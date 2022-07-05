《神州經脈》劉鶴耶倫通話關切撤關稅 財新服務業PMI十個月高

美國或撤對華加徵關稅有新進展，加上中國6月財新服務業PMI錄得54.5，較5月大幅回升13.1個百分點，升至2021年8月來最高。滬深三大指數周二（5日）震盪調整，在國務院副總理劉鶴與美國財長耶倫視頻通話，表達取消加徵關稅等問題關切後，大盤一度短暫衝高後再回跌，午後跌幅收窄，滬綜指3400關失而復得，收跌0.04%，報3404.03點，深成指跌0.41%，創業板指亦跌0.34%。個股跌多漲少，兩市超3400股飄綠，鋰電板塊活躍，電力、稀土、煤炭走高，食品飲料、豬肉板塊表現低迷。

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人民銀行連續第二日進行30億元（人民幣．下同）7天期逆回購，淨回籠1070億元。進入7月，人行連續三個交易日回籠資金，共收水2540億元。兩市全日成交11810億元，較上日增加4.5%，為連續9個交易日突破1萬億元。外資今日流出13.48億元。



今日新聞精選



1. 劉鶴周二上午應約與耶倫舉行視頻通話。據《新華社》報道，中方表達了對美國取消對華加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切，又指雙方就宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題務實、坦誠交換了意見，交流富有建設性。美國財政部的聲明則指，這次對話「坦誠和實質性的」，耶倫在通話中，對中國「不公平的非市場」經濟做法表示關切，雙方同時談及俄烏戰爭對全球經濟的影響，聲明沒直接回應中方對撤關稅的關切。



2. 外電早前稱，美國總統拜登最快本周宣布撤銷部分對中國貨加徵的關稅，其中包括暫停對服裝和學校用品等消費品的關稅。此外還可能啟動一項針對行業補貼的新調查，科技等戰略領域關稅或被提高。拜登宣布削減對華關稅的計劃已被一再推遲，反映拜登政府內部對中國關稅問題上有嚴重分歧。於拜登內閣，財長耶倫的一派主張撤銷關稅，認為有助降低美國40年來最高的通脹。貿易代表戴琪、國家安全顧問沙利文則認為，對華關稅是與中國協商的重要籌碼，削減對華關稅的同時要採取其他措施，以繼續對北京施壓，令中國改變貿易行為。



3. 6月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得54.5，較5月大幅回升13.1個百分點，結束了連續三個月的收縮狀態，並升至2021年8月來最高。意味著服務業開始觸底反彈。分項數據看，服務業供給和需求均有所回暖。6月服務業經營活動指數和新訂單指數重回擴張區間，供給改善程度好於需求。外需方面，由於疫情和旅行限制，服務業新出口訂單指數連續第六個月落入收縮區間。企業為削減成本而減少用工，同時疫情也導致部分員工離職，導致6月服務業就業指數連續第六個月低於榮枯線，不過較前兩個月輕微上升。財新智庫高級經濟學家王喆表示，復工復產以及運輸物流的恢復首先反映在供給端，需求修復尚待時日，就業市場反饋有所遲滯，製造業企業成本壓力依然高企，盈利仍面臨挑戰。



4. 據《路透》引述消息人士報道，中國國家基礎設施投資基金有望近期設立，規模或達5000億元，期限長達50年，計劃於今年第三季度發行完成，同時財政會予以貼息，以刺激基礎設施支出重振經濟。消息人士並透露，今年第四季將開始發行2023年的提前批次專項地方債，且規模可能超過今年提前批的1.46萬億元額度。另外，發改委發布《關於做好盤活存量資產擴大有效投資有關工作的通知》提出，要建立協調機制、建立盤活存量資產台賬、靈活採取多種方式盤活不同類型存量資產、推動落實盤活條件、加快回收資金使用。



5. 內地上半年的土地成交數據仍表現疲軟，各地繼續加碼鬆綁樓市。易居研究院發布的報告顯示，6月全國100個城市土地成交金額為4015億元，環比增長為141%，同比下降33%。今年上半年全國百城土地成交金額為11300億元，相比去年下半年下降了50%，相比去年上半年下降了55%。一二線城市土地交易市場明顯好於三四線。據報道，西安二手房成交參考價格已不再作為主要標準之一，中介可尊重賣方意願掛牌二手房價格，目前暫停發布參考價，後續會根據市場情況不斷優化。廣東中山市發布進一步優化新建商品住房銷售價格申報工作的通知，商品住房銷售價格一經申報，每次調整的間隔時間不少於3個月，如需調低申報價格的，每次調降幅度不得超過上次銷售價格的5%。



6. 發改委公布，價格司正研究啟動投放中央豬肉儲備，並指導地方適時聯動投放儲備，形成調控合力，防範生豬價格過快上漲。發改委價格司已與大連商品交易所召開座談會，研究加強溝通協作，共同做好生豬市場保供穩價等工作。會議指，近期在生豬產能總體合理充裕、豬肉消費不旺的情況下，生豬價格出現過快上漲，各方普遍認為存在過度壓欄和二次育肥等非理性行為。會議商定，發改委價格司與大連商品交易所緊密合作，會同有關方面完善工作機制、形成工作合力，加強現貨期貨市場聯動監管，及時排查異常交易，強化穿透式監管，依法嚴厲打擊捏造散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格以及資本惡意炒作等違法違規行為，切實保障生豬市場平穩運行。



7. 內地疫情反覆，北京延慶區周二篩查發現一起由入境隔離期滿返京人員引發的聚集性疫情，延慶區劃定2個高風險區，周二0-15時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者4例。周一全國新增新冠本土陽性個案335宗，其中本土病例69宗及本土無症狀感染266宗。新增個案中，安徽和江蘇分別為231宗和66宗，兩地總佔比近九成。安徽今波疫情集中在宿州市泗縣，泗縣今波疫情自上月26日發生至今，累計超過800宗感染，源頭仍然未明，並已傳播至江蘇南京、無錫等地。上海昨日新增1宗社會面病例，普陀區一地列為高風險區。



8. 中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.6986，較上個交易日升85點子，上個交易日報6.7071。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周二收報6.7010，較上個交易日4時30分收盤價跌45點子。全日在6.6842至6.7025之間波動。馬來西亞銀行最新觀點認為，中國溫和的通脹形勢為支持性經濟措施提供空間，這利好人民幣，另外市場對美國取消對中國加徵進口關稅的預期也會支撐人民幣；但若疫情形勢再度急轉直下，則人民幣可能面臨貶值，從技術形態看，CHN形成看漲的三角形形態。

撰文：經濟通中國組

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