《神州經脈》當局批新遊戲版號 A場坐過山車滬指高收

滬深股市周三（8日）表演過山車，滬綜指窄幅高開，早段受鋰礦、白酒、券商等板塊拉動上漲，盤中高見3266.63點，創4月6日以來指數新高，但隨即觸發沽壓，軍工、地產、基建、半導體等板塊集體跌，滬指最多倒跌約0.8%，但午後隨著煤炭板塊錄得爆發行情，市況快速轉強，總結全日滬指錄3263.79點，收升0.68%。深成指則升0.82%，創業板股王寧德時代(深：300750)盤中暴跌，創業板指一度跌近1.9%，寧德時代最終倒升收場，指數亦收升0.85%。



A股周三經歷過山車式行情，最終在近月高位收市，兩市全日成交11013億元，按日升6%。中國對科技企業監管有放鬆跡象，加上當局派發最新一期遊戲版號，外資再出現唱好中概的聲音，今日資金通過滬股通、深股通流入57.67億元，為連續八日淨流入。



據國際金融協會（IIF）公布的數據顯示，5月外國資金連續第三個月流出新興市場投資組合，齊平2016年2月連三個月的流出紀錄。不過，中國獲淨流入47億美元，其中20億美元流向債市，27億美元流向股票，但數據仍顯示今年迄今資金淨流出中國。



今日新聞精選



1.商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在國新辦例會上表示，中國外貿面臨一系列不確定性，包括國際、國內因素的衝擊，保穩定面臨不少壓力。新一輪穩外貿政策突出針對性和時效性，直面當前外貿發展面臨的困難問題，從4方面提出13條具體措施。對於外貿訂單外流的問題，商務部對外貿易司司長李興乾在國新辦例會上表示，今年以來，隨著周邊國家生產逐步恢復，去年回流到國內的部分外貿訂單再次流出。總體看，這些訂單流出規模可控，影響有限。人民銀行國際司負責人周宇表示，去年底以來，1年期和5年期以上貸款市場報價利率(LPR)分別下降15個和20個基點。今年首4個月企業貸款利率4.39%，較去年全年水平降低0.2厘，是人行有統計紀錄以來的低位，持續緩解企業融資貴的問題。



2.國務院總理李克強到交通運輸部考察，並主持召開座談會。他表示，交通運輸是市場經濟的經脈，也是保障民生、防控疫情的重要支撐。要切實做到疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全，進一步打通交通物流大動脈和微循環，加強重點行業、區域和企業貨運保障。各地各部門要強化協同聯動，推動貨運量盡快實現正增長，為二季度經濟合理增長提供支撐，保持中國經濟長期向好、平穩健康發展。李克強並表示，交通物流的背後有量大面廣的物流企業和貨車司機，要把留抵退稅、緩繳社保費、車貸延期還本付息等政策落到位，做到非申即享、直達快享。落實民航、鐵路紓困政策，促進這些關係國計民生的重要產業恢復發展。要堅持適度超前，加強交通基礎設施和現代物流體系建設，抓緊梳理開工一批項目，優化審批，加大長期低息貸款支持。此外，國務院副總理韓正在遼寧瀋陽、大連調研。韓正強調，要高質量建設期貨市場，更好服務實體經濟，為大宗商品保供穩價發揮積極作用。



3.國家新聞出版署7日晚間發放年內第二批遊戲版號，共60款遊戲獲批，多來自中小企業，包括米哈游、多益網絡、羲和網絡等，兩大遊戲廠商騰訊(00700)、網易(09999)今年以來無一產品獲批。與此同時，市場監管總局發布《中國反壟斷執法年度報告(2021)》稱，2021全年查處各類壟斷案件175件，同比增長61.5%，罰沒金額235.92億元。報告指出，2022年要堅持穩中求進工作總基調，聚焦提高反壟斷法治化水平，著力健全公平競爭法律制度體系，促進打造市場化法治化國際化營商環境；聚焦穩定宏觀經濟、暢通經濟循環和增進民生福祉，著力加強重點領域反壟斷監管執法；聚焦促進更高水平對外開放，著力增強企業公平競爭合規能力和深化競爭領域國際交流合作等。此外，國家藥品監督管理局下發關於進一步加強新冠病毒檢測試劑質量安全監管工作的通知，要求持續從嚴從細抓好產品質量監管，全面實施《醫療器械監督管理條例》，對新冠病毒檢測試劑實行「最嚴格的監管」。



4.外電最新報道，停牌中的融創中國(01918)擬對下周一（13日）到期的境內債「16融創05」實行展期。據《路透》引述兩位消息人士報道稱，融創最新提出的方案是，本金自今年6月13日起的兩年內完成兌付；每半年度兌付一定比例的本金，比例分別為10%、15%、20%、55%。即2022年12月13日，兌付10%的本金；2023年6月13日，兌付15%的本金；2023年12月13日，兌付20%的本金；2024年6月13日，兌付55%的本金。其中一位消息人士稱，上述最新方案較最初版本已有改進，前期金額給得更多。利息方面，據悉公司將於6月13日正常支付16融創05本期計息期限（2021年6月13日至2022年6月12日）的全額利息。「16融創05」發行總額23億元，當前餘額14.4億元，期限六年，附第三年末、第五年末調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，當前票面利率為7%。此外，綠地控股(滬：600606)董事長張玉良回應早前將境外債展期一事時表示，展期方案將保障企業經營的健康穩定和良性循環，有力改善公司整體財務狀況、優化資產負債表、增強現金流管理，提升整體抗風險能力和經營韌性，實現可持續穩健發展。



5.內地本土新冠陽性個案連續兩天企在三位數，全國昨日新增本土確診加無症狀感染合計124宗，與前一日持平。上海市衛健委通報，昨日新增本土新冠肺炎確診病例4例和無症狀感染者11例，其中2例確診病例和9例無症狀感染者在隔離管控中發現，社會面新增2例陽性感染者。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例8例，均在閉環管控中發現。本土病例所涉及的四地上升為中風險地區，分別位於寶山、靜安、浦東。北京通報，7日新增4例確診病例和4例無症狀感染者，涉及昌平區、豐台區、海淀區共三區。北京將繼續嚴格造好恢復堂食的各項防疫工作，合理保持就餐間距，提倡隔位就座，暫不舉辦各種宴席。6月8日首班車起，對途經海淀清河街道、四撥子周邊的19條公交線路有序恢復運營。



6.中國外長王毅應哈薩克副總理兼外長邀請到該國進行正式訪問，並出席「中國+中亞五國」外長第三次會晤，這是哈薩克新總統托卡耶夫就職、以及俄烏戰爭爆發後，首次有中國官員訪問該國，備受外界關注。根據中國外交部通稿，中哈雙方對烏克蘭危機帶來的嚴重負面外溢影響深感擔憂。王毅指出，當前形勢下，要警惕域外勢力圖謀將地區國家捲入大國衝突，脅逼各國「選邊站隊」，強調中國從不在中亞謀求地緣政治利益，也絕不允許域外勢力禍亂這一地區。至於哈薩克總統府新聞局則指，托卡耶夫在會談中高度評價兩國在30年來的戰略合作水平，並表示中國國家主席習近平今年秋季對哈薩克進行的國事訪問，將為雙邊合作關係的發展注入新的動力。值得留意的是，哈方提到，王毅對哈薩克成功舉行憲法修正案全民公投表示祝賀，稱對哈薩克未來的發展奠定了堅實的基礎。



7.安徽、河南至少六家村鎮銀行在互聯網平台攬儲後出現擠提，或牽涉金融犯罪，未能被提出的存款約400億元人民幣；據報遼寧自去年起對全省63名中小銀行一把手採取留置和刑事強制措施，有解讀指全省超過八成中小銀行都出現了問題。各界對中小銀行金融風險的關注不斷升級，據《財新》引述多位業內知情人士指，銀保監近期下發了一份指導意見，鼓勵華融(02799)、信達 (01359)等AMC機構，通過市場化收購處置不良資產、參與改革重組方案設計等方式，積極參與有關中小金融機構風險處置；不過銀保監在意見提到，嚴禁AMC直接出資持有風險金融機構股權，防止因處置風險產生新的風險。指導意見列出AMC可以接收的五類風險資產，包括涉及債委會的項目；債務人已經進入破產程序的項目；本金或利息等已逾期90天以上的項目；債務人在公開市場發債已經出現違約的項目；以及因疫情影響延期還本付息後再次出現逾期的資產或相關抵債資產。



8. 投資者觀望美國通脹數據是否觸頂，美匯回軟，人民幣中間價三連漲至逾一周高；不過，即期匯率（CNY）周三上午未有跟隨，低開15點子，全日跌175點，收報6.6830，錄兩連貶，創6月1日以來一周最低。交易員表示，歐洲央行會議在即，市場關注歐洲央行會否啟動加息進程，另外周五（10日）美國還將公布通脹數據，這可能影響9月美聯儲的加息幅度，短期人民幣的外部擾動增大。他們並表示，近期中國採取的一系列經濟刺激舉措，包括對互聯網監管的放鬆都給了資本信心，資金流入也會助力人民幣企穩反彈；當然近期日圓再度大幅下跌，這對人民幣而言可能帶來壓力。





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