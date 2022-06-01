《神州經脈》財新製造業PMI反彈 上海全面復常 滬指止五連漲

隨著本土疫情漸趨緩和，上海周三（1日）起全面恢復正常生產生活秩序；5月財新製造業採購經理指數（PMI）由4月的46回升至48.1，符合市場預期，但已連續三個月處於收縮區間。中美關係走向仍霧里看花，A股三大指數現疲態，受多個權重板塊下跌影響，滬綜指反覆跌0.13％，報3182.16點，止步五連漲；深成指則升0.21％，創業板指更漲0.99％。個股漲多跌少，兩市近2800股飄紅，彩票、汽車產業鏈板塊領漲，農業股回調。

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外資周三「彈出又彈入」，午後一度轉為流出，最終資金循陸股通淨流入12.47億元（人民幣．下同），兩市成交8853億元，按日少5.4％。另外，人民銀行連續35日進行百億元逆回購操作，完全對沖到期量。



曾擔任過全國人大財經委副主任賀鏗，在接受《路透》專訪時指出，此輪經濟下行壓力的主要矛盾還是需求收縮，包括居民消費需求和出口需求都在加速收縮，使得拉動經濟增長的基礎性動力在不斷減弱，預計二季度中國GDP有可能靠近負增長，但出現負增長概率並不很大。



國資委最新公布，1－4月，中央企業淨利潤同比增長5.6％，營業收入增長12.9％。對比首季來看，淨利潤和營收增速均有所放緩。新聞稿並稱，4月份以來，中央企業經濟運行承受的壓力進一步加大，要把穩增長放在更加突出位置，確保上半年效益實現合理增長。



今日新聞精選



1. 國內多地疫情在5月持續，對製造業景氣度的拖累仍在，但衝擊程度出現邊際放緩。6月1日發布的財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得48.1，較上月回升2.1個百分點，略好過市場預期的48，但已連續三個月處於收縮區間。表明多地散發疫情對經濟的負面影響仍在持續，但幅度較上月邊際減小。這一走勢與統計局製造業PMI一致。從分項指數看，5月製造業供給和需求繼續收縮，當月生產指數和新訂單指數雖有回升，但繼續低於榮枯線，其中需求略強於供給。外需持續低迷，新出口訂單指數連續十個月位於收縮區間，收縮幅度也較上月收窄。5月製造業企業購進價格指數連續第24個月位於擴張區間，漲幅較上月回落。相比之下，受需求疲弱影響，出廠價格指數降至收縮區間，創2020年5月以來新低，顯示製造業利潤承壓加劇。物流仍未恢復正常，5月供應商供應時間指數繼續大幅低於榮枯線，雖好於上月，但仍為2020年3月首輪疫情防控後次低。財新智庫高級經濟學家王?表示，本輪疫情對經濟的負面影響或超過2020年，幫扶紓困政策不應只限於供應端，對受疫情影響收入下降的人員補助，亦應提上日程。



2. 美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，正調查部分中國企業以迂迴方式逃避制裁的情況，調查部分中國企業涉嫌違反美國制裁措施，嚴肅考慮把更多中國企業納入「實體清單」（Entity list）。雷蒙多稱，中國公司以設立新公司等的新方法，逃避美國的制裁措施，商務部正調查相關情況，將以進取態度應對，但未有最終決定。同時，美國副財長阿迪摩表示，拜登政府正考慮調低部分中國貨關稅，以壓低通脹，但需要平衡美方應對中國不公平貿易操作的長期策略。不過華府內部對於降低中國貨關稅的取態仍存在分歧，據悉，美國貿易代表戴琪反對調低中國貨關稅。此外，美國總統拜登和新西蘭總理阿德恩周二（31日）在白宮舉行會晤。正值中國外交部部長王毅外訪八個南太平洋島國之際，美國、新西蘭兩國元首在會晤後發表一份聯合聲明，對中國和所羅門群島最近簽署一項安全協議表示關切，認為中國試圖在太平洋地區擴大影響力。中國外交部回應認為，美國和新西蘭炒作中國威脅，希望新西蘭能做有利於增進信任的事情。



3. 內地疫情繼續回落，周二新增本土及無症狀68宗。上海新增新冠感染人數降至15宗，周三零時起解除各類封控措施，除中高風險地區和封控區、管控區外，區內民眾出行應不再受到「層層加碼」式的阻撓。上海政府發布致全市人民的感謝信稱，鞏固疫情防控成果依然不容放鬆，加快經濟社會恢復任務也日益逼切。上海將全力推動正常生活秩序全面恢復，盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來。北京昨日新增14例本土確診病例（含1例無症狀感染者轉確診病例）和1例無症狀感染者。人社部、發改委、財政部、稅務總局發布通知，在對餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等5個特困行業實施階段性緩繳企業職工基本養老保險費、失業保險費、工傷保險費政策的基礎上，進一步擴大到汽車製造業、通用設備製造業等17個其他特困行業。此外，在前期減收降費的基礎上，上交所昨日再度向市場發布降費通知，提出進一步減免交易單元使用費等。上交所初步測算，此次降費預計將向市場主體年讓利超過4.33億元。



4. 中證監公告，指導證券交易所制定發布了《新購入基礎設施項目（試行）》，支持上市REITs通過擴募等方式收購資產，加大REITs市場建設力度。《新購入基礎設施項目（試行）》明確了新購入基礎設施項目的條件、程序、信息披露要求和擴募發售相關安排，強調擴募相關要求與首次發售一致，強化內幕信息管理和利益衝突防範，堅持持有人利益優先，嚴把項目質量關，壓實參與機構主體責任。推出REITs擴募機制，有利於REITs通過增發份額收購資產，開展併購重組活動，進一步促進投融資良性循環。此外，中證監、銀保監近日聯合發布通知，規範上市公司與存在關聯關係的企業集團財務公司業務往來。《通知》提出，上市公司不得違反相關規定，通過與財務公司簽署委託貸款協議的方式，將上市公司資金提供給其控股股東、實際控制人及其他關聯方使用。



5. 中指研究院發布數據顯示，今年1－5月，排名百強房企銷售額均值為273.9億元，同比下降50.7％；其中銷售額超千億房企3家，較去年同期減少12家；超百億房企70家，較去年同期減少48家。百強房企權益銷售額均值為199.9億元，權益銷售面積均值為136萬平方米，同比分別下降51.5％和53.2％。同時，克而瑞研究中心的數據顯示，5月，百強房企實現銷售操盤金額4546.7億元，環比增長5.6％，同比降低59.4％，降幅保持在較高水平。另據深圳官方平台數據顯示，2022年5月深圳全市二手商品住宅成交套數為2318套，環比4月1860套上漲24.6％。雖重回2000套以上，但5月成交數據仍處歷史低位，同比跌13.4％。為提振低迷的房地產市場，從中央到地方相關政策魚貫而出，近期更多內地二線城市亦跟進救市。成都市和寧波市周二晚間相繼發布新政，內容包括放鬆限購和限售、提升公積金房貸額度以及放寬徵稅條件等。



6. 內地經濟因疫情封控陷入極度低迷之際，5月地方債發行大幅加速，全月發行規模超1.2萬億元，創年內單月新高，且亦是歷史次高。發行進度來看，提前批額度已發行完畢，今年前五個月發行新增地方債約2.44萬億元，佔全年新增債務限額的56％；其中新增專項債發行超2萬億，佔全年新增專項債限額的56%。2022年1－5月，新增地方債發行24445.4億元，佔全年新增地方政府債務限額43700億元的55.9％。其中，新增一般債發行4106.9億元，佔全年新增一般債務限額7200億元的57％；新增專項債發行20338.5億元，佔全年新增專項債務限額36500億元的55.7％。據《路透》計算，5月地方債平均發行利率3.04％，較上月變動走高9個基點（bp），回到3％水平上方；平均發行倍數21.28倍，基本持平上月，且仍高於20倍水準，地方債需求依然旺盛；平均發行期限12.98年，高於上月。截至5月末，全年新增額度方面，一般債還剩約3000億元，專項債剩約1.6萬億元。按國務院6月底基本發完的要求，6月地方債發行將再現高峰。



7. 中國國防部31日宣布，國務委員兼國防部長魏鳳和將於6月8日至12日應邀出席第19屆香格里拉對話會並訪問新加坡。此前美國已宣布防長奧斯汀將出席這屆對話會，這意味著中美防長有條件實現首次面對面會晤。據《環球時報》引述一位要求匿名的軍事專家表示，中美防長是否會在新加坡會晤還未知，但中美防長有面對面會晤的必要性，雙方有太多需要溝通的問題，哪怕是各自做一些原則性表態，當面談和打電話談效果也是不一樣的。此外，解放軍東部戰區新聞發言人施毅今日表示，東部戰區近日在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，這是針對「美台勾連」採取的必要行動。東部戰區公眾號新聞稿援引他指出，近來美方頻頻在台灣問題上搞動作，說一套、做一套，明里暗里慫恿支持台獨勢力，將把台灣推向危險境地，自身也將面臨嚴重後果。美國聯邦參議員達克沃絲周一（30日）晚間率團抵達台灣，並展開至6月1日訪問行程。訪問期間，解放軍派出30架軍機，飛入台灣西南防空識別區，數量是今年來第二多。



8. 美國總統拜登周二與聯儲局主席鮑威爾會談，顯示高通脹問題的嚴重性。投資者料聯儲局會繼續推進貨幣緊縮政策，隔晚美匯指數於紐約尾盤升0.3％，是近兩周最大漲幅。人民幣中間價止步兩連揚，即期匯率（CNY）周三早跟隨低開120點子，全日挫363點，收報6.6941，止步三日連漲。交易員稱，美聯儲將於本月開始縮表可能繼續推高美債收益率，這料為美元指數提供支撐，而境內市場購匯偏多也對人民幣造成一定壓力，不過短期匯價延續區間震盪可能性較高。加拿大皇家銀行報告認為，上海和北京重新開放將提振中國經濟復甦預期，這將有助於美元/人民幣在未來幾個月進一步鞏固在6.8關口下方。此外，中國外匯交易中心（CFETS）最新公布的人民幣外匯月度統計數據顯示，5月人民幣兌美元即期、外匯掉期、遠期和期權累計成交較上月減6％至12.6萬億元，創15個月新低。不過，當月人民幣即期成交規模較上月上升9.9％至36500.2億元。





撰文：經濟通中國組

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