《神州經脈》次季GDP微增但遜預期 滬綜指周跌4%MLF持穩

新冠疫情打擊中國經濟復甦之路，即使在政府穩增長一攬子政策發力下，第二季GDP勉力避開萎縮實現微幅正增長，增長0.4%，遜於市場預期的增1%，更遠低於一季度的4.8%；二季度GDP同比和環比增速均為2020年一季度以來9個季度最低。累計上半年GDP增2.5%。

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次季經濟數據遜，房地產、大基建板塊領跌兩市，兩市超3700股飄綠。滬綜指低開0.62%後一度轉升，半日高見3288.92點，但高位有阻力，午後愈跌愈深，收市大跌1.64%，報3228.06點，全周累計更跌3.8%。深成指跌1.52%，創業板指則跌2.08%。



兩市全日成交10881億元（人民幣．下同），按日增加5.9%，連續2個交易日突破1萬億元，外資淨流出65.72億元。人民銀行等量續作到期的中期借貸便利操作（MLF）1000億元，期限1年，利率仍持平為2.85%，同時人行連續第10日逆回購規模維持在30億元。全口徑計當日零投放零回籠。



今日新聞精選



1. 國務委員兼外長王毅周四（14日）接受《新華社》專訪時稱，當前中澳關係既面臨挑戰，也出現機遇；中方愿本著相互尊重精神，為雙邊關係再把脈、再校準、再啟航。王毅希望澳方端正對華認知，不炒作放大分歧，不參與圍堵中國，本著平等尊重和冷靜務實態度開展建設性交流，爭取推動中澳關係重歸正軌。中澳關係近期現破冰曙光，據《彭博》周四引述消息稱，因擔心對俄制裁升級加劇進口煤炭緊張局面，中國官方正研究取消目前非公開的對澳煤進口禁令。在中澳因新冠源頭追溯問題導致關係破裂後，該禁令已維持近兩年。中國今夏大面積遭遇熱浪襲擊，用電負荷極度緊張。但與此同時，西方對俄的煤炭禁令，促使更多國家轉向諸如印尼等別的煤炭出口國增加購買量，從而加劇中國從這些國家進口煤炭的競爭。分析普遍認為，這是中國當局考慮放行澳洲煤炭進口的主因之一。統計局最新公布的數據顯示，6月份，內地生產原煤3.8億噸，同比增長15.3%，增速比上月加快5個百分點；但進口煤炭1898萬噸，同比下降33.1%，降幅比上月擴大31.0個百分點。1-6月份，進口煤炭11500萬噸，同比下降17.5%。



2. 全國各地業主因樓盤延期交付宣布停止還貸的事件引發廣泛關注，銀保監回應表示，將引導金融機構市場化參與風險處置，加強與住建部門、人民銀行工作協同，支持地方政府積極推進「保交樓、保民生、保穩定」工作。銀保監指，6月份，房地產貸款新增1584億元，房地產開發貸新增415億元，房地產貸款不良率處於較低水平，風險整體可控。與此同時，多地住建部門昨發布通知，提到強化商品房預售資金監管。深圳市龍崗區住建局印發《通知》，從加強土地使用源頭管理、注重設計合理性、加大建設監管力度、完善銷售環節管理、嚴格驗收環節監管、確保有序交付和強化使用管理等方面提出意見。其中，《通知》提出強化預售資金監管。區住房建設局加強房地產在售項目預售資金監管，對項目預售資金的收存和使用情況全面核查，排查項目風險隱患，對於預售資金監管要嚴格按比例留存確保房地產項目建設竣工交付，維護廣大購房者合法權益。區工業和信息化局（金融工作局）積極配合核查監管帳戶資金違規使用問題。河北省滄州市、陝西省西安市亦發布相關通告。



3. 統計局公布，1—6月份，全國房地產開發投資68314億元，同比下降5.4%；其中，住宅投資51804億元，下降4.5%。今年1—5月，全國房地產開發投資同比降4%，其中住宅投資跌3%。1-6月份，商品房銷售額66072億元，下降28.9%；其中，住宅銷售額下降31.8%。今年首五月，商品房銷售額降31.5%。6月末，商品房待售面積54784萬平方米，同比增長7.3%。其中，住宅待售面積增長13.5%。上半年，房地產開發企業到位資金76847億元，同比下降25.3%。其中，國內貸款9806億元，下降27.2%；利用外資55億元，增長30.7%；自籌資金27224億元，下降9.7%；定金及預收款24601億元，下降37.9%；個人按揭貸款12158億元，下降25.7%。此外，統計局今日公布6月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。據《路透》根據數據測算，6月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅擴至0.5%，為連續第二個月下跌；環比時隔兩月再現持平，上個月下跌0.1%。經測算，6月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有31個（上月為25個）；持平一個（上月兩個）；下跌38個（上月43個）。



4. 統計局數據顯示，三大經濟指標則在6月全面回復正增長，6月社會消費品零售總額同比轉增3.1%，且大幅高於市場預期的同比持平，不過第二季社會消費品零售總額跌4.6%。6月規模以上工業增加值增3.9%，低於預期增4.1%。6月份全國固定資產投資增速較4、5月進一步回升至5.6%，但上半年固投同比增長6.1%，略好預期增6%，再創今年以來最慢增速。就全年實現5.5%增長目標可能性，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，不同機構針對中國潛在增長率的測算有一定差異，但總體上，多數結論認為現階段中國經濟潛在增長率大概在5%至6%之間。他同時強調，國內疫情影響還未完全消除，需求收縮與供給衝擊交織，市場主體經營較困難，經濟持續恢復基礎不穩固，要實現全年經濟成長率5.5%預期目標有挑戰。



5. 統計局公布，6月全國城鎮調查失業率回落至5.5%。上半年，全國城鎮新增就業654萬人，全國城鎮調查失業率平均為5.7%，其中二季度平均為5.8%。4月份，全國城鎮調查失業率為6.1%；5、6月份連續回落，分別為5.9%、5.5%。31個大城市城鎮調查失業率為5.8%，比上月下降1.1個百分點。6月份，16-24歲、25-59歲人口調查失業率分別為19.3%、4.5%。其中，16-24歲人口調查失業率繼續刷新2018年1月有數據公布以來的最高。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，受疫情影響，企業吸納就業能力有所下降，令年輕人求職渠道在疫情下受到阻礙。加上今年高校畢業生創新高，加劇青年就業壓力，令上月16至24歲城鎮青年失業率處於較高水平。此外，受到疫情封控影響，二季度上海經濟遭重創。數據顯示，上海二季度GDP同比下降13.7%至9339億元，增速為全國最低；上半年上海地區經濟收縮5.7%至1.93萬億元。數據又顯示，上海二季度失業率達到12.5%，上半年失業率為8.9%，大幅高於全國二季度 平均失業率的5.8%。



6. 阿里巴巴(09988)或面臨10億中國人數據失竊「問責調查」。據《華爾街日報》引述知情人士報道，阿里巴巴雲業務高管因警方數據大規模洩露事件被上海市當局約談，被約談的高管包括不久前剛剛加入阿里負責數字政府部公安業務線的阿里雲副總裁陳雪松。阿里巴巴員工稱，事發後已暫時切斷了洩密數據庫的所有訪問權限，阿里工程師並開始檢查相關代碼。上述員工表示，洩露原因尚待查明。阿里雲已要求員工重新審查與重要客戶的數據庫架構和配置等合同細節，特別是政府部門和金融機構。報道指，根據對數據庫元數據的分析，警方數據庫托管在阿里雲上。而早前有報道指，有駭客聲稱攻破上海警方數據庫，竊取多達10億中國居民數據。另外，據《路透》引述知情人士報道稱，阿里巴巴的戰略投資部門可能裁員超過三分之一，把這個主要位於中國的團隊人數由超過110人縮減為70人。公司已告知多數受影響員工，被裁的主要是中高階層主管。



7. 據內媒《財聯社》報道，前海人壽今日收到銀保監人身險部監管意見書，指前海人壽公司治理存在問題，應立即進行問題整改。前海人壽股東要嚴格執行相關監管要求，維護保險公司獨立運作，不得濫用控制權干預公司經營，侵害保險公司合法權益。銀保監表示，已對公司實際控制人姚振華進行了監管約談，責令改正違規問題。嚴禁股東不當干預公司經營。嚴禁股東利用關聯交易進行利益輸送和資產轉移，不得侵佔挪用保險資金。資料顯示，前海人壽2012年獲批成立，是首家總部位於前海蛇口自貿區的全國性創新型金融保險機構，註冊資本35億元人民幣。股權結構顯示，該公司由深圳鉅盛華實業持股51%。姚振華100%持有的寶能投資集團，持有鉅盛華67.4%股權。此外，市場監管總局近日發布《關於試點開展委托實施部分經營者集中案件反壟斷審查的公告》，擬於2022年8月1日起試點委托北京市、上海市、廣東省、重慶市、陝西省市場監督管理局開展部分適用經營者集中簡易程序的案件反壟斷審查工作。



8. 美國6月通脹「破9」，投資者預料聯儲局本月加息幅度可能高達1厘，美匯指數周四紐約盤中衝破109，刷新20年最高紀錄。後因聯儲局官員為加息預測降溫，尾盤回落至108.66。人民幣中間價止步兩連揚，創一個月新低；即期匯率）CNY）今早低開25點子，全日貶190點，收報6.7670，錄兩連跌，續創5月19日以來近兩個月新低。交易員稱，美聯儲官員降溫加息100基點預期的表態緩和了美指升勢，不過最新公布的中國二季度經濟增速不及預期，人民幣小幅承壓，但短期仍難現持續跌勢。興業研究最新觀點指出，當前市場對美聯儲加息預期仍有較大上修空間，預計美元指數將維持強勢，美債收益率在休整後有望再度走高。

撰文：經濟通中國組

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