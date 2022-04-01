《京城近觀》北京購房綠碼有多方便？

北京在全國率先推出個人「購房資格綠碼」服務，進一步縮短購房資格核驗時限，實現購房資格實時查詢，最多半個小時出結果，多家機構通用。進一步為巿民購房提供便利，能否助力如今水深火熱中的房地產業？

北京推購房綠碼不僅是時效再加快，整個程序也簡便很多。（網頁截圖）



購房申請人登陸不動產登記領域網上辦事服務平台，實名註冊後提交購房資格核驗申請，核驗申請提交完成後半小時內出具核驗結果，並通過手機短信提示申請人。掃描核驗通過的二維碼，能獲取到購房資格核驗的編號和密碼，網簽時錄入即可。



北京從2011年實施限購政策，購房資格審核就成為一道愈來愈高的門檻，不但要審核申請家庭的住房套數，還要審核戶籍、身份信息、婚姻、納稅、社保等多項信息。最初必須去窗口提交購房資格審核，為時需10個工作日。現在自己上網就能申請審核，不過也要1個工作日才能出結果，現在綠碼半個小時出結果，差不多算是即時查詢。



工作變動致社保斷繳 資質審核不過關礙成交



網簽是內地購房中重要的一環，就算已經付了幾十萬訂金，甚至幾百萬的全款，如果未能網簽，也無法完成交易，其中資質審核是最重要的部分，有業內人士表示，無法正常網簽的原因包括：購房者對購房資質要求產生誤判，以為自己符合資質；開發商銷售人員出於業績壓力主動和不符合要求的客戶簽約；又或是購房人符合資質但貸款審批環節出現問題。



在北京購房的條件不少，第一是需繳納5年以上的社保和個稅，第二是個人必須在北京生活三年以上獲得暫住證。不少人最常出現的情況是，因為工作變動導致社保斷繳。正規房企在銷售初期就會幫客戶進行資質審核，但也會存在一些特殊情況，比如購房者認為自己已經交夠了5年社保，但到了實際網簽環節，就發現中間斷了一個月的社保，另外有購房者在訂房的時候，所在公司承諾會儘快辦理戶口指標，提前預定了新房，等到網簽時，可能因為種種問題尚未落戶，影響到最終交易，可以自行申報綠碼後，購房者便能提前作好安排，例如補交社保。



北京二手房網簽同比降近四分一



據麥田房產發布3月北京二手房樓市月報，數據顯示，截至30日，北京二手房網簽15538套，和去年同期相比仍下降24.3%。預計全月二手房網簽量將突破1.6萬套，和2019年相當。



同時，月報表示，3月份北京二手房市場購房者看房活躍度明顯提升，比上月增加47.6%；市場觀望情緒在減弱，購房者決策周期在縮短，平均成交周期較上月縮短4.4天；房東預期有所增強，二手房議價空間環比縮小0.9個百分點。

北京上月二手單位網簽數量逾1.5萬套，按年下降24.3%。（shuttetstock圖片）



購房綠碼未必能即時幫助提振成交，但解決了購房者資質審核的問題，不僅僅是時效再加快，整個程序和環節也簡便很多。以前在北京購房，新房要在開發商處做購房資格核驗，二手房需要在經紀公司做購房資格核驗。一旦涉及到更換經紀公司，還需要在新委托經紀公司處，再做一次核驗。中介公司的作用非常大。有了綠碼以後，無論買新房，還是買二手房，以及選擇中途變更二手房經紀公司，在30天之內，都只需做一次購房資格核驗，不用頻繁申請審核。購房資格「綠碼」可以個人自行申請，也可以他人代為申請，即仍然可以委托經紀公司申請。



不過，對於港澳台僑家庭及外籍家庭的購房資格核驗，因目前聯審數據共享問題，仍暫時按1個工作日出具核驗結果，待條件具備後實現即時出具核驗結果。



此後，北京還將推出新建商品房網簽備案和預告登記同步辦理，探索實現「交房即交證」。將通過開發新建商品房轉移登記全程網辦功能，縮短交房與領證的時間間隔，避免產生購房入住多年拿不到產權證的問題。

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

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