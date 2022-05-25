  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《京城近觀》AI進入金融街：交易員與金融科技的融合

25/05/2022

　　近年來，隨著人工智能的興起，北京金融街的銀行業也不甘落後。今年，貨幣市場智能交易助手正式入駐民生銀行，基於自然語言處理、機器學習等前沿技術，AI機器人可以自如應對質押式回購這類高頻資金交易的詢價需求。

 

AI交易今年正式進駐民行，替代重複性工作，但不能完全取代人工。（受訪交易員提供）

 

　　質押式回購是銀行間市場交易量最大的交易品種，每日約5-6萬億元。傳統模式下，交易員較多採用一對一的交易協商機制，交易溝通成本較高，民生銀行的AI機器人實現詢價對話環節的完全擬合，大幅降低人工交易成本，有效提升同業客戶覆蓋能力。

 

AI機器人提供詢價功能 回復快速

　　民生銀行的AI機器人通過部署的交易員iDeal帳號面向全國近4萬家金融機構提供報價。即時通訊平台iDeal由中國外匯交易中心開發，提供交易、發行等多項服務。

 

 

詢價全過程由人工轉向AI機器人，幾乎實时回復。（受訪交易員提供）


　　AI機器人會通過高度智能化的語義識別技術，同其他金融機構的交易員確認基本的交易要素:期限、金額、押券類型等等，再由交易員確認後完成詢價成交。AI機器人可以實現連續的自然對話，但不一樣的是，AI機器人能極大拓展交易員的溝通能力邊界，並把交易效率提高到一個新「境界」。對於向民生銀行借錢的對手，AI機器人在1秒內就可以回復可供融出的資金量及價格。除了速度快，最重要的是能做到準確無誤，AI機器人的資料倉庫和風控機制可以統籌規劃交易安排，不會讓融出的錢超出設定的當日頭寸(款項)上限，並根據本行風險管理政策逐筆校驗，從而有效管控操作風險。

人工交易洽談成本高耗時長 AI提升效率

　　民生銀行對《經濟通通訊社》表示，AI機器人主要對人工交易環節比較繁瑣的部分進行流程上的大幅優化。「過去大部分都是採用人工對話形式，每天要花費幾個小時，每筆交易需要進行一對一的溝通確認，每個交易員每天只能和幾十個、最多上百個交易對手洽談，交易成本比較高。」


　　借助人工智能科技，詢價互動的全部過程由人工轉向AI機器人，資金融入方可以跟機器人對話完成詢價，交易員的人工時間成本可以極大優化和壓縮。「現時已基本實現交易場景全覆蓋，市場迴響良好，本方交易員的交易時間可以減少80%以上，交易對手第一時間就能確定可以借到的規模和價格，雙方效率上都有很高的提升。」

AI解放重複性工作 不能完全代替人工

　　AI能完全代替人工嗎？答案是不能。現時交易員需要每天為機器人系統設置不同的參數，如每日各期限頭寸、不同機构的交易策略、押券規則等等。AI機器人的優勢在於可以將交易員精力聚焦在交易策略本身，而不是把時間和精力用於重複的溝通過程，從而聚焦在更能創造價值的部分。


　　「AI機器人幾乎是實时回復，能夠提升交易效率，也能提高交易對手覆蓋數量。如果機器人互動有問題，需要人工服務，我們也會實时關注並隨時介入。」民生銀行交易員表示。


　　民生銀行的AI機器人今年1月正式上線，時間不長，只有四個月左右，「現時仍在不斷的完善陞級中，將有力促進交易效率與協同能力的有效提升。」

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

154.600

異動股

02333

長城汽車

13.260

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

80.250

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 154.800
  • 02333 長城汽車
  • 13.320
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.250
  • 06111 大發地產
  • 0.660
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 79.700
股份推介
  • 00762 中國聯通
  • 3.720
  • 目標︰$4.02
  • 00881 中升控股
  • 51.000
  • 目標︰--
  • 00753 中國國航
  • 5.380
  • 目標︰$6.10
  • 03606 福耀玻璃
  • 35.350
  • 目標︰$37.46
  • 01299 友邦保險
  • 76.200
  • 目標︰$84.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 331.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.250
  • 00941 中國移動
  • 50.150
  • 03800 協鑫科技
  • 2.710
  • 01211 比亞迪股份
  • 259.600
報章貼士
  • 00762 中國聯通
  • 3.720
  • 目標︰$4.02
  • 00960 龍湖集團
  • 38.350
  • 目標︰$43.55
  • 00570 中國中藥
  • 3.880
  • 目標︰$5.50
熱炒概念股
即時重點新聞

26/05/2022 09:57  恒指跌幅擴大失守兩萬關，碧服挫逾6%，暫為表現最差藍籌

26/05/2022 08:39  《駐京專電》李克強:六方面推動經濟回正軌，保市場保就業保民生

26/05/2022 07:50  《匯市走勢》聯儲局傾向未來每次加息50基點，美元結束2日跌勢

26/05/2022 07:53  知乎(02390)首季虧損擴至逾6億人幣，收入增55%

26/05/2022 07:53  《國企紅籌》鞍鋼股份(347)首季純利逾10億人幣，跌54%

26/05/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３７﹒５億人幣，買中移沽神華

26/05/2022 08:36  【大行炒Ｄ乜】快手虧損收窄，摩通維持增持，目標升至１２０元

20/05/2022 18:10  《嚟緊炒Ｄ乜》小米股價見底估值平，分注部署博復甦

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】快手減虧損　摩通維持增持兼升目標
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨料國策月底出台帶動港股重上廿天線　阿里短線買入具值博率
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》中美審計磋商撲朔迷離　國務院開大會穩經濟A場收升
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

搵工、消費可參考！2022公平企業賞出爐！半島商品、房協獲鉑金賞！哪些食品品牌上榜？你心儀 / 工作的企業支持公平貿易嗎？（附完整名單）
人氣文章

時事要聞

迪士尼煙花匯演 下月回歸
人氣文章

娛樂情報

紅館騷加開2場鏡粉專場 MIRROR實名制賣飛趕絕黃牛
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

免費退貨是理所當然？消費者被Zara狠狠的摑了一巴！
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

只要眼光好，仙丹無處不在？要成功食到仙丹賺大錢，3個先決條件，缺一不可！
人氣文章

Gym Come True．2% Fitness Team

沙灘重開！以腹肌迎接夏日！動態平板循環訓練示範，6個動作，每日10分鐘，全身燒脂兼練出緊實線條！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
「性」不是愛的保證？不急於獻身，分清楚對方是愛上你，還是愛上床，不是更好？
人氣文章
天氣濕熱霉菌出沒！吃發霉食物可誘發肝炎肝癌！專家：切除發霉部分仍有毒素！
人氣文章
頻洗手洗到甩皮？營養師：塗抹、食用膠原蛋白皮膚難吸收！養膚飲食靠呢4個元素
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2022 11:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2022 11:31
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2022 11:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/05/2022 11:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章大行報告26/05/2022
【大行炒D乜】快手減虧損　摩通維持增持兼升目標
人氣文章開市Good Morning26/05/2022
林家亨料國策月底出台帶動港股重上廿天線　阿里短線買入具值博率
人氣文章中國故事25/05/2022
《神州經脈》中美審計磋商撲朔迷離　國務院開大會穩經濟A場收升
人氣文章財經熱話25/05/2022
【內房困局】人行銀保監部署加大信貸支援　惟大行紛唱淡內房升唔起
人氣文章財經熱話25/05/2022
【阿里預測】阿里上季經調整淨利潤料跌31%　CRM收入恐倒退
人氣文章財經熱話25/05/2022
快手網易季績勝預期　大行降目標價無阻股價造好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金