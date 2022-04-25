《神州經脈》京城啟小範圍臨時管控 滬指跌穿三千關 人幣逾年低

內地疫情嚴峻，上海封控快一個月仍沒全面解封之際，新一波疫情蔓延至首都北京，朝陽區周一（25日）起全區隔天共展開3次常態化核酸檢測；該區更最新宣布，劃定臨時管控範圍：東二環以東，西大望路以西，華威南路和松榆南路以北，廣渠路以南合圍區域。區域內居民足不出區，區域內單位員工原則上居家辦公。辦公場所確需的日常保障人員實行封閉管理。

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疫情封控勢打擊經濟，加上中美債息倒掛，人民幣持續疲弱，人幣匯價續跌至逾一年低位，滬深股市上周累挫近4%後，周一要受壓下沉，滬綜指低開低走，午後一舉跌穿3000點，之後愈跌愈深，收市大挫5.1%，報2928.51點，是2020年6月以來的近兩年最低；深成指傷勢更重，大瀉6.1%，創業板指數跌5.6%。兩市超4400隻個股下跌，超180隻個股跌停。



各板塊全線受壓，煤炭、有色金屬、石油股跌勢顯著。大跌市資金急走，滬深兩市周一成交按日大增19%至8969億元（人民幣．下同）；不過，外資大舉撤出，從陸股通淨流出43.97億元。



今日新聞精選



1. 內地新冠疫情再度升溫，周日（24日）新增本土及無症狀逾2萬例。其中，上海昨日新增本土確診1.9萬例，社會面新增感染者降至217例。上海市統計局公布，一季度上海市地區生產總值10010.25億元，同比增長3.1%，增速比去年同期兩年平均增速回落1.6個百分點，不及全國平均增速4.8%。首都北京疫情亦「來勢洶洶」，4月22日以來，北京市累計報告41宗病毒感染者，近25%為60歲及以上老年人，老年感染者中未接種新冠疫苗比例達50%。朝陽區周一宣布劃定臨時管控範圍，區域內居民足不出區，小區居民非必要不出小區。國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年接受官媒專訪時重申，從傳播速度和病死率兩方面看，Omicron的嚴重程度都遠高於流感，一旦「躺平」（即共存），將造成大量重症和死亡個案。另據外電報道，由於疫情持續擴大蔓延，中國據報考慮批准使用輝瑞及BioNTech生產的復必泰疫苗。



2. 市傳人民銀行召集商業銀行及多家房地產公司開會，內容涉及房地產併購等問題，參會的主要有世茂集團(00813)、中梁控股(02772)、恒大集團(03333)、佳兆業(01638)等12家房企。據《中國證券報》引述接近中梁人士證實，消息屬實。會議主要談的是不良資產處置問題。陽光城(深:000671)一位人士亦確認會議有召開，並透露目前AMC機構承接此類業務意願較強。根據網絡流出的會議內容，對12家房企「四證不全」項目、涉及併購貸款置換土地出讓金項目等合規性要求有所放鬆；存量逾期補充增信後可以進行展期；要求開發貸全力支持房企，但是資金務必封閉管理；此外，需要保證按揭的發放。



3. 中央在二十大之前在金融行業掀起新一輪打貪風暴，根據中央紀委國家監委網站上周五（22日）披露的信息，招商銀行(03968)(滬:600036)原黨委書記、行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。目前，該行常務副行長王良主持銀行工作，經營管理運行正常。據《財通社》不完全統計，田惠宇應是今年金融系統中第28位落馬的高管。招商銀行今日召開經歷人事地震後的首次公開會議。王良承認，「招行股價上周有所波動下行，我們非常著急」。王良強調，招行自上市以來平均營收復合增速19.99%，並構建了被分析師譽為堡壘式的資產負債表，更加安全穩固長遠，值得投資者放心，包括盈利能力、收入結構、資本充足率、流動性覆蓋率、風險彌補能力。招行數據是非常安全的。招商首季業績顯示，期內錄純利360.22億元，按年升12.52%；營業淨收入919.99億元，增8.43%。不過，期內不良貸款餘額和不良貸款率均較上年末輕微上升。



4. 人民銀行全面降準0.25個百分點，周一生效。本次降準後，金融機構加權平均存準率為8.1%，釋出長期資金5300億元。據《路透》引述消息人士報道稱，包括中國銀行(03988)(滬:601988)、交通銀行(03328)(滬:601328)在內的一些中國國有銀行將同步下調存款利率上限。報道引述兩位銀行業人士稱，中行將把2至3年期限的定期存款利率下調約10個基點，交行的下調幅度也大致類似。目前尚不清楚工行、建行、農行等其他國有銀行是否也會調降存款利率上限，但消息人士稱，國有銀行在利率變動方面通常採取同步行動。另外，據《財聯社》報道，多家股份制銀行將於今日起下調3年期「特色定期存款」利率，下調幅度普遍在10個基點左右，最低將降至2.8%。也有個別銀行透露，該類存款的利率調整時間將安排在五一假期後。



5. 中央網信辦為遏制網絡暴力問題，開展「清朗專項治理行動」，聚焦社會影響力大的18間網站平台，包括新浪微博、抖音、百度貼吧及知乎等，通過建立監測識別、網絡暴力當事人實時保護、調整私信功能規則、干預處置、溯源追責、宣傳曝光等措施，進行全鏈條治理。網信辦表示，將加大對違法違規帳號、機構和網站平台處置處罰力度，針對首發、多發、煽動和跟風發布等不同情形，分類處置網絡暴力相關帳號，嚴肅問責處罰失職失責網站平台，會同有關部門依法追究相關人員法律責任。另外，國家計算機病毒應急處理中心近期通過互聯網監測發現17款移動APP存在隱私不合規行為，違反網絡安全法、個人信息保護法等相關規定，涉嫌超範圍採集個人隱私信息。被點名的券商合計有13家，既包括了如廣發證券(01776)(深:000776)、海通證券(06837)(滬:600837)等龍頭券商，也有中小券商身影，同時被點名的還包括4家第三方炒股軟件如大智慧(滬:601519)、優顧炒股等。對此，幾家被通報違規的券商相關人士回應表示，此次檢測存在提取檢測的版本存在不是從機構官方正式發布的應用市場下載的情況。



6. 國務院辦公廳上周發布推動個人養老金發展的意見，人社部、財政部等四部門相關負責人介紹有關情況。人社部負責人表示，個人養老金是屬於政府政策支持、個人自願參加、市場化運營的補充養老保險制度。繳費由參加人個人承擔，實行完全積累，每年繳納上限為12000元人民幣。個人養老金資金帳戶資金用於購買符合規定的銀行理財、儲蓄存款、商業養老保險、公募基金等金融產品，參加人可自主選擇。中國將結合實際分步實施，逐步推開，選擇部分城市先試行1年，再總結推廣。銀保監負責人表示，正在研究制定商業銀行個人養老金業務管理辦法等相關政策，確保推出更多運作安全、成熟穩定、標的規範、側重長期保值的銀行保險產品。中證監負責人表示，將抓緊出台個人養老金投資公募基金配套規則制度，保障養老金投資運作安全規範，促進個人養老金高質量發展。



7. 國家能源局副局長余兵24日在全國煤電「三改聯動」典型案例和技術推介會上表示，以煤為主的資源稟賦，決定了煤電在相當長時期內仍將承擔保障中國能源電力安全的重要作用。他透露，2021年煤電以不足50%的裝機佔比，生產了全國60%的電量，承擔了70%的頂峰任務，發揮了保障電力安全穩定供應的「頂梁柱」和「壓艙石」作用。在當前的技術條件和裝機結構下，煤電是最經濟可行、安全可靠的靈活調節資源，在提升電力保供能力的同時促進可再生能源發展。此外，據中鋼協測算，第一季度，國內市場鋼材波動上行，中國鋼材價格指數（CSPI）平均值為135.92點，同比上升4.38%。3月末，中國鋼材價格指數為138.85點，環比上升2.41%，同比上升1.89%。一季度，主要用鋼行業實際鋼材消費同比下降5%，其中建築業下降7%，製造業下降2%。同期，中國鋼表觀消費量約2.35億噸，同比下降9.5%。一季度中國鋼產量2.43億噸，同比下降10.5%。



8. 美匯上周五收盤企穩101關口以上，周線漲0.61%，今年漲5.7%。與此同時，美元兌日圓仍處於20年低位，報128.43。有分析認為，日圓持續貶值，或將帶動其他亞洲貨幣競爭性貶值。人民幣中間價今日迎四連挫，再跌313點子返6.49關，創八個月新低；即期匯率（CNY）周一早跟隨大幅低開245點子後跌幅再度擴大，全日瀉669點，報6.5544，五日累挫逾1800點，收盤價創2021年4月9日以來逾一年新低。人民幣貶值引發了市場的關注，中銀證券全球首席經濟學家管濤稱，最近這波人民幣急跌是市場做空壓力的集中宣洩，主要是受離岸市場驅動，反映外資減持境內人民幣金融資產後，在離岸市場購匯，推動離岸人民幣走弱。興業研究研報指出，目前結匯盤呈觀望態勢、購匯盤主導了人民幣匯率變動。在相對基本面和跨境資金尚未出現根本性扭轉前，人民幣兌美元趨勢性貶值行情將延續，但速率可能發生變化。展望後市，太平洋證券認為，短期（二季度）貶值壓力仍然存在，貶值至6.6附近能夠穩住。





撰文：經濟通中國組

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