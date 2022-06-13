《神州經脈》北京疫情添陰霾A場跌 人幣五連貶 百三億外資急撤

美債收益率上升、人民幣表現疲軟，外資加速拋售A股，周一（13日）通過滬股通、深股通流出135.19億元（人民幣．下同），為3月15日以來的近三個月以最多，結束連續10日淨流入。北京本土新冠疫情反彈，「酒吧群組」進一步擴大，亦為市場帶來隱憂，滬深股市低開後持續震盪向下。滬綜指低開0.87%後愈跌愈多，盤中一度下挫1.5%，汽車產業鏈逆市向上，鋰電池、化工、煙草概念股走強，令滬綜指跌幅收窄，最終收跌0.89%，報3255.55點，深成指跌0.3%，創業板指跌0.39%。

（資料圖片）

滬深兩市成交額連續第二個交易日突破1萬億元，成交10910億元，按日增加3.9%。



今日新聞精選



1. 國務委員兼國防部長魏鳳和在新加坡香格里拉對話會發表演講，就中美關係方面，他指當前中美關係正處於重要關口，中方認為中美關係穩定發展符合兩國和世界共同利益，對抗對兩國和世界都沒有好處。中國反對以競爭定義中美關係，如果執意把中國當作威脅、對手甚至敵人，將犯歷史性戰略性錯誤。魏鳳和又就台灣問題表明嚴正立場，他指台灣是中國的台灣，祖國統一絕對要實現，如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊一定會不惜一戰、不惜代價，一定會打到底，是中國不二選擇，妄想搞「台獨」是死路一條，夾洋自重不會得逞。關於南海問題，魏鳳和批評有大國長期以航行自由之名，行航行霸權之實，派艦機到南海橫衝直撞、耀武揚威，強調域內國家是搬不走的鄰居，必須共同警惕和防止域外國家插手攪局、搞亂南海。中印兩年前在中印邊境發生衝突造成局勢升級，魏鳳和回應指，他和印度國防部長溝通過，明確表示責任不在中方。魏鳳和強調，中印是鄰居，保持中印良好關係符合中印兩國人民的利益。



2. 中證監網站上周五（10日）連續公布10條處罰決定，涉及中金公司(03908)(滬:601995)、光大證券(06178)(滬:601788)、中信證券(06030)(滬:600030)、信達證券、海通證券(06837)(滬:600837)、國融證券等多家機構和相關人員，處罰內容包括出具警示函、責令整改、監管談話等。中證監會披露，這些機構大多在境外業務方面存在違規行為，涉及境外子公司、特殊目的實體（SPV）等，還有機構在擔任上市公司重大資產重組財務顧問過程中未進行審慎核查；其中，海通證券是此次被中證監指出違規行為類目最多的機構。此外，券商薪酬近日成為熱點話題，據《彭博》引述消息報道，內地監管機構在上海及北京的會議上警告外資銀行的高層薪酬過高，敦促銀行減薪並將遞延獎金延長至三年或更長時間。消息人士稱，今次中國監管當局召集外資銀行討論薪酬架構即使不是史無前例，亦是極不尋常，出席會議的高層包括瑞信中國行政總裁胡知鷙及高盛中國聯席主管Sean Fan。據報，此舉是為了響應國家「共同富裕」的目標，藉此拉近國內貧富懸殊的差距。



3. 內地的新冠疫情持續，周日（12日）新增143宗本土個案。北京新冠疫情持續擴大，周日新增29宗本土確診病例和22宗本土無症狀感染者，全部與爆發群組感染的朝陽區「天堂超市酒吧」有關，至今累計超過180宗個案。北京市政府新聞發言人徐和建表示，朝陽區天堂超市酒吧規模聚集性疫情來勢凶猛，防控難度超越新發地批發市場聚集性疫情，目前仍存在外溢擴散風險。上海市衛健委公布，12日上海新增本土新冠肺炎確診病例11例和無症狀感染者26例，社會面新增5例陽性病例。針對新出現的5例社會面感染者，上海新增5個中風險地區，分別位於靜安、青浦、徐匯、崇明。目前上海共有36個中風險地區。上海市疫情防控工作領導小組辦公室11日發布通告，將上海市常態化核酸檢測點的免費檢測服務延長至2022年7月31日。此外，官媒《環球時報》獲悉，內地至少有三個城市，即北京、南京和武漢，試行將國際入境人員的隔離時間縮短3－7天，現在只要求七天集中隔離和七天居家隔離。



4. 克而瑞研究中心發布的最新數據顯示，5月，100家典型房企的融資總量為519.75億元，環比降40.3%，同比更挫50.2%，單月融資規模是2019年以來第三低。其中債券發行了375.07億元，環比增加0.6%，同比減少35.2%。與此同時，房企進入又一波償債高峰期，今年6月和7月，200家核心房企境內外債券合計到期規模約1755億元。其中，約有1178億元到期債券來自民企，佔比67%。同時，有12家房企年內到期債券的規模超百億元，其中8家為民營房企。克而瑞證券資產管理部副總經理孫楊表示，當前房企融資依然存在壓力。市場購房意願低迷導致合約銷售與回款不足，在手現金的短缺讓房企投資愈發謹慎。對部分房企來說，保交付這一項任務就已經讓其捉襟見肘。若內生性流動資金鏈無法形成，按照大部分民營房企目前的信用狀況，大概率會面臨無法進一步獲得融資的窘境。另據《上海證券報》報道，6月10日起，廣東湛江、陽江、肇慶、汕尾、茂名等地市陸續下調首套房貸款最低首付比例。



5. 美國期權清算公司（Options Clearing Corporation）公告稱，內地網約車巨頭滴滴出行周一起在場外交易市場上市，交易代碼將更改為DIDIY。這意味著滴滴在紐交所不到一年的上市之路畫上休止符。滴滴出行三周前召開特別股東大會，投票同意其美國存托股票（ADS）從紐約證券交易所自愿退市。公司並公告稱已於6月2日後向美國證監會提交Form 25文件，以便從紐交所退市，按慣例退市在表格生效後10天內完成。以此推算，滴滴出行在紐交所最後一個交易日期為6月10日（上周五），但公司並未就退市日期發布公告。滴滴周五收跌3%，報2.29美元，市值111.16億美元，較上市後高峰回調逾87%。



6. 美國5月CPI按年升8.6%，破1981年以來最高水平，令通脹見頂的希望破滅。最新CPI數據預示聯儲局可能在9月前持續加息半厘，甚至更多。美元重回強勢，人民幣中間價則三連貶至逾兩周低，即期匯率（CNY）周一早亦顯著低開423點子，盤中曾跌穿6.75，全日挫414點，收報6.7341，錄五連貶，創5月26日以來逾兩周新低。交易員稱，美國通脹數據居高不下或令美聯儲加息立場更加鷹派，美元指數明顯走強施壓人民幣一度跌破6.75元關口；短期美元或延續強勢，人民幣料繼續承壓。本周重點聚焦美聯儲議息會議如何兌現鷹派預期，不過歐洲央行等也相繼實施緊縮政策，這或限制美指上升空間；另外中美利差倒掛幅度進一步加深預期，導致一年期美元／人民幣掉期大跌至負290點，創2019年1月以來新低。興業研究認為，6-8月正值港股購匯分紅季，人民幣匯率再添修復高估力量。不過考慮到外匯市場流動性回歸、A股凸顯對外資的吸引力，人民幣修復高估的速率較4－5月將放緩。



撰文：經濟通中國組

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