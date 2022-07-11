《神州經脈》科企反壟斷處罰再起 上海陽性逾月多 滬指守三千三

疫情多點爆發引經濟復甦擔憂，滬深股市周一（11日）上午齊齊低開，隨後快速跳水，新能源汽車板塊、鋰礦板塊重挫，電力和基建板塊則逆市走高。滬綜指低開0.45%後節節下沉，盤中一度穿3300支持，尾市跌勢喘定，收市跌1.27%，報3313.58點，守三千三，深成指大插1.87%，創業板指瀉1.78%。

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人民銀行連續第六日逆回購規模維持在30億元（人民幣．下同），中標利率持平2.1%。周一有30億元逆回購到期，當日零回購零回籠。滬深兩市全日成交10087億元，為連續第13個交易日突破1萬億元，惟成交較上日減少2%。外資流出10.68億元。



華鑫證券分析師嚴凱文表示，由於全國多地疫情散點出現，市場對經濟的整體復甦有所擔憂。人行連續逆回購、淨回籠、CPI漲至2.5%和美聯儲加息預期令投資者對未來流動性的預期寬鬆環境擔憂，後續仍就需要關注6月的經濟數據以及社融數據。



今日新聞精選



1. 美國上周五（8日）未有公布放寬對中國的關稅，總統拜登指，仍未決定是否撤銷部分對中國貨品加徵的關稅，華府會逐個選項審視。美國商務部長雷蒙多稱，美國撤銷對中國貨的關稅，並不是一個非常顯著的方式紓緩美國通脹，但相信有助美國消費者購買部分家庭用品，基於這個原因，考慮到通脹，她認為撤銷部分中國貨關稅是合理，但強調拜登的任何行動，不會損害美國工人利益。與此同時，據外電報道，華府正考慮禁止出口晶片製造設備，進一步封殺中國最大晶片製造商中芯國際(00981)。《路透》引述消息指，美國商務部正研究，禁止向生產14納米或以下先進晶片的中國廠商出口生產設備，代表可量產14納米晶片的中芯國際或會受影響。華府同時計劃，容許向其他生產先進程度較低的半導體廠商，出口製造設備，以確保晶片供應。美國商務部發言人指，在處理半導體相關出口許可時，會考慮多項因素。此外，據報中美雙方過去一星期，持續就中概股公司審計問題進行磋商，並一直調整協議草案文本，但在關鍵議題上仍存在分歧。美方一直要求對在當地上市的中概公司，進行全面的審計底稿例行檢查。



2. 國家市場監管總局周日（10日）發文，根據《中華人民共和國反壟斷法》，對28宗未依法申報違法實施經營者集中案件作出行政處罰決定，當中12宗涉及騰訊(00700)、5宗涉及阿里巴巴(09988)，以及其他涉案企業，包括滴滴、嗶哩嗶哩(09626)、平安健康、聯想(00992)、新浪微博(09898)等。騰訊違規案件包括收購好買樂、奇秦科技、小幫規劃等企業股權，騰訊收購好樂買的案件被罰50萬元。阿里巴巴則為收購百世集團及優酷土豆的股權案、阿里創投收購第一財經等案件，案件罰款約為50萬元。此外，陝西省市場監督管理局近日依據《中華人民共和國反壟斷法》，對陝西省水泥協會組織堯柏特種水泥集團有限公司、陝西金隅冀東水泥經貿有限公司、冀東海德堡（涇陽）水泥有限公司、冀東海德堡（扶風）水泥有限公司等13家水泥企業達成並實施壟斷協議的違法行為作出行政處罰，責令當事人停止違法行為，共處罰款約4.51億元。



3. 國務委員兼外長王毅上周五在印尼峇里出席二十國集團外長會議期間，與澳洲新任外長黃英賢會晤，這是中澳兩國外長近三年來首度會面。據中國官方新聞稿稱，王毅表示，中方重視澳新政府重申堅持兩國全面戰略夥伴關係定位，讚賞澳方堅持一個中國政策。希望澳方抓住當前契機，付諸實際行動，重塑對華正確認知，為改善中澳關係減少負資產，積累正能量。黃英賢在一次現場直播的簡報會上表示，與中國外長的雙邊會談，是兩國邁向穩定關係的重要第一步，然而北京解除對澳洲的貿易障礙需要時間。據悉，雙方還就太平洋島國事務進行了溝通。王毅強調，應島國要求並根據島國人民需要，中方同島國展開平等交流合作；中方同時也和澳紐等國在南太地區開展三方合作。此外，日本前首相安倍晉三上周五遇刺身亡，中國國家主席習近平早前就安倍晉三逝世，向日本首相岸田文雄致唁電。中國外交部副部長馬朝旭今日赴日本駐華使館弔唁。



4. 內地新冠疫情升溫，全國10日新增本土確診及無症狀感染合計352宗。上海新增本土新冠肺炎確診病例6例和無症狀感染者63宗，合計69宗，較上日增逾兩成，創下5月28日以來新高。上海市文旅局表示，市區文旅執法部門依法依規嚴厲查處一批違反疫情防控規定的文娛場所。目前共立案查處案件14件，其中涉及娛樂場所10件；互聯網上網服務營業場所1件和棋牌室3件。上海市衛健委副主任趙丹丹昨日在上海疫情防控發布會上表示，7月8日上海浦東新區報告的1例社會面感染者，已確認其感染的病毒為奧密克戎BA.5.2.1變異株，為境外入境關聯感染者。由於近日仍連續報告多例本土陽性感染者，決定對黃浦區、徐匯區、長寧區、靜安區、普陀區、虹口區、楊浦區、閔行區、寶山區全域以及其餘行政區中有陽性感染者軌跡的街道開展全員核酸篩查。另據央視新聞報道，上海首個核酸產業園將於7月中旬在上海奉賢區杭州灣經濟技術開發區正式開工，佔地3平方公里，先期將打造720畝核酸產業先行區。



5. 中國恒大(03333)旗下恒大地產發布公告，《關於調整20恒大01債券本息兌付安排的議案》未獲得債券持有人會議表決通過。在公告中，恒大地產強調，仍將以「不逃廢債」為基本前提，積極與債券持有人協商，以期盡快達成持有人認可的解決方案，在各方共同努力下化解債務。「20恒大01」是恒大地產集團於2020年1月8日在深交所發行的2+1年期公司債券，票面利率6.98%，發行金額45億元。根據此前公告，「20恒大01」債券回售日期為2022年1月8日，因恒大地產出現流動性緊張，經持有人會議表決通過，將回售部分債券的兌付日期調整為2022年7月8日，本次進一步延期至2023年1月8日。此外，深交所今日發布公告稱，因恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成份股調整，港股通標的證券名單發生調整，多家地產公司被剔除，包括融創中國(01918)、中國恒大、恒大物業(06666)、中國奧園(03883)、世茂集團(0813)和佳兆業集團(01638)六隻內房股。



6. 國務院總理李克強在福建福州、泉州考察。他強調，要扎實把穩經濟大盤各項政策落到位，堅持發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵，更大力度推進改革開放，穩市場主體穩就業保民生，著力鞏固經濟恢復基礎，保持經濟運行在合理區間。在安踏集團(02020)考察時，李克強鼓勵企業勇於競爭高端市場，注重拓展消費潛力巨大的大眾市場。李克強還聽取了福建省外貿進出口、吸引外資情況匯報。李克強說，中國堅定擴大對外開放，東南沿海地區是改革開放前沿、中國經濟的龍頭，要把龍頭昂起來。港口是開放的重要窗口、進出口的重要支撐，中國工業增加值的70%離不開進口。要持續推進「放管服」改革，進一步優化營商環境，把這個窗口敞開擦亮。物流是市場經濟的經脈。要嚴格落實物流保通保暢工作要求，持續推進通關便利化，提升港口集疏運水平，避免貨物積壓滯港，以降低企業成本、穩定市場預期、增強國際競爭力。要確保交通主幹道暢通，消除微循環堵點，保障經濟順暢運行和民生物資供應。



7. 河南村鎮銀行被指未能讓存戶提款的事件持續。數千名儲戶10日去到省會鄭州維權，清晨約五時去到中國人民銀行鄭州支行外，舉起橫額及高叫口號抗議，並與到場的警員及保安人員衝突，多人受傷流血。網上片段顯示，一批便衣保安人員到場時被投擲水樽及雜物。警方其後封鎖附近街道，到早上約八時，現場部署大批警員，另外有一批穿著T恤的男子。警方用揚聲器指現場聚集的儲戶非法集結，將會被扣留及罰款。此外，河南許昌公安通報，近期，公安機關又抓獲一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。案件偵辦工作正有序推進。經許昌市公安機關全力偵查，現進一步查明:2011年以來，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團伙通過河南新財富集團等公司，以關聯持股、交叉持股、增資擴股、操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮銀行，利用第三方互聯網金融平台和該犯罪團伙設立的君正智達科技有限公司開發的自營平台及一批資金掮客進行攬儲和推銷金融產品，以虛構貸款等方式非法轉移資金，專門設立宸鈺信息技術有限公司刪改數據、屏蔽瞞報。上述行為涉嫌多種嚴重犯罪。



8. 人民幣中間價三連揚至逾一周高，即期匯率（CNY）周一上午跟隨高開83點子，全日貶25點，收報6.7076，創6月23日以來逾兩周新低。交易員表示，美國上周五公布的非農就業數據好於預期，提振了市場對美聯儲7月繼續大幅加息的預期，美債收益率重新上行，主要非美貨幣紛紛下跌，但人民幣仍目前繼續維持區間波動。中國疫情有反復跡象，市場情緒略偏謹慎，A股承壓，人民幣也可能受內外部影響而小幅調整；本周中國將公布一系列經濟數據，市場也將從中窺探中國經濟復甦的前景，另外本周美國將公布通脹數據，超預期數據可能會對全球匯市帶來巨大衝擊。中金公司最新觀點指出，美聯儲短期內仍不會放棄激進緊縮的立場，美元的強勢料將持續，但若中國能在疫情反彈時仍保持較好的經濟復甦預期，人民幣匯率或將維持韌性。

撰文：經濟通中國組

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