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《京城近觀》朝陽群眾 手中有糧心不慌

26/04/2022

　　「確診幾例，我沒害怕，新增幾例疑似，我也沒害怕，但是你們一箱一箱往家拉米和麵，我真慌了。」在幾天之前，北京的疫情明顯升溫，在官方宣布防控升級之前，周六晚朋友圈中就有呼籲，讓大家趕緊囤點菜在家裏。儘管快到超巿的關門時間，有朋友立即衝出家門買菜，我用手機看了看，平時在用的買菜App還很正常，跟往常一樣，可供選擇的蔬菜水果的種類還算豐富，沒有任何官宣，但有備無患，多買點菜囤在家裏放心。

 

北京朝陽區25日開始大規模全區核酸檢測，秩序還算井然。(黃燕明攝)

 

　　星期日(24日)順利拿到了菜，心安了不少，心想至少夠吃一周。「上海人民在封控中等物資，北京人民在物資中等封控。」近兩個月，北京一直在行程卡中時不時帶著星號，帶星號代表了北京群眾如果要出差，有可能到了目的地就被隔離，對經常需要出差的人來說極是不便。另一方面，快遞的收發也會變得不方便，除了北京本地的快遞，各地寄到北京的快遞有的是延誤，更多的是根本不發到北京，網購也沒有了之前那麼方便快捷。

 

朝陽區居民趕緊買冰箱囤菜

　　24日晚上十點，官宣來了，北京加開了一場新聞發布會，宣布朝陽區全區接下來的一周將進行3次核酸常態化核測。雖然確診的病例不多，只有數十名本土確診，但是明顯整個氣氛都跟之前很不一樣。新冠疫情來到了第三年，北京經歷過當初新發地和京深海鮮巿場的數百名確診的衝擊，從未如此風聲鶴唳的北京居民，如今也緊張兮兮，由其是確診病例所在數字最多的朝陽區。

 


使館區附近連鎖超巿的蔬果區貨架空空如也﹐基本清零。(黃燕明攝)


　　手中有糧，心中還不慌。有了上海「菜盡糧絕」的前車之鑑，各種闢謠都不再相信，還是自家的冰箱最可靠。搶著出門囤菜是第一要務，不少北京巿民連夜出門到超巿搶購蔬菜、雞蛋等糧食，超巿的貨架被一掃而空。除了囤菜，北京民眾還囤起了冰箱，網上流傳的照片中，一整車的冰箱往小區運送。周一(25日)早上收到鄰居的關心，問我菜囤了沒有，說她已經下單了冰箱，有需要的話可以幫忙囤菜，感受到鄰里間的溫暖。

 


超巿油糧區貨物擺放稀稀落落，雞蛋和調味料等很搶手。

 

　　下午我出門到附近連鎖超巿實地考察，超巿的人流明顯比平時多一些，蔬果區基本上已經「清零」，空空如也，油糧貨架也空了大半，超巿職員不停地忙著上貨，把米和面放到貨架上。不知是否超巿所在的大使館區位置比較特殊，期間還遇上北京巿商務局的人員在現場監督補貨。

 


大貨車停在超巿門外，超巿職員正忙碌地不停補貨。

 

快遞車上的貨物也堆得滿滿的，跟「雙十一」運力緊張情度差不多。

 

朝陽區核酸檢測排隊需40分鐘至1小時



　　朝陽區25日起隔日共展開3次大規模的核酸檢測，從第一天情況來看，附近的核酸檢測點秩序還算井然，但是排隊檢測的人數從早到晚一直沒有變少，付費檢測的點，檢測一次需要大概40分鐘至1小時，免費檢測的點，排隊的隊伍更長，需時更久。

 

排隊做核酸的隊伍從早到晚都很長，即使是付款檢測，也要每個人排隊40分鐘至1小時。(黃燕明攝)


　　25日晚上北京又宣布大規模的核酸檢測擴展至11區，朝陽區的核酸檢測是25、27、29日，有家住豐台區的朋友苦笑說，豐台是26日、28日和30日，在朝陽區工作的豐台居民等於天天做核酸。防疫至上，核酸先行，突然覺得平平安安就好，在不能互相參與的日子裏，願我們保持綠碼。朋友做完核酸拍了一片小短片，片中傳來「社區的小可愛們，不花錢快來做核酸。萬里長城永不倒，核酸檢測不可少，秦時明月漢時關，不做核酸不過關，李白乘舟將欲行，不做核酸可不行，夫妻雙雙把家還，趕緊來這做核酸。」

 

撰文：經濟通北京記者黃燕明

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