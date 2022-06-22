《神州經脈》美國啟涉疆產品禁令 滬指終失三千三 萬億成交斷纜

市場關注中美關係的最新進展，針對美國實施涉疆產品全面禁令，中國商務部新聞發言人周二（21日）表示，該做法是「典型的經濟脅逼行為」，中國對此堅決反對，並將採取必要行動堅決維護國家主權、安全和發展利益。

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滬深股市周三早（22日）齊齊高開後走勢迅速分化，午後跌勢加劇，滬綜指高開0.07%後迅速轉跌，全日大跌1.2%失3300關，報3267.20點，深成指轉跌1.43%。創業板指一度漲超1%，隨後衝高回落，收市跌0.58%。個股跌多漲少，兩市超3700股飄綠，汽車產業鏈集體走強，光伏和新能源股揚升，半導體、消費電子股偏軟。



兩市萬億成交斷纜，全日成交9965億元（人民幣．下同），按日少7.7%。外資持續出走，資金循陸股通淨流出68.2億元，連續三日流出。而人民銀行連續49日進行100億元逆回購操作，利率持平。



新加坡大華銀行發表報告稱，考慮到中國4－5月的經濟表現，認為內地第二季GDP可避免收縮，預測按年增長約1%；而2022年全年的GDP預測則由原來的增長4.9%下調至4.1%，進一步遠離官方大約5.5%的增速目標。該行認為，5月內地經濟數據錄得改善，惟仍然疲弱，特別是月內零售銷售持續收縮；此外，月內就業市場仍未看到復甦。該行並預期，下半年存準率、LPR下半年仍有下調空間。



今日新聞精選



1. 美國海關和邊境保護局21日將中國新疆地區生產的全部產品均推定為「強逼勞動」產品，並禁止進口與新疆相關的任何產品。中國商務部新聞發言人就此回應，中方將採取必要行動，堅決維護國家主權、安全和發展利益，堅決維護新疆各族人民的合法權益。在當前世界經濟面臨高通脹、低增長的形勢下，希望美方多做有利於產業鏈供應鏈穩定和經濟復甦的事，為深化經貿合作創造條件。美國總統拜登早前證實很快會再和中國國家主席習近平通話，但具體時間仍未敲定，有報道預計最快將在7月發生。此外，白宮近期持續討論取消數千億美元中國貨關稅，以應對居高不下的國內通脹，但外電周二引述知情人士表示，在下周的七國集團（G7）峰會之前，拜登不可能做出任何決定。在北京，外交部發言人汪文斌回應稱，現時沒有可以提供的消息。需要強調的是，中美兩國元首保持交往十分重要，具體應由雙方通過外交途徑共同商定，並為此營造有利條件和氛圍。



2. 據《南華早報》周二引述消息人士報道稱，滴滴出行正在進行最後的整改，以解決網絡安全問題。報道稱，整改的重點是數據合規性，特別是要遵守關於隱私保護和應用程式用戶同意的多項新規，補充說這些之後，其應用程式可能很快就會恢復上架。另據《路透》引述消息人士報道，阿里巴巴(09988)和螞蟻集團挨過中國的監管風暴後，兩家公司正在逐步擺脫彼此之間的業務往來，各自尋求發展新業務。此外，國家藥監局發布《中華人民共和國藥品管理法實施條例(修訂草案徵求意見稿)》，歷時一個月的公開徵求意見正式截止。此次《徵求意見稿》中，新增的第三方平台提供者不得直接參與藥品網路銷售活動，其相關監管內容備受關注。自5月9日以來，國家藥監局舉辦了系列座談會，圍繞《徵求意見稿》廣泛聽取各級藥品監管部門、國內外藥品生產經營企業、醫藥行業學會協會和專家學者的意見建議，就修訂過程中的焦點問題進行深入研討。



3. 國務院總理李克強在河北省高碑店、涿州考察。他強調，進一步抓好夏收夏種和能源保供，為穩物價保民生、穩定經濟大盤提供堅實支撐。李克強表示，總體看今年全國小麥比去年增產，豐收已成定局。為全年糧食穩產打下了基礎，中國糧食供應是充裕的，對穩物價至關重要。他強調，近年來一直實施穩健的貨幣政策，沒有超發貨幣，目前貨幣政策主要指標在正常區間，很重要的也是為了防通脹，為應對新挑戰靈活實施貨幣政策留下空間。李克強並聽取了河北省能源保供匯報，考察了涿州京源熱電公司，他表示，現在正是迎峰度夏關鍵時期，要釋放煤炭先進產能、能開盡開，落實長協煤供應，進一步加強電力保供，堅決防止拉閘限電，保障經濟運行和基本民生。要通過擴建、改造有序增加高效清潔煤電產能，加快建設抽水蓄能項目，既增加電力保供能力，也為發展風光電等新能源、提高消納能力提供支撐。此外，南方省份糧食生產座談會日前在福建省三明市召開。國務院副總理胡春華出席會議時強調，要採取堅決有力措施加強南方省份糧食生產，加快鞏固提升綜合生產能力。



4. 內媒引述房企人士透露，中房協將在浙江杭州召開房地產紓困項目與金融機構對接商洽會。商洽會內容包括金融機構紓困方案介紹，房企在市場變化中保持穩健發展，房地產項目紓困訴求共性分析，如何用優質品牌適應金融支持，項目紓困過程中法律、稅務問題分析，在房協指導下成功紓困問題樓盤及司法實踐，房企紓困轉型探索--發展長租房業務等。同時金融機構、有意兼併重組、合作發展解決項目困難的企業召開專題會議，就紓困方案及企業項目對接商洽。另據《上海證券報》報道，在四大一線城市中，廣州的房貸利率水平已是最低水平，部分銀行目前執行的首套房貸利率已低至4.25%，不少銀行對二套房利率最低實行5.05%。報道並引述中指研究院觀點稱，4.25%的利率已接近歷史上最低水平；利率的下調對於廣州樓市的逐步恢復將起到一定作用。易居研究院日前發布報告稱，在3月份以來持續性的穩樓市政策等助力下，房地產交易層面的數據開始有所改觀，預計6月新房成交環比增兩成。



5. 內地的新冠疫情趨緩，周二新增24宗本土個案。北京21日新增4例本土確診病例和2例本土無症狀感染者，昌平區3例，順義區1例。4例感染者均來自天堂超市酒吧聚集性疫情傳播鏈，病毒均屬於奧密克戎變異株。北京市疾控中心副主任劉曉峰表示，21日昌平區、大興區各新增1例社會面篩查病例，提示北京市疫情防控形勢複雜，局部區域依然存在社會面隱匿傳播風險。上海全面復工復產，據《央視》從國家電網上海市電力公司了解到，6月份前三周，上海全社會用電量已恢復至去年同期的92.48%。上海規模以上企業的用電已恢復至去年同期水平的99.59%。其中，石化、汽車、冶金、電子等行業的用電量水平已接近或超過去年同期水平。建材、船舶、輕工、機械等行業6月份以來用電量較5月份增長較快，漲幅均在40%以上。



6. 國家廣播電視總局、文化和旅遊部今日聯合發布《網絡主播行為規範》明確，對於需要較高專業水平（如醫療衛生、財經金融、法律、教育）的直播內容，主播應取得相應執業資質，並向直播平台進行執業資質報備，直播平台應對主播進行資質審核及備案。《行為規範》要求網絡主播應當如實申報收入，依法履行納稅義務。網絡主播在提供網絡表演及視聽節目服務過程中，不得出現炒作緋聞、醜聞、劣跡，傳播格調低下的內容，宣揚違背社會主義核心價值觀、違反公序良俗的內容。不得介紹或者展示自殺、自殘、暴力血腥、高危動作和其他易引發未成年人模仿的危險行為，表現吸煙、酗酒等誘導未成年人不良嗜好的內容。不得出現鋪張浪費糧食，展示假吃、催吐、暴飲暴食等。不得利用未成年人或未成年人角色進行非廣告類的商業宣傳、表演或作為噱頭獲取商業或不正當利益，指引錯誤價值觀、人生觀和道德觀的內容。不得營銷假冒偽劣、侵犯知識產權或不符合保障人身、財產安全要求的商品，虛構或者篡改交易、關注度、瀏覽量、點讚量等數據流量造假。對問題性質嚴重、多次出現問題且屢教不改的網絡主播，應當封禁帳號，將相關網絡主播納入「黑名單」或「警示名單」，不允許以更換帳號或更換平台等形式再度開播。



7. 台灣軍方6月21日指，解放軍當日出動29架次軍機，飛入台灣西南防空識別區，是今年以來第三多。台灣軍方發布的活動示意圖顯示，其中，運9通信對抗機、運8電偵機與6架轟6轟炸機，深入台灣東南空域，並進入菲律賓海。其他軍機包括1架運油20加油機、2架空警500預警機、1架運8反潛機、8架殲16、4架蘇30及5架殲11戰機。台灣空軍派遣空中巡邏兵力應對，廣播驅離，防空導彈追蹤監控。軍事研究員指，解放軍多架軍機深入台灣東南空域，並往東南方深入菲律賓海，情況比較罕見，研判應是遠征打擊機群的「分練」或部分科目演練，仍未是完整的遠征打擊機群聯合演練。美軍6月6日至17日在菲律賓海舉行兩年一度的「英勇盾牌」聯合演習。期間美軍集結了「林肯號」及「列根號」兩支航母打擊群，連同「的黎波里號」兩棲攻擊艦，舉行「3航母」海上演習。軍演結束後，「列根號」在關島附近海域巡航，「林肯號」則繼續在菲律賓海附近游弋。



8. 美股周二復市後造好，紐約尾盤美匯指數回落至104.41，仍獲得聯儲局料7月激進加息的支持。人民幣中間價回軟，即期匯率（CNY）未有跟隨，今早高開49點子，全日則跌176點，收報6.7171，錄兩連貶，收盤價創6月15日以來一周最低。大華銀行指，隨著中美債息自4月出現倒掛加上全球謹慎的風險偏好，可能會繼續刺激資金外流，並繼續令人民幣受壓。同時，海外上市的中國企業支付股息亦可能加重人民幣的壓力。該行下調今年第三、四季及明年第一、二季在岸人民幣兌美元匯價分別至6.80、6.85、6.90及6.90。此外，今年以來，人行在香港成功發行6期共600億元中央銀行票據。其中，3個月期、6個月期和1年期品種分別發行200億元、100億元和300億元。中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，中國貨幣政策和通脹走勢長期穩定，實際收益率維持為正，使得投資人民幣資產兼具流動性、回報率和安全性，未來人民幣資產的投資屬性將得到進一步強化。他又預計，央行票據發行後，在短期內有利於提振離岸市場人民幣走勢。



撰文：經濟通中國組

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