券交易委員會（SEC）30日依據不久前實施的《外國公司問責法》，再將5家中概股公司加入有摘牌風險的發行人臨時名單，包括在港雙重上市的百度(09888)，還有愛奇藝、富途控股、凱信遠達醫藥以及Nocera。目前在臨時名單上的中概股還包括微博(09898)，上述6家企業需要向SEC提供證據，證明自己不具備被摘牌的條件，微博的申辯限期為4月13日，其餘5家企業限期為4月20日。SEC同日將第一批名單中的5家中概股公司轉入確定名單，這意味著這幾家企業沒有及時向SEC提供有力的申辯證據。此前中國一直放風表示，就中概股審計問題和美方談判有進展，甚至快將達成協議，不過SEC主席詹斯勒接受外媒採訪時強調，美國仍然堅定不移地要求美國監管機構獲得完整的審計權，他承認曾經和中國官員進行了深入的對話，但認為是否達成協議還取決於中國當局，預計中方要妥協可能是一個艱難的選擇。詹斯勒亦認為，審計底稿只不過就是用於確認企業收入和支出，很少會包含敏感信息。



2. 國家統計局公布，3月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為49.5%，比上月下降0.7個百分點，自去年10月以來時隔四個月再次跌到臨界點下，低於市場預期的49.9%。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，近期，國內多地出現聚集性疫情，加之國際地緣政治不穩定因素顯著增加，中國企業生產經營活動受到一定影響。生產指數和新訂單指數分別為49.5%和48.8%，比上月下降0.9和1.9個百分點，均降至收縮區間。與此同時，受近期國際大宗商品價格大幅波動等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為66.1%和56.7%，高於上月6.1和2.6個百分點，均升至近5個月高點。大型企業PMI為51.3%，低於上月0.5個百分點，但高於製造業總體1.8個百分點，位於景氣區間，繼續保持擴張。中型企業PMI為48.5%，低於上月2.9個百分點，降至收縮區間。小型企業PMI為46.6%，繼續位於臨界點以下。與此同時，服務業受到本輪疫情影響顯著，商務活動指數為46.7%，分別低於上月和上年同期3.8和8.5個百分點，服務業市場活躍度轉弱。



3. 俄羅斯外長拉夫羅夫率領代表團抵達安徽屯溪，出席第三次阿富汗鄰國外長會議。國務委員兼外長王毅周三（30日）下午與拉夫羅夫會談，拉夫羅夫通報俄烏談判情況，表示俄方致力於緊張局勢降溫，將繼續同烏方進行和談，並同國際社會保持溝通。王毅強調，中俄關係經受住國際風雲變幻新的考驗，保持正確前進方向，展現堅韌發展勢頭。雙方發展雙邊關係的意願更為堅定，推進各領域合作的信心更為牢固。中方願同俄方一道，以兩國元首重要共識為引領，推動新時代中俄關係不斷向更高水平邁進。國家主席習近平周四向第三次阿富汗鄰國外長會發表書面致辭。習近平強調，中國一貫尊重阿富汗的主權、獨立、領土完整，致力於支持阿富汗實現和平穩定發展。阿富汗鄰國協調合作機制自去年9月創立以來，發揮鄰國優勢，為阿富汗局勢平穩過渡發揮了建設性作用。習近平最後強調，阿富汗鄰國要各盡所能，凝聚共識，協調配合，支持阿富汗人民開創美好未來。此外，國務委員兼外長王毅今天在安徽屯溪集體會見阿富汗問題「中美俄＋」磋商機制會議與會代表。



4. 中國商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會表示，密切關注本輪疫情對外貿企業、特別是對中小微外貿企業的影響。從目前反映情況看，部分外貿企業受疫情影響，面臨生產經營受阻、物流運輸不暢等階段性問題。同時，原材料成本上漲、跨境海運不暢、供應鏈瓶頸等問題尚未根本緩解，外貿企業特別是中小微企業仍面臨較大經營壓力。針對企業面臨的困難和挑戰，商務部將會同相關部門和地方，繼續狠抓穩外貿政策落地見效，落實減稅降費措施，持續優化營商環境，著力推動疏導物流運輸瓶頸，保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通，同時，指導地方結合本地實際出台有針對性的支持舉措，共同幫助外貿企業更好應對風險挑戰。此外，2026年歐盟將正式開徵「碳關稅」，束珏婷表示，中方希望歐方有關立法措施應符合世貿組織規則，避免形成新的貿易壁壘，以促進綠色領域貿易投資自由化便利化，共同應對氣候變化挑戰。



5. 美國貿易代表戴琪再度表示，將採取新策略處理中美兩國貿易關係，優先捍衞美國的利益與價值，增強美國行業競爭力。戴琪周三向美國國會一個委員會作證表示，前總統特朗普與中國達成首階段貿易協議，謀求改善貿易操作的策略證明是失效，因此有必要採取新策略應對。戴琪強調，加徵關稅措施也無法改變中國的貿易操作，不如推出鼓勵美國本土製造業的政策，以捍衞自身價值與利益優先，避免受到中國不公平貿易操作的負面影響。華府必須承認，美中首階段貿易協議有局限性，因此有必要採取新策略應對。對此，中國商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會回應稱，美國作為世貿組織成員，應該使其貿易政策和做法符合世貿組織規則，而不是另搞一套，以新的貿易政策做法之名，行單邊主義、保護主義之實。此外，對於美國商務部周一（28日）表示，將調查中國太陽能生產商是否通過在四個東南亞國家開展業務來非法規避太陽能關稅，中方希望美方避免採取貿易保護主義措施，維護全球光伏產業鏈供應鏈穩定，促進應對氣候變化合作。



6. 內地新冠肺炎疫情持續，國家衛健委公布，30日全國新增確診1839宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例1803宗，吉林仍佔最多有1340宗；上海355宗。新增無症狀感染者6720宗，其中本土6651宗；本土無症狀感染病例中，上海佔最多有5298宗。上海封城第三日，周三累計新增5653宗本土個案。上海舉行全市領導幹部大會並以視頻方式連線到全市所有街鎮，對疫情防控工作進行再部署。上海市委書記李強在會上指出，要堅定堅決實施好這一輪面上核酸篩查工作，採取全域靜態管理、全員核酸篩查、全面流調排查、全民清潔消殺等綜合防控措施，分批實施、無縫銜接，把風險人群管住，盡早社會面清零。上海市政府秘書長馬春雷在周四的例行記者會上承認，面對傳染性、隱匿性極強的奧密克戎變異毒株，「我們的認識不足，針對感染者大幅增長的情況，我們的準備也不夠充分。」他並談到，一些防控措施執行不到位、落實不到位，有的封控地區群眾生活保障不夠周到。他誠懇接受大家的批評，並強調正在努力改進。



7. 內房龍頭萬科(02202)(深:000002)公布年報，去年純利約225億元，按年跌45.7%；全年收入4528億元，升8%。淨利潤下降主要源於毛利率下降，整體毛利率21.8%，同比下降7.4個百分點，並對部分項目、個別股權投資等進行減值，合計減少淨利潤約26億元，去年底淨負債率29.7%。萬科擬使用總額不低於20億元，不超過25億元的自有資金或自籌資金，以不超過每股18.27元通過深交所以集中競價交易方式回購境內上市A股。回購的A股將全部用於出售。此外，藍光發展(滬:600466)發布多隻債券違約後續進展的公告。目前，藍光發展已發行尚未兌付的公司債券共8支，存續本金55.54億元，包含6支公募公司債券以及2支私募公司債券。除「19藍光02」未回售部分以外，藍光發展存續的公司債券均已違約，累計違約本金為54.47億元。藍光發展稱，在專業中介機構配合下，藍光發展已完成資產和負債底數的摸排，形成了風險化解方案雛形。



8. 國務院總理李克強29日主持召開國務院常務會議，要求壓實責任落細措施，堅決防止重特大安全事故；部署用好政府債券擴大有效投資，促進補短板增後勁和經濟穩定增長；決定新開工一批條件成熟的水利工程，提高水資源保障和防災減災能力。會議開始時，全體同志起立，向「3.21」東航MU5735航空器飛行事故遇難同胞默哀。銀保監表示，截至3月29日，財產保險方面，承保飛機機身的人保財險、太保財險、平安財險、國壽財險合計向東方航空公司預付保險賠款1.16億元。人身保險方面，相關保險公司根據客戶報案情況，積極開展保險理賠工作，目前已有11家公司向遇難人員家屬支付14筆賠款，金額合計1485萬元。民航局今日表示，將在東航空難事發30天內完成初步調查報告。目前，兩部飛行記錄器數據正在解碼中。



9. 在中國恒大等開發商發生債券支付違約、震驚全球市場並拖累中國經濟之後，當局已多次表示將對房地產行業提供更多支持。但據《路透》引述內地大型開發商稱，雖然政府承諾要扶持陷入困境的行業，但這未能提振行業前景，因為融資仍難以取得，且許多地方政府部門不願更有效地放寬規定。一家國有銀行的高管表示，該行總部的指導方針是加快抵押貸款的審批，但對民營房地產開發商保持謹慎態度。報道引述五家排名中國前50強開發商表示，他們現在只能靠銷售收入來建設新項目，而銷售收入一直在減少。與此同時，貝殼研究院發布《2022年一季度二手房市場報告》顯示，2022年一季度貝殼重點監測的50城二手房成交量環比增長約7%，價格整體止跌轉穩，市場完成築底。



10. 人民幣中間價四連揚至近兩周高，即期匯率（CNY）周四早則小幅高開29點子，全日漲93點，收報6.3433，錄兩連漲，收盤價創3月11日以來近三周新高。交易員稱，隔夜歐元繼續反彈施壓美指走勢，人民幣間接獲益但反彈空間或有限，短期俄烏戰局料持續左右市場風險情緒。他們並表示，美聯儲激進加息預期下，美元大概率維持上行通道，短期回調或提供買入機會；而中國3月PMI重回萎縮區間凸顯疫情反彈對經濟的下行壓力，預計穩增長措施或加快出台，目前市場對貨幣寬鬆預期仍較濃厚。中信證券固定收益研究團隊表示，雖然年初以來中美利差的收窄表面上成為了貨幣政策寬鬆的制約因素，但當前偏強的人民幣匯率某種意義上可以起到「寬鬆緩衝器」的作用。

撰文：經濟通中國組

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