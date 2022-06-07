《神州經脈》外儲結束四連跌 滬指悶升三連揚 成交續破萬億

外媒指中國將結束對滴滴出行的網絡安全審查，滴滴帶領中概股隔晚造好。滬深股市周二上午（7日）開市未明朗，半導體、汽車板塊領跌拖累大市早段向下，但盤中隨著白酒、醫藥及金融股拉漲，滬綜指半日由跌轉升，不過午後市況又再轉差。總結全日好淡勢力爭持，全日收升0.17%三連升，報3241.76點，深成指軟0.02%，創業板指無升跌。

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兩市全日成交10390億元（人民幣．下同），是連續第二日成交超過萬億元關，但按日減少了6.6%。外資通過滬股通、深股通流入46.07億元，為連續七日淨流入。



今日新聞精選



1. 美國貿易代表戴琪表示，正在努力爭取讓印太經濟框架（IPEF）成員國在夏季正式召開正式會議。在關稅方面，戴琪表示暫不考慮下調關稅，她又指對抗通脹是一個複雜問題，無法透過只是專注於對中國的關稅來解決。戴琪周一（6日）在華盛頓國際貿易協會發表講話，提到通脹問題可怕，損害美國人的錢包，但這個是複雜的問題，源於很多原因，在美中貿易關係方面，採取深思熟慮，慎重行事和策略性的做法，是非常重要。此外，白宮周一正式宣布將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南採購的太陽能組件給予24個月的關稅豁免，豁免國家不包括中國出口的相關產品。在北京，外交部發言人趙立堅沒有正面回應消息，僅表示中方敦促美方停止無理打壓中國企業，停止人為擾亂供應鏈、產業鏈的錯誤做法，為中美清潔能源和氣候變化合作創造有利的條件。



2. 中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪周二同日本國家安全保障局長秋葉剛男通電話時指出，當前中日關係新老問題交織凸顯，困難和挑戰不容忽視；雙方要把握正確方向，堅持合作共贏，著眼長遠大局，增進安全互信。中國外交部網站新聞稿並稱，楊潔篪闡明了中方在台灣、涉港、釣魚島等問題上的原則立場。他表示，共同努力將一個穩定、健康、強韌的中日關係帶入下一個50年，共同維護地區和平與繁榮。美國、日本、澳洲和印度四國領導人早前在東京舉行四方安全對話，台灣問題被多次提及。他們強調，面對日益強硬的中國，他們決心確保一個自由和開放的印太地區。不過，日本首相岸田文雄強調，印太經濟框架不針對任何一個國家。



3. 澳洲官方早前指，空軍一架P-8巡邏機在5月26日於南海的國際空域飛行期間，遇上解放軍的殲-16戰機近距離飛至前方，該戰機釋放一堆含有金屬鋁的碎屑，被澳方巡邏機的引擎吸入。澳方對解放軍危害安全的行為表示擔憂，總理阿爾巴內塞稱，已透過合適渠道，向中國表達關注。在北京，國防部新聞發言人譚克非表示，當日澳洲1架P-8A反潛巡邏機進入中國西沙附近空域抵近偵察，不顧中方反復警告，連續逼近中國西沙領空。解放軍南部戰區組織海空兵力對澳軍機進行識別查證，並予以警告驅離。中方強調，澳軍機嚴重威脅中方主權安全，中國軍隊採取的應對措施專業安全、合理合法。澳方顛倒黑白，一再散播虛假信息，鼓吹製造對立對抗，中方對此表示堅決反對。澳方應立即停止類似危險挑釁行徑，嚴格約束海空兵力行動，否則將承擔由此引發的一切嚴重後果。



4. 銀保監日前印發意見指出，嚴禁資產管理公司通過結構設計隱匿真實風險和不良資產「假出表」，嚴防國有資產流失。《意見》提出，資產管理公司要切實發揮逆周期的救助性功能。要加強與其他機構的協同配合，為中小金融機構改革化險、金融業轉型和金融市場健康發展做出新的積極貢獻。資產管理公司要在夯實中小金融機構風險底數的基礎上，全面評估風險，自主決定是否通過市場化收購處置不良資產、參與改革重組方案設計等方式，參與有關中小金融機構風險處置。地方政府和監管部門按職責做好相關工作，不搞「拉郎配」，不攤派任務，不干預不良資產市場定價。資產管理公司要遵循市場化、法治化原則，加大對中小金融機構不良資產收購、管理和處置力度，提高不良資產的處置效率和效益。鼓勵資產管理公司接受金融監管部門、地方政府的委託，通過提供市場化估值定價、方案設計、顧問咨詢等技術支持，履行受託管理職責，以輕資產方式積極參與化解地方中小金融機構風險。



5. 債券通公司發布債券市場運行報告顯示，5月份，債券通交投活躍，日均交易量達355億元，月度成交6750億元，同比增長33%，環比亦增14.2%。其中，國債和政策性金融債交易最為活躍，分別佔月度交易量的51%和35%。此外，銀行間市場交易商協會（NAFMII）下發通知開展轉型債券相關創新試點，應對氣候變化目標，支持傳統行業綠色低碳轉型，試點領域包括電力、建材、鋼鐵、有色、石化、化工、造紙、民航等八個行業。該通知所指轉型債券，是指為支持適應環境改善和應對氣候變化，募集資金專項用於低碳轉型領域的債務融資工具。募集資金要求專項用於企業低碳轉型領域，重點推動傳統行業轉型升級。另據內媒據中國債券信息網披露的發行公告統計，剛剛過去的5月，商業銀行發債648.57億元，發行規模較4月驟降近68%，4月商業銀行發債2015億元。5月發債銀行共13家。其中，有6家銀行發行綠色金融債，涉資188.57億元。



6. 內地新冠本土陽性感染個案宗數反彈至三位數，昨日全國共錄本土確診加無症狀感染124例。內蒙古疫情升溫，陽性個案佔比過半。上海昨日新增本土新冠肺炎確診病例3例和無症狀感染者7例，其中7例無症狀感染者在隔離管控中發現，3例為社會面新增病例。針對新出現的3例社會面感染者，上海將靜安區、徐匯區的三個地址列為中風險地區，目前上海共有17個中風險地區。上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組召開會議指，努力做到疫情防控和經濟社會發展兩手抓、兩手硬、兩手贏。要擴大重點人群監測覆蓋面，從嚴從細從實抓好社區管控。據《上海證券報》報道，自6月1日推動復工復產以來，上海港集裝箱日吞吐量已回升至正常水平的95%以上。隨著復工的企業多起來，前期積壓的發貨需求集中釋放，目前是貨等船、艙位不夠。北京方面，昨無新增確診，增2例無症狀。北京環球度假區將於6月15日恢復開放，入園需72小時內核酸陰性證明。



7. 據《財新》日前引述員工報道，內地互聯網影片平台嗶哩嗶哩(09626)自5月中起開啟裁員，主要集中在遊戲、直播和商業化業務，按離職人數估算，被「優化」的裁員比例約為20%。嗶哩嗶哩曾在5月回應裁員傳聞指消息不實，目前未就《財新》報道內容作出回應。另外，網上流傳一段疑似來自嗶哩嗶哩「裁員動員會」的錄音，錄音內容提到公司要刻意提升考核指標以便裁員。報道引述員工指錄音內容屬實，發言者為嗶哩嗶哩遊戲業務管理人士。另據內媒報道，自5月20日起，知乎開啟了新一輪大規模裁員，被裁人數已超過300人，涉及教育、商業化、會員、社區、技術中台、生態治理、公共事務等多個業務。一位知乎社區業務員工告訴介面新聞記者，此前知乎企業微信大群員工數量約近3000人。



8. 人民幣中間價錄兩連漲，即期匯率（CNY）今早低開197點子，全日跌198點，收報6.6655，止步兩連揚。交易員稱，美國通脹可能維持偏高水平，在數據公布前，估計美指將延續偏強；當然中國經濟復甦力度和節奏及疫情表現都會給匯市帶來擾動，人民幣有望延續寬幅震盪。他們並指出，歐洲央行如果也有超預期的緊縮舉措，則可能提升歐元人氣，美指也可能反彈遇阻。馬來亞銀行最新觀點認為，監管層一系列助力復甦的舉措提振人民幣人氣，另外拜登政府可能取消部分加徵關稅，也可能給人民幣提供短暫支持。此外，人民銀行今日公布，5月末中國外匯儲備31277.8億美元，較4月末增加80.6億美元，終止此前連續四個月下滑趨勢。4月外儲驟減683億美元，單月降幅創2016年11月以來近五年半最大。以盎司計，5月末黃金儲備6264萬盎司，為連續33個月保持不變。

撰文：經濟通中國組

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