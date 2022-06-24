《神州經脈》人大通過反壟斷法修改 滬綜指連升四周外資大舉流入

滬深股市周五早（24日）窄幅高開後穩步上行，隨著權重股持續造好，電池概念強勢，滬綜指升勢漸強，午後由旅遊股領漲，帶動滬綜指再升逾1%，最終全日收升0.89%，報3349.75點，全周累升近1%，連續四星期上升。深成指周五收升1.37%，創業板指更漲2.33%。

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兩市成交連續兩日破萬億元（人民幣．下同），全日成交11603億元，按日升近8%。外資透過陸股通流入96.17億元，連續兩日大幅淨流入。人民銀行結束此前連續50日逆回購百億元，今日改而進行600億元7天期逆回購，淨投放500億元，累計全周放水500億元。



今日新聞精選



1. 中國駐澳洲大使肖千今天在悉尼科技大學發表演講時重申，是澳洲打響了中澳貿易關係惡化的「第一槍」，但如果澳洲新政府採取行動，則有機會改善雙邊關係。他續指，澳洲上屆政府制定了某些政策、採取了某些行動，實際上阻止了華為與澳洲同行之間的正常商業合作和關係。他駁斥中國對澳洲商品實施貿易制裁的說法，稱這是中國企業對傾銷控訴的回應，也是中國消費者在對澳洲表達不滿。肖千認為，澳洲應尊重中國的社會主義政治制度，堅持以「公平有利」的政策在經濟上互利互惠，在安全問題上保持理性，與中國在地區事務上合作，並「妥善處理分歧」。此外，由於太平洋群島具有重要戰略意義，美國當局正在加強聯繫以抗衡中國影響力，白宮國安會印太協調員坎貝爾（Kurt Campbell）周四（23日）在國際戰略研究中心（CSIS）一場活動上表示，他預計將有更多美國內閣級及高層官員訪問太平洋群島國家。坎貝爾指，太平洋島國有時「得到較少關注」，美國需要在當地建立更多外交據點並進行更多接觸。



2. 十三屆全國人大常委會第三十五次會議今日表決通過關於修改反壟斷法的決定，自2022年8月1日起施行。全國人大常委會法工委發言人楊合慶早前表示，提請審議的反壟斷法修正草案二次審議稿擬作五方面主要修改，包括根據反壟斷執法體制改革的最新實踐，明確「國務院反壟斷執法機構」是該法的執法部門；進一步明確反壟斷相關製度在平台經濟領域的具體適用規則；完善壟斷協議「安全港」規則；四是對未達到申報標準的經營者集中的調查、處理程序進行完善；五是對經營者集中的審查工作提出具體要求。在反壟斷法修訂草案二審稿，將根據平台經濟領域競爭方式和特點，進一步完善相關適用規則。比如，在經營者集中方面，增加了未達到申報標準的經營者集中的調查、處理程序，對於未達到申報標準但有證據證明具有或者可能具有排除、限制競爭效果的經營者集中，國務院反壟斷執法機構可以要求經營者申報，經營者不申報的，反壟斷執法機構應當依法進行調查。



3. 在內地發展商債務危機愈演愈烈後，全國22個實行集中供地政策的城市完成今年首輪土地拍賣。據中指研究院統計顯示，本輪22城共計推出涉宅用地469宗，供應建設用地面積2135萬平方米，推出規劃建築面積4713萬平方米，最終成交397宗，成功率約85%，共計成交出讓金4969億元。另外一點值得擔憂的是，本輪供地的奪標企業仍以央企國企及地方平台為主，尤其是部分城市的土拍活動明顯由地方平台托底，民企拿地興致幾近全無。易居研究院智庫中心23日發布《百城土地成交報告》顯示，6月前20日百城土地成交金額為1661億元，環比5月前20日增速為53%。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，如果與去年同期水平相比，無論是土地成交幅數、成交建築面積還是成交金額等指標，普遍都下降了50%的水平，充分說明土地市場的疲軟性和嚴峻性。從成交溢價方面看，6月前20日，全國百城土地成交溢價率為3%。今年5月前20日該溢價率為3%，變化不大。而去年6月前20日該溢價率為12%，說明當前溢價率非常弱。報告認為，基於當前土地市場交易的疲軟態勢，溢價率總體也難以強勢，且會持續處於歷史低位。



4. 國際貨幣基金組織（IMF）呼籲中國加快新冠疫苗接種工作，以免影響經濟恢復速度。IMF中國事務負責人伯格指出，中國多個城市接連實施封控措施，是IMF下調中國今年經濟增長預測至4.4%的主因，雖然上海已經解除大部分限制措施，但IMF的指標顯示，當地經濟活動只恢復約5成左右。雖然當局已經增加財政支援，但總額仍比2020年小，呼籲進一步加大支持力度。IMF又稱，疫情陰霾下，中國消費未能回復至疫情前的水平，加快疫苗接種可增強信心，從而推動消費。不過數據顯示，中國15歲或以上人口中，仍有3.75億人未完成接種3劑疫苗，每日接種量回落至80萬劑。此外，瑞銀最新調查結果顯示，疫情對企業經營的負面影響超過2021年的調查結果，企業經營前景展望疲弱，資本支出意願減弱。受訪企業將部分生產遷出中國的意願有所上升（意願增強的受訪者佔比為12%，對比上期僅2%），日本、南韓，新加坡和越南為首選目的地，並導致遷回國內的意願下降（14%，對比此前24－25%）。



5. 國家主席習近平23日晚在北京主持金磚國家領導人第十四次會晤。習近平強調，金磚國家作為重要的新興市場國家和發展中大國，要勇於擔當、勇於作為，金磚國家不是封閉的俱樂部，亦不是排外的小圈子，而是守望相助的大家庭、合作共贏的好夥伴。放眼全球，冷戰思維和強權政治陰霾不散，一些國家力圖擴大軍事同盟，謀求絕對安全，脅逼別國選邊站隊，製造陣營對抗，漠視別國權益，大搞唯我獨尊。如果任由這種危險勢頭發展下去，世界會更加動盪不安。金磚國家應該在涉及彼此核心利益問題上相互支持，踐行真正的多邊主義，維護公道、公平及團結，反對霸道、霸凌及分裂。習近平又指，新冠疫情和烏克蘭危機影響交織疊加，導致全球產業鏈供應鏈紊亂、大宗商品價格持續上漲、國際貨幣金融體系更加脆弱，為各國發展蒙上陰影，金磚國家應該促進產業鏈供應鏈互聯互通，共同應對減貧、農業、能源、物流等領域挑戰。被問及中國和其他金磚國家是否準備對金磚進行擴員，外交部發言人汪文斌表示，作為今年的金磚主席國，中方積極支持金磚國家啟動擴員進程，拓展「金磚＋」合作。



6. 內地本土新冠陽性個案繼續小幅攀升，周四（23日）全國報告本土確診病例及無症狀感染合計44宗。國家衛健委公布，昨日報告新增確診病例37例。其中，境外輸入病例19例；本土病例18例（內蒙古14例，上海2例，北京1例，廣東1例），含13例由無症狀感染者轉為確診病例（均在內蒙古）。無新增死亡病例。新增疑似病例1例，為境外輸入病例。全國報告新增無症狀感染者106例，其中境外輸入80例，本土26例（吉林8例，遼寧7例，廣東4例，廣西4例，北京2例，上海1例）。深圳疫情有擴散趨勢。廣東省昨日新增本土確診病例1例和本土無症狀感染者4例，均為深圳報告。科興製藥(滬:688136)公告，收到國家藥品監督管理局簽發的《受理通知書》，公司與深圳安泰維生物醫藥有限公司合作開發的新冠小分子口服藥SHEN26膠囊臨床試驗註冊申請獲得國家藥品監督管理局受理。此外，國家流感中心發布的全國流感監測信息顯示，6月份以來，南方部分省份進入流感高發期，且流感樣病例在門診中的比例持續增加，流感病例數創近年同期新高。



7. 廣東省韶關市近日遭遇多輪強降雨侵襲，導致多地農業受災嚴重。據《央視》報道，截至6月24日，全市農作物受災面積達40多萬畝。目前，韶關市農業部門正全力推進農業災後復產工作。韶關市農業農村局相關負責人表示，將有序引導農民做好受損農作物的補種和改種工作，以及受損養殖戶的補養工作，幫助受災群眾克服困難、克服災情影響，把損失減少到最低；積極幫助受災群眾開展農業保險理賠，督促保險公司快速完成理賠工作。廣東省強降水農業保險理賠新聞發布會周五召開。廣東銀保監局二級巡視員劉雲海表示，今年以來，全省已有16個地市觸發巨災保險理賠，不少地市甚至觸發了兩次，預計賠付金額為2.7億元，目前已支付1.1億元。其中，河源已賠付2450.53萬元，清遠已賠付1546萬元，韶關已賠付353萬元。由於這幾天的暴雨災害，預計三地將發生今年以來的第二次巨災保險賠付，最終氣象數據待官方確認後，保險公司將第一時間賠付到位。廣東省防汛防旱防風總指揮部已於23日11時將防汛Ⅰ級應急響應調整為防汛Ⅱ級應急響應。



8. 美國聯儲局主席鮑威爾周四向眾議院重申鷹派立場，強調對降低通脹的承諾是「無可動搖」，隔晚美匯上漲0.2%。人民幣中間價迎兩連揚，即期匯率（CNY）周五早高開145點子，報6.6935，全日漲144點，收報6.6936，錄兩連揚。交易員稱，歐美經濟數據下滑，衰退擔憂佔據主導，但市場預期較為反復，短期不確定性較大；人民幣暫時受益於中國經濟復甦預期，但短期也難現趨勢性走勢。國家外匯局深圳分局24日發布《國家外匯管理局深圳市分局關於開展優質企業貿易外匯收支便利化試點的指導意見（2022年版）》，放寬銀行和企業申請外匯收支便利化試點條件。調整內容包括，取消申請服務貿易試點企業收支規模1000萬美元限制，對申請貨物貿易與服務貿易的試點企業均不設置收支規模要求；同時放寬試點銀行評估等級要求和試點企業與試點銀行的合作年限要求等。

撰文：經濟通中國組

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