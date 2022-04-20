《神州經脈》LPR意外不降寬鬆力度遜 滬指四連跌人幣創半年低

人行上周宣布全面降準25點子，但沒有下調中期借貸便利（MLF）的利率，周三（20日）早公布的貸款市場報價利率（LPR）亦沒有下調，寬鬆力度遜於市場預期。地產及基建相關股午後集體崩潰，早段護盤的白酒板塊升幅收窄，拖累滬綜指跌幅午後快速放大，全日收跌1.35%，報3151.05點，回落至超過一周新低，更錄四連跌；深市傷勢更深，深成指瀉2.07%，新能源車概念股急挫，拖累創業板指全日暴跌3.66%，報2363.65點，創下2020年6月以來新低。

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兩市成交8207億元（人民幣．下同），按日增加5.3%；外資離場，資金從陸股通淨流出52.88億元。



人行貨幣政策委員會委員王一鳴對內媒指，人行利潤上繳不僅投放了1萬多億元的基礎貨幣，而且拉動M2增速約0.5個百分點，釋放的資金直接進入企業和居民手中，提振有效需求，從效果來看人行上繳利潤效果勝過降準。



國際貨幣基金組織（IMF）將其對中國今年的增長預期進一步下調至4.4%，遠低於中國政府的目標（5.5%），主要由於中國的抗疫封控措施和俄羅斯對烏克蘭的入侵，加劇了中國面臨的壓力。IMF在三個月內第二次下調其對中國的增長預期。



今日新聞精選



1. 中國外交部證實，與所羅門群島已簽署雙邊安全合作框架協議。外交部發言人汪文斌強調，今次安全合作的宗旨，是促進所羅門群島社會穩定和長治久安，符合當地和南太地區的共同利益，合作方式亦是公開透明、開放包容，不針對任何第三方，本質是兩個主權獨立國家之間正常的交往合作；雙方將在維護社會秩序、保護人民生命及財產安全、人道主義援助、自然災害應對等領域開展合作，致力幫助所方加強維護本國安全的能力建設。對於美國高官日內訪問所羅門群島討論涉華議題，汪文斌回應指，太平洋島國不是誰家的後院，更不是地緣對抗的棋子。島國有對外合作多元化的實際需要，亦有自主選擇合作夥伴的權利。他批評，蓄意渲染緊張氛圍、挑動陣營對立的做法，在島國地區沒有市場，干擾阻撓島國對華合作的圖謀亦注定徒勞。



2. 人行、銀保監聯合召開金融支持實體經濟座談會，抓好近期各項金融政策的落地工作，加大疫情防控和經濟社會發展金融支持，保障物流暢通和促進產業鏈供應鏈循環。人民銀行副行長潘功勝，銀保監副主席肖遠企出席會議並講話。會議指出，要用好用足各項金融政策，主動靠前服務實體經濟。各金融機構要重點圍繞接觸型服務業、小微受困主體、貨運物流、投資消費等重點支持領域，強化對重點消費、新市民和有效投資的金融服務，及時在信貸資源配置、內部考核、轉移定價等方面出台配套措施。要充分發揮多項結構性貨幣政策工具的效能，做好政銀企對接，及早釋放政策紅利。要平衡好支持疫情防控、支持實體經濟與防範風險的關係，提升政策可持續性和宣傳落地效果。要執行好房地產金融宏觀審慎管理制度，區分項目風險與企業集團風險，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，保持房地產融資平穩有序。



3. 上海市衛健委通報，周二（19日）上海新增本土新冠肺炎確診病例2494例和無症狀感染者16407例，共計18901例，單日陽性個案跌回2萬以下。新增本土死亡病例7例。上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝周三在上海新冠疫情防控新聞發布會上表示，奉賢、金山和崇明等3區疫情持續低位，金山區和崇明區首日達到社會面清零目標。國務院副總理孫春蘭4月18日至19日繼續在上海調研指導疫情防控工作。孫春蘭要求，堅持扁平指揮、幹部下沉、細致管理，實現陽性感染者應轉盡轉；堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖。上海海關公布，一季度，上海市實現進出口總值1.01萬億元，同比增長14.6%。其中，出口4135.4億元，增長23.8%；進口5943.7億元，增長8.9%；貿易逆差1808.3億元，收窄14.6%。據《彭博》報道，內地的外國企業駐華代表周一（18日）獲商務部長王文濤接見，討論有關疫情防控措施的影響。中國歐洲商會主席伍德克透露，官員承諾解決供應鏈顧慮，並重申堅持「動態清零」策略。



4. 海關總署數據顯示，今年3月中國從美國進口大豆337萬噸，較去年同期大降53.1%，因較低的壓榨利潤率抑制了購買需求。在中美2020年1月達成首階段貿易協議後，中國政府曾加大對包括大豆在內的美國農產品採購力度。去年3月由於降雨導致巴西大豆收割和出口放緩，美國的出口因而得到進一步提振。中國3月從巴西進口大豆287萬噸，遠高於去年同期。另據《路透》基於海關數據計算顯示，沙特3月份向中國出口的石油按年減少近13%，但仍保持其中國第一大原油供應國地位。與此同時，當月中國從俄羅斯進口原油亦同比減少14%。中國3月整體原油進口量較上年同期下滑14%，連續兩個月走低。據悉，獨立煉油廠在利潤收窄的情況下減少採購，而大型國有煉油廠則進行了檢修。值得關注的是，由於3月份抵達的大部分俄羅斯原油在2月24日開啟的俄烏戰爭之前簽訂，任何因擔心制裁而導致的俄羅斯石油採購量減少，都只會反映在5月份發布的數據中。



5. 光大證券(06178)(滬:601788)公告，4月19日收到公司董事長閆峻的辭職報告，因工作調整原因，閆峻辭去公司董事長、董事及董事會戰略與發展委員會召集人職務。同日，亦收到公司監事長劉濟平辭職報告，因工作調整原因，劉濟平辭去公司監事長、監事及監事會治理監督委員會委員職務。據內媒早前報道，光大證券董事會、監事會及高級管理層出現人事大地震，涉及共六名黨委成員被問責，幾乎相當於班子一半成員。據報光大證券現任黨委書記閆峻被撤銷黨內職務，其職級降為光大集團部門副職，改由執行董事兼總裁劉秋明暫代董事長，至於集團黨委書記則將從光大銀行調任，並指已經選定人選；現任公司監事長劉濟平被處留黨察看一年，其職級被降為光大證券部門副職。此外，公司現任總裁兼執行董事，劉秋明誡勉談話；公司紀委書記范洪波被處分警告，公司副總裁王忠、梅鍵則被批評教育。光大證券此次人事大地震事件，據報與有人違反「中央的八項規定精神」有關。



6. 農業農村部總農藝師、發展規劃司司長曾衍德表示，春管春播進展總體較好。目前，冬小麥一、二類苗比例87.9%，比冬前提高17.4個百分點，比去年同期低3.7個百分點，長勢與常年基本持平，奪取夏糧豐收有基礎。春耕備播進展順利。據農情調度，今年春播糧食意向種植面積9.4億畝，比上年有所增加。目前，春播糧食已過兩成，早稻栽插過七成，東北水稻育秧過七成，均快於去年。他表示，擴種大豆油料落實較好。這是今年農業生產的一項硬任務。目前，已啟動實施國家大豆和油料產能提升工程，將大豆油料擴種目標任務落實到省市縣。此外，生豬產能回歸正常區間。據國家統計局統計，一季度末全國能繁母豬存欄4185萬頭，相當於4100萬頭正常保有量的102.1%。豬肉產量1561萬噸，同比增加14%。專家團隊預測，隨著新生仔豬數高位回調，飼料成本高位回落等各種有利因素的不斷積聚，三季度生豬養殖有望實現扭虧為盈，但是不確定因素依然存在。



7. 十三屆全國人大常委會第三十四次會議今日表決通過《期貨和衍生品法》，自2022年8月1日起施行。北京大學法學院教授郭靂表示，《期貨和衍生品法》審議通過，標誌著中國資本市場立法體系進一步完善，期貨和衍生品市場交易有了基本的法律遵循，後續的規則制定、執法司法活動具備了更堅實的基礎，而投資者將能更有力地實現依法維權。截至今年3月底，中國期貨市場保證金規模達1.29萬億元，同比增長33.85%，環比增長2.53%。今年前3個月，全國期貨市場累計成交量為15.33億手，累計成交額為128.61萬億元，同比分別下降17.07%和9.02%。



8. 聖路易聯儲銀行行長布拉德周一稱，為控制通脹，不排除在年內一次升息75個基點。紐約尾盤美匯指數報100.99，盤中觸及101.3，是2020年3月以來首次突破101價位。人民幣中間價止步兩連揚，下挫276點子創逾五個月新低，即期匯率（CNY）周三早跟隨走低，同樣大幅低開277點子，盤中跌穿6.41關口，全日暴跌375點，收報6.4153，錄兩連貶，收盤價創2021年10月18日以來逾半年新低。交易員表示，周三的中間價明顯低於預期，引發市場猜測，貶值預期略有上升。上海疫情略有緩解，但即期市場成交量仍低迷，這或很難有效推低匯價；美匯回吐漲幅，亦助力人民幣企穩。



撰文：經濟通中國組

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