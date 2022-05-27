《神州經脈》4月工業利潤現負值 中美再隔空溝通 滬綜指收升

內地新冠疫情之下的防控措施嚴重衝擊工業生產和銷售，統計局公布，4月工業利潤同比下降8.5％，時隔兩年再現負值，且降幅為2020年3月以來最大。中美再次嘗試隔空闡述各自政策立場，滬深股市周五早（27日）高開，不過午後一度集體翻綠。滬綜指收升0.23％，報3130.24點，全周則跌0.5％；深成指軟0.12％，創業板指升0.06％。教育板塊大漲，油氣股全天強勢，大基建板塊繼續走強，個股整體跌多漲少。

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兩市周五成交8158億元（人民幣．下同），較周四（26日）少近1％，外資循陸股通全日流入逾39億元。



國務院日前罕有召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，據外電報道，總理李克強在會上對中國經濟形勢作出嚴重警告，並向各地官員提出穩經濟要求。據報李克強警告失業率上升將帶來嚴重後果，要求中國第二季度經濟增長必須為正，失業率必須下降，並要求地方政府在疫情受控後要採取措施支持復工，李克強還強調要保證糧食和能源安全。



外資對中國經濟的看法漸趨悲觀，摩根士丹利吹奏「摩笛」，將2022年中國經濟增速預測從4.2％下調至3.2％，更預測第二季中國經濟僅同比增長0.5％，環比萎縮3％。



今日新聞精選



1. 國家統計局公布，今年1－4月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額26582.3億元，同比增長3.5％，增速較1－3月的8.5％大幅收窄。單計4月份，工業企業利潤同比下降8.5％。分門類看，4月採礦業利潤同比增長1.42倍，製造業利潤下降22.4％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤下降26.8％。統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，4月份，國內部分地區疫情散發多發，給工業企業生產經營造成較大衝擊，工業企業利潤出現下降。隨著能源保供、助企紓困、支持實體經濟發展等各項措施持續顯效，將有力促進工業經濟加快恢復。1－4月份，全國規模以上工業企業利潤同比增長3.5％，增速較1－3月份的8.5％大幅收窄5個百分點。分門類看，採礦業利潤同比增長1.46倍，繼續保持快速增長；製造業利潤下降8.3％，降幅較1－3月份擴大6.2個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤下降29.3％，降幅略有收窄。此外，1－4月份，東部地區、東北地區工業企業利潤同比分別下降16.7％、8.1％，合計影響工業企業利潤增速較1－3月份回落4.2個百分點。主要行業中，汽車製造業受衝擊較為明顯，影響製造業4月份當月利潤下降6.7個百分點。



2. 美國國務卿布林肯在喬治華盛頓大學發表演說，闡述拜登政府的對華政策。他指出，美國並非尋求將中國與全球經濟隔絕，而是希望北京遵守國際規則。美國將捍衞及加強維護能維持和平與安全的國際法及制度，令中美在內的國家能夠共存合作，強調美方不尋求與中國衝突或進入新冷戰，反而是決心避免出現這些情況。他稱，美國準備加強與北京的溝通，對華戰略是投資、聯合和競爭，將繼續援助與中國有海上糾紛的國家，企業不能為了進入中國而犧牲價值觀。布林肯重申，美國不支持台灣獨立，強調一個中國政策，反對任何單方面改變現狀，但希望兩岸和平解決爭端。美國會繼續與台灣合作。布林肯又提及新疆維吾爾族人、西藏及香港的情況。另一邊廂，中國駐美國大使秦剛出席印第安納州全球經濟峰會時表示，關稅傷害的是美工商界和消費者，並推高美國內通脹。首批301關稅將於7月5日到期，美政府正評估是否延續，當然如果關稅延續，我們也將奉陪到底。他還提到，隨著新冠形勢好轉，中美之間的航班數量馬上將增加。



3. 國家財政部公布，今年1－4月，國有企業營業總收入245723.1億元，同比增長9.8％。其中，中央企業141359.6億元，同比增長11.8％；地方國有企業104363.5億元，同比增長7.2％。1－4月，國有企業利潤總額12823.6億元，同比下降3.6％。其中中央企業9862.2億元，同比增長3.8％；地方國有企業2961.4億元，同比下降22.2％。4月末，國有企業資產負債率64.5％，上升0.2個百分點。其中，中央企業67.0％，上升0.2個百分點；地方國有企業63.2％，上升0.2個百分點。



4. 內地疫情繼續回落，周四（26日）新增本土及無症狀約350宗。上海實際新增本土病例連續六日以兩位數百分比下降，周四新增確診病例45宗和無症狀感染者219宗，合共231宗，較上日下降25％，再創逾兩個月新低，社會面病例連績兩日無新增。另外，上海浦東新區最新公告，為盡早恢復正常生產生活秩序，該區今日將在全域範圍內開展一次全員核酸篩查。在周五舉行的上海市疫情防控新聞發布會上，國網上海市電力公司總經理阮前途介紹，近期，隨著復工復產進程的加快，上海本地企業的用電水平也在持續回升。根據5月份前三周的數據統計，上海市總用電量恢復至去年同期水平的78％以上，5月以來周用電量環比平均漲幅為2.25％，其中第二產業周用電量環比平均漲幅5.88％。規模以上工業企業日均用電恢復至去年同期的83％以上。另北京警方通報，針對「北京金准醫學檢驗實驗室有限公司」在核酸檢測過程中涉嫌違法犯罪的行為，北京警方已對該公司立案偵查。目前，已將實驗室法定代表人王某某（男．43歲）等人查獲，案件正在進一步工作中。



5. 斯里蘭卡自1948年脫離英國獨立以來，首次陷入違約，導致包括燃料、藥品和食品在內的必需品普遍短缺。據英國《金融時報》報道，本月新上任的斯里蘭卡總理維克拉瑪辛哈（Ranil Wickremesinghe）稱，中國已提出向斯里蘭卡提供「數億美元」貸款，並幫助該國獲得必要的消費品、化肥等，以幫助緩解這個受危機影響國家的生活必需品短缺問題。報道引述維克拉瑪辛哈表示，他的政府正在尋求獲得緊急援助以維持經濟發展，希望最終敲定中國的貸款，同時也在就國際貨幣基金組織（IMF）的救助進行談判。他補充說，與中國就額外貸款進行的談判還處於早期階段。此外，中國政府與基里巴斯政府簽署《中華人民共和國政府與基里巴斯共和國政府關於共同推進「一帶一路」建設的實施方案》。雙方遵循共商、共建、共享原則，堅持開放、綠色、廉潔理念，立足高標準、可持續、惠民生的發展目標，不斷深化兩國基礎設施建設、貿易和投資、應對氣候變化、科技和可再生能源、海關檢驗檢疫、文化和旅游等領域務實合作。



6. 具有上海國資背景，普遍被市場視為「半個國企」的綠地控股(滬:600606)宣布擬將一筆境外債展期，引發市場劇烈擔憂。根據港交所公告，綠地控股正在徵求4.88億美元6月25日到期美元債的持有人對擬議修訂和豁免的同意，其中包括延長到期日。知情人士透露，公司提議上述票息為6.75％美元債延期一年，計劃6月25日先行支付10％的未償本金，剩餘部分在2023年6月25日償還；還提議將為債券加入發行人贖回權，可以部分或者全部贖回債券。另一邊廂，綠地控股周五召開固收投資人電話會議，公司董事兼執行總裁張雲出席。據內媒報道，管理層提到將通過提升回款率來降息、降槓桿。公司去年回款率為96％，今年將到1.3倍。綠地稱，目前有境外項目回款50億元，預計全年到手26億元；優質資產還可以出售。標普、穆迪稍早已下調該公司評級。另據《路透社》引述消息人士指，中國恒大(03333)正考慮分期償付境外債權人，並提出可將高達20％的債務轉換成旗下兩間香港上市公司恒大物業(06666)及恒大汽車(00708)的股權，希望擺脫財務困境。



7. 今年4月以來的疫情封控重創中國經濟，政府近期集中釋放力度與廣度兼具的扶持政策，5月份新增專項債發行節奏明顯加快。據統計，截至5月26日，年內新增專項債發行規模達18200.63億元，其中5月1日至5月26日發行規模達4181.73億元。根據地方債信披文件，5月份新增專項債發行規模將達到6319.62億元，創年內新高。東方金誠研究發展部高級分析師馮琳表示，將專項債支持範圍擴大到新基建領域後，預計專項債對新基建的支持力度會明顯加大。新增專項債或於6月底前「基本發完」，預計二季度發行量將達到1.8萬億元至2萬億元。



8. 人民幣中間價兩連貶，續挫逾600點至一周新低；即期匯率（CNY）周五早再低開219點子，全日則彈300點，收報6.7081，止三連貶。交易員表示，美聯儲可能放緩加息步伐而歐洲央行或很快加息，美元短期偏弱，當然如果市場預期再度變化，則美指仍可能轉強；本周至今人民幣衝高回落，市場對國內經濟復甦動力不足的憂慮使得人民幣承壓，不過投資者看法分歧也會加大匯率波動。內媒亦引述交易人士表示，近期交易量不夠活躍，流動性偏低，易放大匯率波動。摩根大通研究報告表示，人民幣急貶階段可能已經過去，之後的貶值道路可能不會太動盪。雖然投資者中期仍看空人民幣，但摩根大通最新的新興市場客戶調查中只有25%的受訪者預計美元兌人民幣到年底會跌破6.70。此外，商務部、人行、外匯局印發《關於支持外經貿企業提升匯率風險管理能力的通知》指，要支持中小銀行合作辦理人民幣對外匯衍生品服務；鼓勵企業通過人民幣跨境計價結算規避匯率風險。

撰文：經濟通中國組

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