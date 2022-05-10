《神州經脈》4月美元計出口減速進口歸零 中證監出口術A場反彈

4月中國美元計出口按年增幅放緩至3.9％，創2020年6月以來最慢增速。4月進口增速從兩個月前的兩位數降至零。以人民幣計價，4月出口增長1.9％，低於預期的3.1％；進口下跌2％，較市場預期跌3.3％為佳。4月貿易順差達511.2億美元，高於3月的473.8億美元。

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環球避險情緒升溫，市場隔夜美股狂瀉，不過中證監中午開聲撐A股，指各類風險因素對A股市場的影響是可控的，滬深股市周二（10日）低開高走，光伏、風電、半導體等賽道股掀漲停潮，券商、銀行等大金融板塊走高，兩市超3700股飄紅。



兩市早間低開高走，三大股指集體翻紅，上證綜合指數（滬綜指）低開1.28％後上演「三千攻防戰」，午後繼續走強，收漲1.06％，報3035.84點，深成指漲1.37％，創業板指漲超2％。



陸股通周二恢復，外資經滬股通、深股通加速流出，全日北向資金淨賣出89.26億元，全日兩市成交8469億元，按日大增11.5％。



中證監副主席王建軍最新表示，總的看，各類風險因素對A股市場的影響是客觀存在的，但影響是可控的，市場穩定運行是有堅實基礎的。王建軍強調，目前市場槓桿資金規模有限、風險可控，公募基金總體是淨申購，沒有出現集中贖回。市場短期波動不會改變中國資本市場長期向好的大趨勢。資本市場投資要堅持價值投資、長期投資，要風物長宜放眼量。



內地堅持以「動態清零」應付疫情，美國投資管理公司貝萊德最新發表報告，更改對中國資本市場「適度超配（modest overweight）」的看法，改予對中國股票和債券中性立場。貝萊德策略師指出，中國為遏制疫情而採取的大範圍封控舉措，正導致增長前景迅速惡化，因而改變立場。



今日新聞精選



1. 據外媒引述知情人士報道稱，美國商務部正在考慮禁止美國公司向中國公司出售先進的晶片製造設備，亦禁止中國公司購買美國生產的工具來製造先進晶片。這個禁令目前尚處於籌劃的初期階段，但一旦落實，或將影響到華虹半導體(01347)、長鑫存儲、長江存儲等內地晶片企業。知情人士透露，總部設於美國的全球最大晶片設計企業新思科技，因被指向華為旗下的海思其提供晶片設計和軟件，幫助海思通過中芯國際(00981)(滬:688981)生產晶片，目前正在接受美國商務部調查。根據美國有關禁令，美國企業在未取得授權下，被禁止向華為及中芯國際出售敏感技術。此外，美國證監會再將新一批共11家在美國上市的中國公司，列入「預定除牌名單」，當中包括滴滴、陸金所及趣頭條等。到目前為止，已經有139隻在美國上市的中概股被美國證監會根據外國公司問責法列入退市風險名單。此外，針對美國國務院5日更新台美關係現況的簡報，刪除「台灣是中國一部分」和「不支持台獨」等關鍵措辭，中國外交部發言人今日回應表示，美國試圖將一個中國原則空心化，這種企圖改變台海現狀的政治操弄是不會得逞的。



2. 人民銀行9日發布《2022年第一季度中國貨幣政策執行報告》，相較於去年四季度，本期報告對下階段的貨幣政策安排更強調紓困困難行業、脆弱群體，並加大結構性貨幣政策工具的實施力度。《報告》提出，穩健的貨幣政策要加大對實體經濟支持力度，穩字當頭，主動應對，提振信心，搞好跨周期調節，堅持不搞「大水漫灌」，聚焦支持小微企業和受疫情影響的困難行業、脆弱群體。其中，「主動應對，提振信心」是最新的提法。人行還披露，國有銀行和大部分股份銀行4月下旬已下調1年以上定期存款利率。此外，人行國庫局局長董化杰今日在留抵退稅新聞發布會上表示，2022年以來，已累計上繳結存利潤8000億元，全年上繳利潤將超1.1萬億元，為退稅資金保障打下堅實基礎，直接增強財政可用財力，進一步激發微觀主體活力。同時，已上繳結存利潤8000億元相當於降準0.4個百分點，與其他貨幣政策操作相互配合，保持流動性合理充裕。



3. 國家副主席王岐山與即將卸任南韓總統的文在寅，周一（9日）下午在青瓦台會面。王岐山表示，過去5年中韓關係取得不少重要發展，兩國經濟融合度高，我中有你，你中有我，特別是在全球經濟不振背景下，去年中韓經貿合作逆勢上揚，彰顯了中韓經貿合作的韌性和巨大潛力。王岐山強調，中韓是永遠的近鄰，互為重要合作夥伴，擁有廣泛共同利益。不論國際地區形勢如何變化，中韓友好合作的基本面不會變也不能變。中方讚賞韓方為改善南北關係、推動半島問題政治解決進程作出的重要貢獻，願同韓方加強溝通協調，共同致力於早日實現半島無核化和長治久安。文在寅表示，過去5年韓中關係克服困難，實現發展，希望下屆政府維持這一勢頭。韓方願與中方一道，以建交30周年為契機，進一步增強溝通，擴大合作，推動韓中關係更上層樓。



4. 內地新冠肺炎確診個案持續回落，周一本土確診加無症狀感染合計不足3500宗。國務院聯防聯控機制9日召開電視電話會議，國務院副總理孫春蘭強調，堅持「動態清零」不猶豫不動搖，堅持底線思維、極限思維，抓早抓小抓基礎，發現一宗、撲滅一宗，確保疫情可管可控，為黨的二十大勝利召開營造良好環境。上海近期日均確診降至3000宗左右，上海市委、市政府上周五（6日）晚召開堅決打贏大上海保衛戰動員大會，會後不少街道、小區又開始加強防控措施，倡議居民減少外賣和快遞、提倡「非必要不就醫」、居民不得出小區活動，還有的小區實行「一人陽性、全樓隔離」措施。《上海證券報》近期針對長三角區域內667家上市公司的復工復產情況進行調查，在有效反饋的142家上海公司中，49％的公司復工復產率不足30％。北京昨日新增61宗本土確診病例和13宗無症狀感染者，無新增疑似病例，涉朝陽、海淀等8區，新增1宗境外輸入確診病例，無新增疑似病例和無症狀感染者。其中，順義區北京農商行發生聚集性疫情，造成感染者21宗。



5. 再有內地房企懷疑爆雷，網傳碧桂園(02007)在成都、福建等多地的監管帳戶已被凍結，網友紛紛轉發相關截圖，並質疑碧桂園是否已「爆雷」。其後碧桂園方面發聲明稱，是該公司在福建的參股項目發生了「客訴」，但目前涉及項目事宜已妥善解決，相關監管措施已解除。另據內媒《澎湃新聞》報道，深陷資金鏈問題的融創中國(01918)在和幾名潛在買家洽談出售位於深圳的冰雪文旅城項目51％股權的事項。在潛在的買家名單中，深圳地鐵集團正和融創方面接觸，洽談接手股權一事。據悉，目前融創出售股權一事仍在洽談中，並未最終確定接手方和簽署合同。此外，世茂集團(00813)在岸子公司世茂股份(滬:600823)發布公告稱，擬於下周一（16日）周五（20日）召開「19世茂G3」持有人會議，擬將該期債券全部債券持有人的本金兌付日延後一年至2023年5月22日。兌付日調整期間的新增利息隨本金一起支付，利隨本清。「19世茂G3」發行規模5億元，票息4.15％，原定到期日為2022年5月22日。



6. 全國促進外貿外資平穩發展電視電話會議9日在北京舉行。國務院副總理胡春華強調，毫不動搖堅持「動態清零」總方針，扎實做好穩外貿穩外資工作，積極努力穩住外貿外資基本盤，穩住現有外資企業。胡春華指出，今年中國外貿外資工作受內外部多重因素影響，穩外貿壓力顯著增加，穩外資也面臨諸多挑戰。面對複雜嚴峻的形勢，要想方設法穩定外貿企業生產經營，著力幫助企業保訂單保市場，確保外貿物流暢通，全力保障產業鏈供應鏈完整和穩定，更好發揮開放平台在穩外貿中的積極作用。要更加重視和做好穩外資工作，切實穩住現有外資企業，持續加大招商引資力度，大力優化外商投資結構。各地都要發揮優勢、積極作為，加強和完善外貿外資服務保障機制，幫助企業解決實際困難。胡春華強調，要積極促進消費，擴大國內需求，發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用。要推動國內商貿物流暢通，為擴大內需創造有利條件；要支持企業內外貿一體化經營，不斷提高統籌利用國內國際兩個市場的能力和水平。



7. 國家廣電總局等四部門發布《關於規範網絡直播打賞 加強未成年人保護的意見》。《意見》提出7條工作舉措，包括禁止未成年人參與直播打賞；嚴控未成年人從事主播；優化升級「青少年模式」；建立專門服務團隊；規範重點功能應用；加強高峰時段管理；加強網絡素養教育。與此同時，中國廣播電視社會組織聯合會、中國網絡視聽節目服務協會日前發布《演員聘用合同示範文本（試行）》，明確演員片酬等勞務收入，不得使用現金方式支付，不得以股權、房產、珠寶、字畫、收藏品等變相支付報酬形式隱匿收入，要嚴格區分個人收入和工作室經營所得、公司收入。合同說明中，再次重申各方應該知曉並願意嚴格遵守早前發布的《關於電視劇網絡劇制作成本配置比例的意見》，即全部演員的總片酬不超過制作總成本的40％，其中主要演員不超過演員總片酬的70％，其他演員不低於演員總片酬的30％。



8. 銀保監副主席梁濤表示，將指導銀行保險機構積極探索跨周期投資模式，踐行價值投資、專業投資和長期投資理念。銀保監將建立健全保險資金長周期考核機制，豐富保險資金參與資本市場投資的渠道，鼓勵保險資管公司加大組合類保險資管產品發行力度，引導將更多資金配置於權益類資產。下一步，將引導銀行業保險業抓緊落實已確定的各項金融政策，增加和改善金融供給，鼓勵撥備水平較高的大型銀行及其他優質上市銀行有序降低撥備覆蓋率，釋放更多信貸資源。此外，充分發揮保險資金長期投資優勢，有針對性地解決好「長錢短配」問題，進一步壓縮非標資產比例。在過去幾年普惠型小微企業貸款增長迅速的基礎上，繼續明確普惠型小微企業貸款增速、戶數「兩增」目標，其中今年國有大型銀行新增普惠型小微企業貸款要達到1.6萬億元，城市商業銀行明顯提升普惠型小微企業貸款佔比。



9. 雖然美國聯儲局的貨幣緊縮政策令美股陷入動盪，但美元走強，美匯指數周一紐約盤中一度升破104大關，至104.19，再創20年新高。人民幣中間價三連挫至逾一年半新低，即期匯率（CNY）周二早跟隨低開118點子，早盤低見6.7411瀉逾兩百點，午後氣氛顯著好轉，全日僅跌25點，收報6.7227，錄四連貶，收盤價創2020年10月15日以來近19個月新低。平安證券首席經濟學家鐘正生在點評中表示，當前人民幣貶值的幅度和速度或許已經觸及政策敏感區間，後續若人民幣匯率進一步走貶，監管層或出台抑制人民幣貶值的政策工具。如果參照2015年以來人民幣貶值年份的幅度和振幅，認為今年底人民幣兌美元匯率的上限可能就在6.75附近，但年內貶值的頂部可能達到6.85左右。此外，人民銀行7日公布，4月末中國外匯儲備31197.2萬億美元，較3月末減少682.74億美元，為連續第四個月下滑，降幅為2.14%。4月外儲下滑幅度較3月顯著加大，單月降幅創2016年11月以來最大。今年前四個月，中國外匯儲備累計減少1304.5億美元。

撰文：經濟通中國組

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