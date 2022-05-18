《神州經脈》劉鶴支持平台經濟 70城新樓價環比轉降 滬指收跌

國務院副總理劉鶴發言為近年來政府重拳監管的現象降溫，市場認為是釋放「支持平台經濟、民營經濟持續健康發展」的積極信號，但利好情緒或已於周二（17日）消化，滬深股市全日維持窄幅上落，科技股升幅不強，而地產、白酒、金融、能源等板塊走低，拖累滬綜指衝擊三千一失利，滬指全日收跌0.25％，報3085.98點；深成指跌0.2％，創業板指亦軟0.16％。

（資料圖片）





兩市全日成交7703億元（人民幣．下同），按日減少2.5％。



今日新聞精選



1. 據《路透》引述美國政府官員報道，拜登政府在應對通脹之際，內部就是否削減中國進口貨關稅出現分歧。美國財長耶倫在內的官員希望削減多項關稅，但貿易代表戴琪希望維持徵稅，以保障美國工人職位，防止中國行為影響全球市場。與此同時，美國財長耶倫到訪歐洲出席七國集團財長會議。她在比利時的布魯塞爾經濟論壇發表演說，提醒歐洲盟友面對或與中國交涉時，若能團結行動將更為有效，中國或能作出更善意的回應。耶倫指他們有共同利益，鼓勵中國避免採取對歐美不利的經濟做法，有關行為包括影響貿易與投資、發展及氣候政策，以及向面臨不可持續債務負擔的國家提供債務減免。此外，美日印澳「四方安全對話」（Quad）面對面領袖峰會前夕，國務委員兼外長王毅周三（18日）在同日本外相林芳正舉行視頻會晤時，就日美涉華消極動向表明立場，強調日美雙邊合作不應挑動陣營對抗，更不應損害中方的主權、安全和發展利益。



2. 國家統計局最新公布4月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，《路透》根據數據測算，4月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比上漲0.7％，為2015年10月以來最低（當時同比漲0.1％），且漲幅為連續第11個月收窄，上個月為1.5％；環比則轉為下跌0.2％，為今年來首次，上一次下跌是去年12月（當時亦為環比跌0.2％）。經測算，4月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有18個（3月為29個）；持平五個（3月三個）；下跌47個（3月38個）。統計局城市司首席統計師繩國慶解讀指，4月份，70個大中城市中，商品住宅銷售價格下降城市個數增加，一二三線城市商品住宅銷售價格環比總體呈降勢、同比繼續走低。另據內媒報道，天津、蘇州部分銀行今起首套房利率最低降至4.4％。此外，中山下調競買保證金比例至不低於出讓起始價20％，並可分期繳納地價款。



3. 國政協於17日召開中國數字經濟發展專題會議，國務院副總理劉鶴發表講話指出，支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，處理好政府和市場關係，支持數字企業在國內外資本市場上市。他稱，全球數字經濟正呈現智能化、量子化、跨界融合等新特徵，要努力適應數字經濟帶來的全方位變革，打好關鍵核心技術攻堅戰，以開放促競爭，以競爭促創新。今次協商會約100人參會，包括三六零(滬:601360)實控人周鴻禕和百度(09888)主席李彥宏，兩人都是政協委員。官媒《人民政協報》以牢牢把握「數字經濟」發展的春天為題，報道是次全國政協召開數字經濟專題會。報道提及，數字經濟是繼農業經濟、工業經濟之後的主要經濟形態。此前，國務院印發《「十四五」數字經濟發展規劃》提出，中國數字經濟核心產業增加值佔GDP比重，由2020年的7.8％，到2025年的10％。



4. 內地新冠疫情持續緩和，本土確診及症狀感染合計1227宗。上海市衛健委通報，17日上海新增本土新冠肺炎確診病例96例和無症狀感染者759例，所有案例都是在隔離管控中被發現，換言之當地實現連續第四日社會面疫情清零。北京通報，17日新增52例本土確診病例和17例無症狀感染者。經北京市區疾控專家綜合研判，朝陽區封控管控區域防控措施調整:四個封控區降級為管控區；一批管控區域解除管控措施。此外，上海華山醫院感染科在微信公眾號發文指，由中國科學家研發的抗新冠病毒小分子口服藥物VV116在中國奧密克戎感染受試者中首個臨床研究成果已於今日發表在Emerging Microbes & Infections雜誌。究數據提示，在有症狀的患者中，給予VV116亦可以縮短患者的核酸轉陰時間，但由於本研究所納入的樣本量有限，所有受試者均未發展為重症或危重症。



5. 國資委副主任翁傑明表示，國有控股上市公司要做推動資本市場健康穩定發展的表率。各地國資委要按照便利企業的原則，對國有控股上市公司股份回購、現金分紅給予積極指導支持。集團公司要做積極負責任的股東，鼓勵長期持有上市公司股份，適時增持價值低估的上市公司股票。上市公司要適時實施股份回購，增強投資者信心，所需資金可依法通過發行優先股、債券等多種渠道籌集。國資委透露，中央企業控股上市公司股權激勵覆蓋面已達到40％。翁傑明指，國有控股上市公司要強化豐富正向激勵，激發內生動力活力。要加大力度依規有序推進上市公司股權激勵。要加大科技型上市公司的激勵力度。要注重多種激勵工具的系統集成。翁傑明也強調，要處理好強化激勵和普遍受益的關系，既要逐步體現共同富裕原則，也要避免「激勵」變「福利」，成為套現的工具。



6. 國家財政部周二公布的數據顯示，今年1－4月累計，全國一般公共預算收入74293億元，扣除留抵退稅因素後增長5％，按自然口徑計算下降4.8％；全國一般公共預算支出80933億元，增長5.9％，為預算的30.3％。《路透》根據歷史數據計算，4月全國一般公共預算收入近腰斬，按年減少41.3％，支出跌2％；國有土地使用權出讓收入少37.9％，反映樓市持續低迷。疫情防控相關的支出令財政支出的剛性愈發緊繃，地方財力持續捉襟見肘。受退稅減稅政策影響，多地財政收入出現大幅下滑。其中深圳4月一般公共預算收入按年降44％，蘇州財收挫幅接近50％，溫州跌幅更超過70％。上海市政府尚未公布4月財政收入，但已於周一（16日）公布將發債654.8億元。有海外經濟學家認為，上海發債救財政可能是杯水車薪，因為防疫等支出開銷很大，財政收入減少，財政壓力急增。另一受疫情嚴重影響的吉林省財政廳日前透露，4月全省一般公共預算收入按年減少74.4％。其中，1至4月累計增值稅和企業所得稅按年降幅分別高達40％和30.6％。



7. 東航(00670)一架波音737－800型號客機，3月在廣西梧州意外墜毀，隨後飛機黑盒被尋獲。外媒《華爾街日報》引述接近美國監管機構官員消息，事故或因駕駛艙內有人故意令飛機急墜造成。知情人士透露，黑盒數據表明，控制系統的一些指令輸入「將飛機推入了致命的俯衝狀態」。一名熟悉美國初步評估的人士說:「該飛機按照駕駛艙內某人的指示行事。」他又表示，牽頭調查的中國當局迄今尚未發現肇事飛機有任何機械或飛行控制問題。東航發聲明表示，沒有新證據可確定失事班機存有任何問題，除重申東航高層3月提到的機師健康、家庭和睦外，還補充機師財務狀態良好。墜機前有人闖進駕駛艙的情況亦不大可能發生。另據官媒《環球時報》報道，美國國家運輸安全委員會參與事故調查的人員明確表示，未向任何媒體發布有關調查信息。



8. 美元連續第2天走低，美匯指數周二紐約尾盤跌0.81％，報103.34，是2周以來最低。人民幣中間價三連漲至一周高，即期匯率（CNY）周三早跟隨高開102點子，全日跌18點，收報6.7490。交易員稱，市場風險情緒改善令美元指數繼續回調，不過美聯儲加息預期料會提供支撐，短期人民幣可能寬幅震盪。他們並表示，境外投資者連續減持人民幣債券，短期跨境資金仍面臨流出壓力；不過隨著上海推進復工復產及穩增長措施繼續推出，中國經濟基本面料會有所改善，這利於市場情緒持續修復。人行上海總部最新數據顯示，截至4月末，境外機構持有銀行間市場債券3.77萬億元，較3月末減少1100億元，為連續第三個月下降。據《路透》周三根據中債登最新數據計算，境外機構投資者4月連續第三個月減持中國銀行間債券，規模881億元，環比降逾一成；其中連續第三個月減持中國國債，規模420億元，環比降逾兩成。





撰文：經濟通中國組

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