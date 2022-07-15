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中國次季GDP增0.4%遜預期　疫情打擊上海經濟重創

15/07/2022

　　國家統計局今日公布重磅經濟數據，二季度國內生產總值(GDP)同比增長0.4%，遜於市場預期的增1%，更遠低於一季度的4.8%；二季度GDP同比和環比增速均為2020年一季度以來9個季度最低。累計上半年GDP增2.5%。

 


　　受疫情封控影響最重的上海，二季度經濟遭重創，GDP同比下降13.7%全國最低。上海二季度失業率達到12.5%，更大幅高於全國二季度平均失業率的5.8%。


　　國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會表示，中國經濟克服超預期因素不利影響，呈現企穩回升態勢，尤其是二季度實現了經濟正增長，穩住了經濟大盤，成績來之不易。


　　就全年實現5.5%增長目標可能性，付凌暉表示，不同機構針對中國潛在增長率的測算有一定差異，但總體上，多數結論認為現階段中國經濟潛在增長率大概在5%至6%之間。他強調，世界經濟滯脹風險上升，主要經濟體政策趨向收緊，外部不確定因素增加，加上國內疫情影響還未完全消除，經濟持續恢復基礎不穩固，要實現全年經濟增長5.5%預期目標有挑戰。

 


　　對於中國全年經濟增長的預測，多數外資大行已調低至4%或以下，幾乎一致認為難達到中國官方定下的5.5%目標值。

三大經濟指標6月回復正增長

　　三大經濟指標則在6月全面回復正增長，6月社會消費品零售總額同比轉增3.1%，扭轉此前連續兩月跌勢，且大幅高於市場預期的同比持平。上半年社會消費品零售總額21.04萬億元(人民幣．下同)，按年跌0.7%，市場預期跌1.2%。第二季社會消費品零售總額跌4.6%。

 


　　6月規模以上工業增加值增3.9%，低於預期增4.1%，比上月加快3.2個百分點；二季度，規模以上工業增加值同比增長0.7%；1-5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額3.44萬億元，同比增長1%。


　　6月份全國固定資產投資增速較4、5月進一步回升至5.6%。整個上半年，全國固定資產投資同比增長6.1%，略好預期增6%，惟再創今年以來最慢增速。二季度固定資產投資同比增長4.2%。上半年，分領域看，基礎設施投資升7.1%，製造業投資升10.4%，房地產開發投資跌5.4%。

上半年商品房銷售額跌28.9%

　　今年上半年，商品房銷售額6.61萬億元，按年下跌28.9%。其中，住宅銷售額減少31.8%。期內，商品房銷售面積68923萬平方米，同比下降22.2%；其中，住宅銷售面積下降26.6%。


　　上半年，全國房地產開發投資6.83萬億元，按年跌5.4%。房屋新開工面積6.64億平方米，跌34.4%。房屋竣工面積2.86億平方米，跌21.5%。


　　上半年房地產開發企業到位資金7.68萬億元，同比下降25.3%。其中，國內貸款9806億元，下降27.2%；利用外資55億元，增長30.7%。

16-24歲青年失業率續刷新有記錄以來最高

　　6月全國城鎮調查失業率回落至5.5%，但16-24歲的青年人口調查失業率刷新2018年1月有數據公布以來的最高。16至24歲、25至59歲人口調查失業率分別為19.3%、4.5%。累計上半年，全國城鎮新增就業654萬人，全國城鎮調查失業率平均為5.7%。

 


　　付凌暉直認青年人就業壓力大的問題仍較突出，他稱受疫情影響，企業吸納就業能力有所下降，令年輕人求職渠道在疫情下受到阻礙。加上今年高校畢業生創新高，加劇青年就業壓力，令上月16至24歲城鎮青年失業率處於較高水平。隨著經濟恢復，穩就業政策顯效，二季度中國就業形勢總體呈現改善趨勢。



經濟通記者吳迪、楊英傑報道

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