【疫情陰霾】大行紛削中國全年GDP預測 5.5%增長難達標

內地多地疫情反彈，上海封控已逾1個月至今仍未全面解封，北京疫情也正在升溫，經濟無疑受打擊，增速放緩已是事實。最新公布的2022年一季度GDP同比增長4.8%，數據雖然高於市場預期，但相比政府提出的全年5.5%增長目標有差距，加上第一季度GDP增長率還未完全體現本輪上海疫情的影響，而最新公布的4月官方製造業PMI進一步下降至47.4，財新製造業PMI更進一步降至46，連續兩個月處於收縮區間，創2020年首輪新冠疫情防控以來新低。

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多家國際金融機與外資投行紛紛下調中國今年的經濟增長預測，其中巴克萊「最悲觀」，指一旦疫情失控，中國今年GDP增長預測恐要由4.3%再削減至3%。巴克萊報告指出，製造業活動持續收縮主要是受新冠疫情影響，該行在上月中旬已將中國今年GDP增長預測下調至4.3%，若疫情出現更廣泛的爆發，導致更多封鎖措施，經濟會有再下行的風險。



清零政策產生巨大經濟成本



摩根士丹利指，儘管清零政策已產生巨大的經濟成本，但中國未有打算放棄，這導致投資者憂慮中國政策並非以經濟目標為導向，恐導致潛在基本面出現變化。大摩將今年經濟增長降40點子至4.2%，第二季GDP按季負增長0.5%，第三季按季增長則稍為加快至1.8%。



不過大摩補充，基於政治考量及公共衛生問題，相信中國現行的清零政策只是過渡性，只要第四季80歲以上疫苗接種率升至較高水平，加上黨代表大會舉行，中國便有可能退出清零政策。



瑞士瑞聯銀行(UBP)亞洲高級經濟學家Carlos Casanova早前指出，該行把中國第二季GDP按年增速預測由4.5%調降至3.5%，並認為市場定價目前還沒有反映國內經濟活動在第二季轉弱的因素，預料在當局於下半年推出更多刺激措施之前，A股總回報、信貸困境和人民幣將承受更大壓力。該行仍預測今年中國經濟將增長5%，但前提是消費活動能夠在6月以後反彈，且人行將採取較寬鬆的政策，並配合內地銀行下調房貸利率，但未來將進入最艱難的月份。

上海地鐵 (iStock圖片)



匯豐:濟復甦步伐由「V」反彈變成「W」型



匯豐環球研究發表報告，指中國受累疫情爆發及清零政策，及後經濟復甦步伐將由「V」型反彈變成「W」型，同時又將中國第二季GDP按年增長分別由5.2%降至2.7%，按年倒退0.4%。報告又下調第三季GDP增長由6.2%降至5.5%、全年GDP增長由5.6%降至4.9%，即較中國政府定下約5.5%增長目標為低。



研報指，由於中國封城，零售、房地產投資、服務輸出均錄得倒退，工業增長更是大跌，而４月更顯惡劣。雖然上海開始部分行業的工廠復工，北京亦要求放寬防疫措施，以確保物流及供應鏈穩定，但仍需時回復正常，因此下調GDP增長預測。



惠譽將中國今年經濟增長預測由4.8%下調至4.3%，與此同時，該行上調內地明年經濟增長預測，由5.1%調升至5.2%。惠譽預計，疫情出現的混亂局面將獲得緩和，因全國的感染病例似乎已從4月中旬的高位回落，而中央政治局已表示希望改善疫情防控與經濟發展之間的協調。

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人行王一鳴:二季度增速重返5%以上尤為重要



市場憧憬中央將出台更多宏觀政策推動經濟。人民銀行貨幣政策委員會委員王一鳴上月底曾表示，當前應有效控制住疫情，特別是在5月上旬控制住疫情，實施更大力度的宏觀政策來對沖疫情影響，讓二季度經濟增速能夠重返5%以上，這對為全國實現5.5%的預期目標奠定基礎尤為重要。



中原銀行首席經濟學家王軍認為，即使一季度的GDP增長高於去年四季度，但離5.5%的年度增長目標仍有很大距離。3月份的增長受到抗疫的嚴重影響，服務業的消費受到極大打擊，今年第二季度將遭受更大的壓力，經濟在多大程度上失去動力將取決於中國是否會對其抗疫政策進行靈活調整，並通過其宏觀政策提供更大的支持。

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瑞銀:寬鬆信號減經濟下行風險



中共中央政治局會議首次提出「疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全」三大方針。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指出，過去幾個月房地產政策逐步放鬆，是次政治局會議定調應會推動政策進一步寬鬆。



她又認為政府並不會「不惜一切代價」實現全年5.5%的經濟增長目標。因此，該行維持全年GDP增長4.2%的預測不變，不過政治局會議所傳遞的信號以及未來進一步的政策支持減少了今年增長面臨的下行風險。



大摩預測中央會在7月的政治局會議中，採取更多寬鬆措施，並繼續就業市場穩定為重心，並估計今年內中國會再調低存款準備金率75點子，同時減息20點子，人行也會推出更多針對性再融資工具，以緩和疫情的衝擊。

撰文：經濟通通訊社記者馬湘琪

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